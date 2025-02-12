Розпочинається оновлений "Рамштайн" під головуванням Великої Британії
Сьогодні у Брюсселі розпочалася робота засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн".
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
Сьогодні вперше засідання очолює державний секретар з питань оборони Великої Британії Джон Гілі. Також участь бере новий міністр оборони США Піт Гегсет.
Що обговорюватимуть
- Стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році;
- Прискорення постачання критично важливого озброєння – ППО, авіації, боєприпасів;
- Інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.
"Обговорюємо не лише поточні потреби, а й довгострокові рішення:
Розширення оборонного виробництва в Україні.
Фінансування українського ОПК та створення нових підприємств.
Збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборонки", - додав міністр оборони Умєров.
Топ коментарі
+10 Прощай немытая раССея
12.02.2025 09:40
+5 G.I. Jane 777
12.02.2025 09:43
+2 Андрей Емельянов #582078
12.02.2025 11:02
Цікаво буде подивитися , як ВОНО буде ще більше допомоги вимагати у Європи та США після того , як ЗЕвлада вирішила купити у болгар старі некомплектні росіянські атомні реактори замість американських або французьких ?
Мабуть знов буде верещати - "А чому ми не в НАТО?" ... після чергової прив'язки повоєнної України до Росатому.