УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9618 відвідувачів онлайн
Новини Заяви про мир
8 741 43

Мирні переговори не приведуть до завершення війни в Україні через позицію Путіна, - Foreign Policy

Путін

Мирні переговори щодо війни в Україні навряд чи приведуть до повного завершення бойових дій, пише видання Foreign Policy.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У виданні нагадали, що у 2014 році союзники України розраховували на те, що війни з Росією вдасться уникнути. Сумнозвісні "Мінські угоди" призвели до того, що російський диктатор Володимир Путін вирішив вторгнутися в Україну 2022 року.

Сьогоднішній дипломатії доведеться прийняти істину. Вона полягає в тому, що Росія залишається політично стабільною і військово-запеклою, попри ознаки економічних труднощів і військової втоми, підкреслили у виданні.

У зв'язку з цим президент США Дональд Трамп, який обіцяв якомога швидше закінчити війну в Україні, стикається з цілою низкою проблем. Одна з них полягає в тому, що Київ не обов'язково виконуватиме його накази, оскільки в України є свої збройні сили, своя оборонна промисловість і допомога європейських країн.

Також читайте: Трамп говорить про прогрес у мирних переговорах щодо України, але Кремль заперечує, - The Times

Проте головною перешкодою на шляху до успішних переговорів є сама Росія, вважають у виданні. Річ у тім, що Путіну вдалося затягнути війну довше, ніж очікував багато хто. Той факт, що РФ вдалося вижити за таких обставин, переконав його в тому, що вторгнення в Україну має сенс.

Переговори про завершення війни в Україні під керівництвом США є гарною ідеєю, заявили у виданні. Проте американським переговірникам варто врахувати, що рішення Путіна вторгнутися в Україну у 2022 році все ж послабило Росію. Це визнає і російська еліта.

Крім того, Путіну не вдасться завоювати Україну, впевнені у виданні. Україна все ще контролює близько 80% своєї території, попри те, що Росія продовжує захоплювати українські землі. Україна ослабла через війну, але у неї немає жодних причин і бажання здаватися, підкреслили у виданні. Українським політичним і соціальним структурам вдалося витримати неймовірний тиск.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Між РФ і США ще не було серйозних розмов щодо можливої зустрічі двох президентів, - Пєсков

У виданні резюмували, що суверенітет України буде під загрозою, поки Путін керує Росією. Жодні переговори не змусять диктатора відмовитися від своїх цілей. Замість повного завершення війни переговори повинні мати скромнішу мету - знизити інтенсивність бойових дій. Щоб домогтися цього, США потрібно чинити тиск на Росію.

Автор: 

путін володимир (24838) Трамп Дональд (7192) переговори з Росією (1446) війна в Україні (6273)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Той хто вважає що ***** хоче миру тих потрібно в псіхушку відправляти. Притому ***** прямо говорить що він хоче всю Україну а не мир
показати весь коментар
11.02.2025 22:13 Відповісти
+14
Це більше схоже на реальність ніж заяви, мрії та лозунги.
показати весь коментар
11.02.2025 22:10 Відповісти
+10
"Позиція путіна" - узагальнена характеристика фашистського народонасєлєнія роzzії.
показати весь коментар
11.02.2025 22:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це більше схоже на реальність ніж заяви, мрії та лозунги.
показати весь коментар
11.02.2025 22:10 Відповісти
Вона полягає в тому, що Росія залишається політично стабільною
-------
Угу. Найглибший аналіз. Можна також додати, що і у найбільшого союзника кацапляндії КНДР також політично стабільна ситуація, весь народ підтримує лідера, а опозиція не має масової підтримки
показати весь коментар
11.02.2025 22:48 Відповісти
Тим не менше, це факт. Воно або є, або цого нема. Ніяких змін, ніяких впливів.
Поки стоїть стабільне. А потім тупо розсипається.
Але зараз поки стоїть.
показати весь коментар
11.02.2025 22:50 Відповісти
Згадай еількох президентів США вже пересиділо *****.
Про наших я навіть не кажу...
показати весь коментар
11.02.2025 22:53 Відповісти
Ну пригадуй, скількох президентів пересидів аятолла Ірану, Фідель Кастро, вожді КНДР, Зімбабве та інші. Це показник тільки того, що в країні встановлено диктатуру
показати весь коментар
11.02.2025 23:02 Відповісти
Так. І диктатура стабільніша за демократію.

Не краща, а стійкіша на певному проміжку часу.
Ніяких тобі жовтих жилетів, ніякого руху хіпі, ніяких імпічментів, ніяких сексуальних скандалів.

Правда іноді концтабори, голод та геноцид... Але ж тут не про це, а про те, що це лайно покищо стоїть.
показати весь коментар
11.02.2025 23:17 Відповісти
Чи тебе сильно хвилює, як при цьому почуваються кацапи, іранці, корейці, кубинці?

