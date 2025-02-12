УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9441 відвідувач онлайн
Новини
2 710 11

ВР продовжила до 5 червня термін проходження ВЛК для "обмежено придатних"

влк для обмежено придатних

Сьогодні, 12 лютого 2025 року, Верховна Рада проголосувала за продовження строку проходження ВЛК до 5 червня 2025 року для осіб, які раніше мали статус обмежено придатних.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно Рада продовжила до 5 червня строк проходження повторного ВЛК для обмежено придатних! "За" - 313 голосів. Важливе рішення! Обмежено придатні до 25 років НЕ ЗОБОВʼЯЗАНІ проходити повторне ВЛК", - зазначив депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штрафів для тих, хто не пройшов ВЛК до 5 лютого, ймовірно, не буде, наразі є політичний консенсус, - Фріз

Автор: 

ВР (15235) мобілізація (3228) військово-лікарська комісія (231)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
ой ***.чи не новость.....................................................................он в влк нихуя так и не поменялось.все осталось как и прежде.мсеки и всякая *****.............................................................
показати весь коментар
12.02.2025 11:30 Відповісти
+3
І все одно ніхто не піде))
показати весь коментар
12.02.2025 11:41 Відповісти
+3
Ну если привозят спецдоставкой то вообще очередей нет. Там работают профессионалы настолько высокого уровня что способны буквально за считанные минуты узнать все о состоянии здоровья человека, причем даже не используя медицинское оборудование, не проводя анализов. Да что там говорить - там даже в течении считанных минут проводят комплексное лечение от всех болезней, включая те что традиционной наукой считаются неизлечимыми. Я не удивлюсь если там в ближайшее время освоят технологии регенерации тканей человека, что позволит например восстанавливать конечности, и такой человек уже будучи совершенно здоровым конечно же будет признан годным к несению военной службы.
показати весь коментар
12.02.2025 11:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
🤣🤣🤣тоже мені шулєри 🤣🤣🤣
показати весь коментар
12.02.2025 11:18 Відповісти
ой ***.чи не новость.....................................................................он в влк нихуя так и не поменялось.все осталось как и прежде.мсеки и всякая *****.............................................................
показати весь коментар
12.02.2025 11:30 Відповісти
І все одно ніхто не піде))
показати весь коментар
12.02.2025 11:41 Відповісти
Ну если привозят спецдоставкой то вообще очередей нет. Там работают профессионалы настолько высокого уровня что способны буквально за считанные минуты узнать все о состоянии здоровья человека, причем даже не используя медицинское оборудование, не проводя анализов. Да что там говорить - там даже в течении считанных минут проводят комплексное лечение от всех болезней, включая те что традиционной наукой считаются неизлечимыми. Я не удивлюсь если там в ближайшее время освоят технологии регенерации тканей человека, что позволит например восстанавливать конечности, и такой человек уже будучи совершенно здоровым конечно же будет признан годным к несению военной службы.
показати весь коментар
12.02.2025 11:50 Відповісти
Повестки должны быть или сам обязан явиться?
показати весь коментар
12.02.2025 11:53 Відповісти
Продовжіть те проходження влк до закінчення війни.
показати весь коментар
12.02.2025 12:20 Відповісти
Проходив цей цирк на днях
Концентрація безкорисної совдепівської бидлоти, яка насидівши посаду, чекає щоб їм в ноги кланялись за пустий підпис - просто зашкалює. Сидиш в чергах щоб потім тобі сказали «здоровий, я ж не лікувати тебе тут буду».
Ви будете признані не повністю здоровим тільки у випадку повної відсутності органу, в всіх інших випадках повністю придатний.
показати весь коментар
12.02.2025 12:28 Відповісти
 
 