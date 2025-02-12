УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9441 відвідувач онлайн
Новини
3 754 10

Розпочинається оновлений "Рамштайн" під головуванням Великої Британії

Розпочинається засідання Рамштайну 12 лютого 2025 року

Сьогодні у Брюсселі розпочалася робота засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн".

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні вперше засідання очолює державний секретар з питань оборони Великої Британії Джон Гілі. Також участь бере новий міністр оборони США Піт Гегсет.

Також читайте: Предметно готуємося до перемовин із європейськими та американськими партнерами заради наближення миру, - Зеленський

Що обговорюватимуть

  • Стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році;
  • Прискорення постачання критично важливого озброєння – ППО, авіації, боєприпасів;
  • Інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.

"Обговорюємо не лише поточні потреби, а й довгострокові рішення:

Розширення оборонного виробництва в Україні.
Фінансування українського ОПК та створення нових підприємств.
Збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборонки", - додав міністр оборони Умєров.

Читайте: Гегсет заявив, що на зустрічах в Брюсселі спонукатиме європейських союзників витрачати більше на оборону

Автор: 

Умєров Рустем (732) Рамштайн (190) Гілі Джон (71) Гегсет Піт (93)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
12.02.2025 09:40 Відповісти
+5
Якщо там буде Вава, то боронь нас Боже, що воно там іще провокативно наляпає...
показати весь коментар
12.02.2025 09:43 Відповісти
+2
Більше добрих та далекобійних конхфет для касабів
показати весь коментар
12.02.2025 11:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
12.02.2025 09:40 Відповісти
Мусим розраховуватись за мінетчиць - вони наїли напили дай боже
показати весь коментар
12.02.2025 11:09 Відповісти
Якщо там буде Вава, то боронь нас Боже, що воно там іще провокативно наляпає...
показати весь коментар
12.02.2025 09:43 Відповісти
може він на роялі збацає?
показати весь коментар
12.02.2025 11:08 Відповісти
"Меня тєрзают смутние сомнєнія..."
показати весь коментар
12.02.2025 09:44 Відповісти
Чекаємо "судьбоносних" рішень від наглядача тюрми Гуантанама і телезірки Гегсета .
показати весь коментар
12.02.2025 10:04 Відповісти
Не переймайтеся кацапи!,Фсьо ідьот па плану! - Брити як завжди врятують Світ!. God Save the King! та Слава Україні!
показати весь коментар
12.02.2025 10:54 Відповісти
Більше добрих та далекобійних конхфет для касабів
показати весь коментар
12.02.2025 11:02 Відповісти
А Потужний та Незламний на цьому Рамштайні буде ?

Цікаво буде подивитися , як ВОНО буде ще більше допомоги вимагати у Європи та США після того , як ЗЕвлада вирішила купити у болгар старі некомплектні росіянські атомні реактори замість американських або французьких ?

Мабуть знов буде верещати - "А чому ми не в НАТО?" ... після чергової прив'язки повоєнної України до Росатому.
показати весь коментар
12.02.2025 14:18 Відповісти
 
 