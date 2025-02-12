Рашисти агітують дев’ятикласників на ТОТ Луганщини укладати контракти з армією РФ після школи

В окупованому Сіверськодонецьку російські загарбники пропонують 9-класникам укладати контракти з армією РФ після школи.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"Для учнів дев’ятих класів у Сіверськодонецьку окупанти організували профорієнтаційні заходи. У якості роботодавців – представники російського військкомату, які агітують обрати потрібну країні-агресору спеціальність – укласти контракт з армією рф", - зазначив він.

Глава ОВА додав, що за новим російським законодавством молоді дозволяється оминути строкову службу і одразу направитися до зони бойових дій.

