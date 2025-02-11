Мирні переговори не приведуть до завершення війни в Україні через позицію Путіна, - Foreign Policy
Мирні переговори щодо війни в Україні навряд чи приведуть до повного завершення бойових дій, пише видання Foreign Policy.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
У виданні нагадали, що у 2014 році союзники України розраховували на те, що війни з Росією вдасться уникнути. Сумнозвісні "Мінські угоди" призвели до того, що російський диктатор Володимир Путін вирішив вторгнутися в Україну 2022 року.
Сьогоднішній дипломатії доведеться прийняти істину. Вона полягає в тому, що Росія залишається політично стабільною і військово-запеклою, попри ознаки економічних труднощів і військової втоми, підкреслили у виданні.
У зв'язку з цим президент США Дональд Трамп, який обіцяв якомога швидше закінчити війну в Україні, стикається з цілою низкою проблем. Одна з них полягає в тому, що Київ не обов'язково виконуватиме його накази, оскільки в України є свої збройні сили, своя оборонна промисловість і допомога європейських країн.
Проте головною перешкодою на шляху до успішних переговорів є сама Росія, вважають у виданні. Річ у тім, що Путіну вдалося затягнути війну довше, ніж очікував багато хто. Той факт, що РФ вдалося вижити за таких обставин, переконав його в тому, що вторгнення в Україну має сенс.
Переговори про завершення війни в Україні під керівництвом США є гарною ідеєю, заявили у виданні. Проте американським переговірникам варто врахувати, що рішення Путіна вторгнутися в Україну у 2022 році все ж послабило Росію. Це визнає і російська еліта.
Крім того, Путіну не вдасться завоювати Україну, впевнені у виданні. Україна все ще контролює близько 80% своєї території, попри те, що Росія продовжує захоплювати українські землі. Україна ослабла через війну, але у неї немає жодних причин і бажання здаватися, підкреслили у виданні. Українським політичним і соціальним структурам вдалося витримати неймовірний тиск.
У виданні резюмували, що суверенітет України буде під загрозою, поки Путін керує Росією. Жодні переговори не змусять диктатора відмовитися від своїх цілей. Замість повного завершення війни переговори повинні мати скромнішу мету - знизити інтенсивність бойових дій. Щоб домогтися цього, США потрібно чинити тиск на Росію.
-------
Угу. Найглибший аналіз. Можна також додати, що і у найбільшого союзника кацапляндії КНДР також політично стабільна ситуація, весь народ підтримує лідера, а опозиція не має масової підтримки
Поки стоїть стабільне. А потім тупо розсипається.
Але зараз поки стоїть.
Про наших я навіть не кажу...
Не краща, а стійкіша на певному проміжку часу.
Ніяких тобі жовтих жилетів, ніякого руху хіпі, ніяких імпічментів, ніяких сексуальних скандалів.
Правда іноді концтабори, голод та геноцид... Але ж тут не про це, а про те, що це лайно покищо стоїть.
Так їх самих це не хвилює.
-------
А вас не наводить на сумніви, що ця газетенка, яку тут цитує, повторює кремлівські висери?
отже кацап звичайний не здатен усвідомити те що вже 12 років війни геніального ***** проти України а вона все ще є і планує розвиватися а мілйон поголівʼя його стада вже нема ...
це і робить кацапа кацапом , дурним і тотально безмістовним
Вони дивляться на світ , як то кажуть - зі своєї колокольні , ми зі своєї ,, ***** зі своєї , трамп зі своєї і тд.
Сприймати всерйоз їхню балаканину - себе не поважати .
Правобережна херсонщина, харківщина, далекобійні Хаймарси - Кримський міст, нафтопереробні комбінати!
+ діряві санкції та тіньовий флот
А так, да "втрималися" кацапи "непогано".
Тут не треба бути Енштейном, щоб зрозуміти як можна досягти миру на наших умовах, тупі американські журналісти пишуть про що завгодно тільки не по суті.
О, автор уже дуже близький до найдешевшого вирішення проблеми!
«… Дональд Трамп, який обіцяв якомога швидше закінчити війну в Україні, стикається з цілою низкою проблем. Одна з них полягає в тому, що Київ не обов'язково виконуватиме його накази, …» - корупція? Яка корупція? Ні, не чули.
Ни единого в мире адекватного руководителя государства на сегодня нет, только торгаши и мелкие лавочники, кто остановит взбесившегося кремлёвского параноика?
Я надеялся, что амбиции Трампа смогут сломать кровавого упыря, однако, на деле оказалось, что у Трампа больше дебилизма, чем амбиций.
Такого в мире ещё не было, дебил и параноик управляют ядерными державами.....