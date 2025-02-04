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Протягом наступних тижнів ЄС має прискорити поставку зброї Україні, - фон дер Ляєн

У ЄС планують прискорити поставку зброї Україні

В центрі роботи Євросоюзу протягом наступних тижнів буде прискорення поставок зброї та боєприпасів до України.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Війна в Україні залишається центральною та найбільшою за наслідками кризою для майбутнього Європи. Російська повномасштабна війна проти України невдовзі увійде у четвертий рік. Путін намагається сильніше, ніж будь-коли, виграти цю війну, його метою залишається капітуляція України. І ми знаємо, що може трапитися після, тому що це відбувалося раніше. Він буде рухатися до наступних цілей, як він робив це після подій 2008 та 2014 років. Йдеться не лише про долю України, ставкою є доля Європи. Тож наш перший пріоритет – надати силу українському спротиву", - наголосила вона.

За словами фон дер Ляєн, від початку повномасштабного вторгнення РФ Євросоюз надав Україні підтримку на суму 134 млрд євро.

"Завдяки Українському фонду (в багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 роки. - Ред.) та кредиту G7 ми закрили бюджетну нестачу України на весь 2025 рік. Паралельно, ми маємо прискорити негайну доставку зброї та боєприпасів. Це буде в центрі нашої роботи протягом наступних тижнів", - додала президентка ЄК.

Також читайте: Фон дер Ляєн про тарифи: ЄС готовий до жорсткого, але конструктивного діалогу зі США

Автор: 

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як жеж добре вульвам з ЄС розгрібати жар руками українців
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04.02.2025 14:48 Відповісти
щось аж страшно стає від такої "європейської беліберди , Не виключена.після цього.прискорена окупація рашистом української території
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04.02.2025 15:33 Відповісти
 
 