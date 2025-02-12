УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9441 відвідувач онлайн
Новини Окуповані території
1 228 25

Рашисти агітують дев’ятикласників на ТОТ Луганщини укладати контракти з армією РФ після школи

Рашисти агітують дев’ятикласників укладати контракти з армією РФ після школи на Луганщині

В окупованому Сіверськодонецьку російські загарбники пропонують 9-класникам укладати контракти з армією РФ після школи.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"Для учнів дев’ятих класів у Сіверськодонецьку окупанти організували профорієнтаційні заходи. У якості роботодавців – представники російського військкомату, які агітують обрати потрібну країні-агресору спеціальність – укласти контракт з армією рф", - зазначив він.

Глава ОВА додав, що за новим російським законодавством молоді дозволяється оминути строкову службу і одразу направитися до зони бойових дій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти посилюють перевірки серед населення ТОТ щодо зв’язків з Україною

Автор: 

діти (5316) окупація (6863) Луганська область (4938) Сіверськодонецький район (21) Сіверськодонецьк (5) війна в Україні (6273)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Методи касапської агітації відомі... Так от, колонізовані касапами (окуповані) території України населення з них також буде піддаватися такій агітації. Навіть більше скажу (спеціально для ухилянтів та капітулянтів): всі чоловічі особи мобілізаційного віку України будуть воювати, як не в ЗСУ, так в орках. А як воюють касапи, яким м'ясом - тут, на сайті вдосталь інфи, та й відух. Думай-ТЕ!
показати весь коментар
12.02.2025 10:48 Відповісти
+3
непоказуйте зешоблу, саме в "д\днр" гнида зелена начилась бусифікувати людей, зе тварь - **** будь проклятий з своїм дЄмраком і тітушками-бусифікаторами.
показати весь коментар
12.02.2025 11:31 Відповісти
+2
Хто заважає нам агітувати підписувати контракт з ЗСУ? Ніхто ж не просто не заважає, це потрібно було б робити ще з 2021 року. А ще краще з 2014 року. Може і повномасштабки не було б.
показати весь коментар
12.02.2025 11:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Здесь водки нет!
показати весь коментар
12.02.2025 11:00 Відповісти
Володка, судячи з того що ти знаєш українську мову, то ти вірогідніше всього проживаєш на окупованій території України?
показати весь коментар
12.02.2025 11:20 Відповісти
''Руснявий'', не перекручуй!Ти добре зрозумів, що я мав на увазі.
показати весь коментар
12.02.2025 12:13 Відповісти
Думаю, саме компетентні органи повинен зацікавити твій коментар, що потрібно укладати контракт з армією рф.
показати весь коментар
12.02.2025 12:23 Відповісти
Я лиш прокоментував твій коментар.
показати весь коментар
12.02.2025 12:34 Відповісти
Методи касапської агітації відомі... Так от, колонізовані касапами (окуповані) території України населення з них також буде піддаватися такій агітації. Навіть більше скажу (спеціально для ухилянтів та капітулянтів): всі чоловічі особи мобілізаційного віку України будуть воювати, як не в ЗСУ, так в орках. А як воюють касапи, яким м'ясом - тут, на сайті вдосталь інфи, та й відух. Думай-ТЕ!
показати весь коментар
12.02.2025 10:48 Відповісти
Якщо уряд України нічого не робить, щоб забезпечити виїзд цих дітей на неокуповану територію та гідні умови для проживання та розвитку, то московія цим скористається
показати весь коментар
12.02.2025 11:00 Відповісти
Там батьки добре старались щоб не виїхати. Знайомі виїхали, ще й дочка кілька разів поверталась побільше речей вивезти. І житло їм надали і кормили безкоштовно.
показати весь коментар
12.02.2025 11:05 Відповісти
Мабуть коли тим батькам доводили що їх дітей відправлять на мясо, вони казали " ой да перестань єто всьо бандеровские сказки россия не такая"
показати весь коментар
12.02.2025 11:22 Відповісти
Так вони ж не пропонують такі контракти які пропонує лідор
показати весь коментар
12.02.2025 11:01 Відповісти
Хто заважає нам агітувати підписувати контракт з ЗСУ? Ніхто ж не просто не заважає, це потрібно було б робити ще з 2021 року. А ще краще з 2014 року. Може і повномасштабки не було б.
показати весь коментар
12.02.2025 11:13 Відповісти
Та ні ... після підписання контракту у виборчій кабінці у 2019 року все було передбачене.
показати весь коментар
12.02.2025 11:27 Відповісти
То есть предполагается по умолчанию что дети все рады оккупации и хотят рисковать жизнью ради рашки. То есть у детей украли детство, поломали будущее а теперь пусть еще и воюют против таких же украинцев чтоб украинский солдат их убил а их родоки потом ненавидели Украину. Ну с кацапами все ясно. Это они делали всегда. Так они уже создали нацию донбасситов и приднестровцев. Злость берет когда понимаешь кто сдал эти территории кацапам. Сидят падлы и мутят там как бы ещё украинцам лапши навешать и еще что то сдать. Твари. Хуже врагов.
показати весь коментар
12.02.2025 11:27 Відповісти
А нащо їх агітують, якщо за словами ЦПД їх примусово всіх там мобілізують у 18? Хто *******? Нашо таке робити, навіщо копіювати тупу рашистську пропаганду?
показати весь коментар
12.02.2025 11:28 Відповісти
непоказуйте зешоблу, саме в "д\днр" гнида зелена начилась бусифікувати людей, зе тварь - **** будь проклятий з своїм дЄмраком і тітушками-бусифікаторами.
показати весь коментар
12.02.2025 11:31 Відповісти
9 класс - это в основном 15-16 лет. На расее там совсем *********? 🤔
показати весь коментар
12.02.2025 12:00 Відповісти
 
 