Так їх самих це не хвилює.
показати весь коментар
11.02.2025 23:19 Відповісти
добрим словом і пістолетом
показати весь коментар
11.02.2025 22:12 Відповісти
"Позиція путіна" - узагальнена характеристика фашистського народонасєлєнія роzzії.
показати весь коментар
11.02.2025 22:13 Відповісти
Той хто вважає що ***** хоче миру тих потрібно в псіхушку відправляти. Притому ***** прямо говорить що він хоче всю Україну а не мир
показати весь коментар
11.02.2025 22:13 Відповісти
Переговори - переговори - а путлєра питали?
показати весь коментар
11.02.2025 22:15 Відповісти
А що передувало "мінським угодам" це "видання" не нагадало?
показати весь коментар
11.02.2025 22:23 Відповісти
Сумнозвісні "Мінські угоди" призвели до того, що російський диктатор вирішив вторгнутися в Україну 2022 року.
-------

А вас не наводить на сумніви, що ця газетенка, яку тут цитує, повторює кремлівські висери?
показати весь коментар
11.02.2025 22:51 Відповісти
А тоді була армія? І в якому стані було озброєння???!!!
показати весь коментар
11.02.2025 23:32 Відповісти
Так звані Ура-патріоти знаходяться в Рашці. Ти щось переплутав.
показати весь коментар
12.02.2025 07:41 Відповісти
Рыбки гуппи, война с парашей не закончится ни в 2025 году, ни в 2026. Выводы из этой информации вы сделать не способны, поэтому просто прекратите обсуждать трампоновско-янелоховский бред на эту тему.
показати весь коментар
11.02.2025 22:17 Відповісти
Навіть фантастично-теоретичний вихід на кордони 1991 року не приведе до завершення війни. Нам потрібна зброя масового знищення або щоб НАТА впряглася і допомогла роз"їбати рашку. Інашке в далекій перспективі нам габела, а ***** село за селом дойде до кордону з Пильшею...
показати весь коментар
11.02.2025 22:17 Відповісти
В москалів є ядерна зброя.Навіть якщо її в 10 разів менше,ніж говорять офіційно.Все одно,це кілька сотень боєголовок.
показати весь коментар
11.02.2025 22:52 Відповісти
А росіянчиків-то вистачить на "до кордону з Пільшею"?
показати весь коментар
11.02.2025 23:39 Відповісти
Я думав на початку війни, шо в них снарядів максимум умовний Грозний стерти з лиця землі. А таких Грозних у нас уже дохріна: це Попасна, Рубіжне, Бахмут, Авдос, Маріуполь, Вовчанск, Часов Яр і тд, а ще сотні, а можей тисячі маленьких сіл. Як бачимо з снарядами у них проблем немає. І з чмобиками теж. І це ***** ще навіть не починав. Не починав проводити мобілізацію. Плюс є мясо з Сєвєрної Корєї. Так що Анна окстісь і думай не як покарати ухилянтів, а як швидше організувати якийсь казус "Бульби" аби втягнути НАТУ у війну або як договоритися із *****м, хоча це не можливо аж ніяк. Але те шо зараз відбувається це тупо шлях у нікуди. На що ми власне чекає нічого не роблячи?
показати весь коментар
12.02.2025 08:27 Відповісти
Мир цілком можливий за фінським варіантом 1940 року. Але він буде недовгим.
показати весь коментар
11.02.2025 22:20 Відповісти
Не треба недооцінювати гопніка Трампа, він може використати можливості США на повну силу і без вагань
показати весь коментар
11.02.2025 22:25 Відповісти
Проти України? Запросто.
показати весь коментар
12.02.2025 00:10 Відповісти
Які переговори, який мир?! Невже не ясно що пуйло припиняти війну не збирається, доказуючи Європам і Америкам що він тут головний. І війна триватиме роками, а от хто перший здохне Москалія чи героїчний Захід неясно. Про Україну тепер мови вже нема, це результат останніх виборів.
показати весь коментар
11.02.2025 22:27 Відповісти
поки у ***** безліміт покірних і дурних зомбі все продовжиться , загони нквс роботу свою знають ніхто не писне навіть , система працює , вона впаде звісно але не сьогодні і не завтра
показати весь коментар
11.02.2025 22:28 Відповісти
Какой-то бред в статье написан. То что рф смогла выжить за 3 года войны убедило путлера в том что вторжение имело смысл. То есть он так и предполагал вторгнусь и буду несколько лет в донбассе колупаться а не Киев за 3 дня и отряды омона что ехали в Харьков. Не говоря о их гоноре до начала войны бровь поднимем и Киев падет. Тут или перевод неправильный или отсебятина автора
показати весь коментар
11.02.2025 22:29 Відповісти
у кацапа відсутні відчуття ганьби , сорому і причино наслідкових звʼязків на біологічному рівні!
отже кацап звичайний не здатен усвідомити те що вже 12 років війни геніального ***** проти України а вона все ще є і планує розвиватися а мілйон поголівʼя його стада вже нема ...
це і робить кацапа кацапом , дурним і тотально безмістовним
показати весь коментар
11.02.2025 22:36 Відповісти
Журналюги теж люди , і курять і п'ють і нюхають , тому - нічого дивного .
Вони дивляться на світ , як то кажуть - зі своєї колокольні , ми зі своєї ,, ***** зі своєї , трамп зі своєї і тд.
Сприймати всерйоз їхню балаканину - себе не поважати .
показати весь коментар
11.02.2025 22:37 Відповісти
Ага, десь три рази Україну стримували, щоб не завдали Росії поразки.
Правобережна херсонщина, харківщина, далекобійні Хаймарси - Кримський міст, нафтопереробні комбінати!
+ діряві санкції та тіньовий флот
А так, да "втрималися" кацапи "непогано".
показати весь коментар
11.02.2025 22:37 Відповісти
Треба ракети, багато ракет: крилаті, балістічні (а за 3 роки вже можна було тестувати гіперзвукові). Щоб винести чутливі військові об'єкти рф, щоб ланцюг поставок комплектуючих став, щоб кацапам не було чим воювати. Іншого шляху немає.
показати весь коментар
11.02.2025 22:41 Відповісти
Кінчайте вже облізлого карлика!
показати весь коментар
11.02.2025 22:54 Відповісти
Американські журналісти ВВАЖАЮТЬ ПРОБЛЕМОЮ ТЕ ЩО В УКРАЇНИ Є СВОЇ ЗБРОЙНІ СИЛИ, ВІЙСЬКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА ДОПОМОГА ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН. Занавіс
показати весь коментар
11.02.2025 23:00 Відповісти
США за три роки не передали жодної крилатої ракети. Хоча мають в запасах 20 000. и виробляють сотні в місяць. Росія під санкціями 150 в місяць.

