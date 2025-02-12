ВР продовжила до 5 червня термін проходження ВЛК для "обмежено придатних"

Сьогодні, 12 лютого 2025 року, Верховна Рада проголосувала за продовження строку проходження ВЛК до 5 червня 2025 року для осіб, які раніше мали статус обмежено придатних.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно Рада продовжила до 5 червня строк проходження повторного ВЛК для обмежено придатних! "За" - 313 голосів. Важливе рішення! Обмежено придатні до 25 років НЕ ЗОБОВʼЯЗАНІ проходити повторне ВЛК", - зазначив депутат.

