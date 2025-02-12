Окупанти посилюють перевірки серед населення ТОТ щодо зв’язків з Україною
На тимчасово окупованих територіях російські загарбники розпочали новий етап тотальних перевірок місцевих жителів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.
Зокрема, окупанти здійснюють:
- Перевірку паспортів – вимагають документи, фіксують наявність російського громадянства.
- Обшуки – заходять у помешкання, перевіряють особисті речі.
- Перегляд телефонів – шукають контакти з Україною, фото та переписки.
- Опитування – розпитують про відсутніх сусідів, причини їхньої відсутності та можливе повернення.
- Фіксацію власності – збирають інформацію про рухоме й нерухоме майно.
Зазначається, що такі перевірки відбуватимуться "хвилями", окупанти можуть повертатися повторно.
