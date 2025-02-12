1 228 25
Рашисти агітують дев’ятикласників на ТОТ Луганщини укладати контракти з армією РФ після школи
В окупованому Сіверськодонецьку російські загарбники пропонують 9-класникам укладати контракти з армією РФ після школи.
Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.
"Для учнів дев’ятих класів у Сіверськодонецьку окупанти організували профорієнтаційні заходи. У якості роботодавців – представники російського військкомату, які агітують обрати потрібну країні-агресору спеціальність – укласти контракт з армією рф", - зазначив він.
Глава ОВА додав, що за новим російським законодавством молоді дозволяється оминути строкову службу і одразу направитися до зони бойових дій.
Ан Мур
12.02.2025 10:48
Misha Gerarahare
12.02.2025 11:31
Ксена Михальська
12.02.2025 11:13
Сергій Гец #586752
12.02.2025 11:00
Сергій Гец #586752
12.02.2025 11:20
Сергій Гец #586752
12.02.2025 12:13
Сергій Гец #586752
12.02.2025 12:23
Сергій Гец #586752
12.02.2025 12:34
Ан Мур
12.02.2025 10:48
адвокат офіс
12.02.2025 11:00
Олена Тихонова #468839
12.02.2025 11:05
Oleksander Khomenko
12.02.2025 11:22
Uhff Ffbj #601383
12.02.2025 11:01
Ксена Михальська
12.02.2025 11:13
Юрист Правильный
12.02.2025 11:27
Oleksander Khomenko
12.02.2025 11:27
Pandar
12.02.2025 11:28
Misha Gerarahare
12.02.2025 11:31
Олег Мандрівник #582578
12.02.2025 12:00