Тут не треба бути Енштейном, щоб зрозуміти як можна досягти миру на наших умовах, тупі американські журналісти пишуть про що завгодно тільки не по суті.
показати весь коментар
11.02.2025 23:05 Відповісти
"У виданні резюмували, що суверенітет України буде під загрозою, поки Путін керує Росією "

О, автор уже дуже близький до найдешевшого вирішення проблеми!
показати весь коментар
11.02.2025 23:34 Відповісти
ваша бубочка уже пообещала отдать половину территорий куйлу! А вы дальше ложитесь в гробы!
показати весь коментар
12.02.2025 01:07 Відповісти
А скільки територій Рашиздії пообіцяла віддати плєшива моль Китаю? Лижи лапті Ху@ла і не варнякай!
показати весь коментар
12.02.2025 07:38 Відповісти
Полное эмбарго на российскую нефть и газ. И нормальное оружие для Украины в достаточном количестве - дальнобойные ракеты и т.д. И война закончится быстро.
показати весь коментар
12.02.2025 02:07 Відповісти
І за яких таких "обставин вдалося вижити рф" . То смішно, ні фіга не зробили для послаблення ****@, одна триндьож по факту, росія торгує з усім світом нафтою і газом, продає далі деревину. Тіньовий флот, насмішили. Усі з перших днів знають, що ті танкери перевозять російську нафту, і все рівно їх приймали в країнах того сраного нато. Хай визнають вже накінець, що Захід не здатний ні на що
показати весь коментар
12.02.2025 05:31 Відповісти
В статті є згадка про «сумнозвісні Мінські переговори», Оманські договорняки не згадуються, а отже не важко здогадатися яка ОПа замовила статтю. А ще Веніславський розповідав що виборів не буде до тих пір, поки існуватиме загроза від Ху@ла. Тобто ЗЄшобла чіпляється синіми пальцями за владу з усіх сил, інакше їм гаплик.
«… Дональд Трамп, який обіцяв якомога швидше закінчити війну в Україні, стикається з цілою низкою проблем. Одна з них полягає в тому, що Київ не обов'язково виконуватиме його накази, …» - корупція? Яка корупція? Ні, не чули.
показати весь коментар
12.02.2025 07:36 Відповісти
К сожалению, путлеру выпал джекпот, никогда ещё мир не был так слаб и так туп, в своём непонимании ситуации и в неумении принятия необходимых решений.

Ни единого в мире адекватного руководителя государства на сегодня нет, только торгаши и мелкие лавочники, кто остановит взбесившегося кремлёвского параноика?

Я надеялся, что амбиции Трампа смогут сломать кровавого упыря, однако, на деле оказалось, что у Трампа больше дебилизма, чем амбиций.

Такого в мире ещё не было, дебил и параноик управляют ядерными державами.....
показати весь коментар
12.02.2025 08:44 Відповісти
Західні ЗМІ перестали зловживати тормозухою й адеколоном і писати часткову правду, яку уркаїнці зрозуміли - хто у 2023, хтоу у 2015. Мій батько предрекав цю всю кашу у 2000, я дурень не слухав. Журналістам потрібно йти з професії - профнепридатні
показати весь коментар
12.02.2025 08:57 Відповісти
 
 