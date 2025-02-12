УКР
Окупанти посилюють перевірки серед населення ТОТ щодо зв’язків з Україною

Перевірки на ТОТ

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники розпочали новий етап тотальних перевірок місцевих жителів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.

Зокрема, окупанти здійснюють:

  • Перевірку паспортів – вимагають документи, фіксують наявність російського громадянства.
  • Обшуки – заходять у помешкання, перевіряють особисті речі.
  • Перегляд телефонів – шукають контакти з Україною, фото та переписки.
  • Опитування – розпитують про відсутніх сусідів, причини їхньої відсутності та можливе повернення.
  • Фіксацію власності – збирають інформацію про рухоме й нерухоме майно.

Зазначається, що такі перевірки відбуватимуться "хвилями", окупанти можуть повертатися повторно.

окупація (6863) перевірка (1265) Центр національного спротиву (856)
