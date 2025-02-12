Розпочинається оновлений "Рамштайн" під головуванням Великої Британії

Сьогодні у Брюсселі розпочалася робота засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн".

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні вперше засідання очолює державний секретар з питань оборони Великої Британії Джон Гілі. Також участь бере новий міністр оборони США Піт Гегсет.

Що обговорюватимуть

Стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році;

Прискорення постачання критично важливого озброєння – ППО, авіації, боєприпасів;

Інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.

"Обговорюємо не лише поточні потреби, а й довгострокові рішення:



Розширення оборонного виробництва в Україні.

Фінансування українського ОПК та створення нових підприємств.

Збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборонки", - додав міністр оборони Умєров.

