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Штрафів для тих, хто не пройшов ВЛК до 5 лютого, ймовірно, не буде, наразі є політичний консенсус, - Фріз

Штрафів за непроходження ВЛК до 5 лютого не буде

Штрафи щодо військовозобов'язаних, які не встигли пройти ВЛК до 5 лютого 2025 року, формально можливі, якщо Рада не встигне продовжити терміни. Проте наразі є політичний консенсус, що штрафи не планують застосовувати.

Про це повідомила нардепка "ЄС", членкиня комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Застосування штрафної санкції щодо військовозобов’язаних, які не встигли пройти медогляд в обумовлений законодавством термін до 5 лютого 2025 року, формально можливе, якщо парламент не встигне своєчасно продовжити терміни. Але наразі ми бачимо політичний консенсус щодо того, що штрафні санкції не планують застосовувати", - пояснила парламентарка.

Перш за все, сказала Фріз, це пов'язано із тим, що з боку держави також є проблеми із організацією процедури проходження ВЛК для категорії обмежено придатних громадян.

Читайте також: В Україні запроваджують електронні направлення на ВЛК, - Шмигаль

"Черги в ТЦК та висока завантаженість ВЛК мали значний вплив на неможливість провести своєчасний медичний огляд всіх обмежено придатних до військової служби", - додала нардепка.

Водночас, зазначила вона, варто розуміти, що відповідальність такої категорії громадян також є значною, адже "багато хто просто проігнорував норму законодавства із розрахунку, що якось воно все вирішиться саме по собі".

"Тому закликаю всіх військовозобов’язаний відповідально поставитися до нових термінів, які будуть обумовлені законопроєктом 12457, своєчасно отримати направлення на ВЛК, пройти медичний огляд та отримати новий статус", - підсумувала Фріз.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ТЦК не застосовуватимуть штрафи до військовозобов’язаних, які не встигнуть пройти ВЛК до 5 лютого.

Нардеп "Слуги народу" Федієнко заявив, що Верховна Рада найближчим часом не розглядатиме законопроєкт про перенесення термінів проходження ВЛК, оскільки він наразі ще не пройшов всі інстанції в парламенті.

Читайте: Електронні направлення на ВЛК у "Резерв+" запустять 31 січня, - Черногоренко

Автор: 

мобілізація (3117) Фріз Ірина (200) штраф (1880) військово-лікарська комісія (221)


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Топ коментарі
+5
Переписати попередній діагноз з обмеженого на придатного та і все, там все рівно ті хто рішали порішають, а ті хто реально хворі їм буде висновок ВЛК: робота в ТЦК, тилові частини, навчальні заклади, та робода в ОЗ. Нам дійсно треба ще мілліон ТЦКунів?
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04.02.2025 15:49 Відповісти
+4
а я б ввів би штрафи 17 тисяч множимо на 1 мілліон виходить 17 мілліардів. І можна роздати ще по півтори тисячі Зеленьського!!!
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04.02.2025 15:51 Відповісти
+2
"є експрес-ВЛК, де все швидко і з супроводом"

це ви про бусік ТЦК?
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04.02.2025 16:05 Відповісти
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Переписати попередній діагноз з обмеженого на придатного та і все, там все рівно ті хто рішали порішають, а ті хто реально хворі їм буде висновок ВЛК: робота в ТЦК, тилові частини, навчальні заклади, та робода в ОЗ. Нам дійсно треба ще мілліон ТЦКунів?
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04.02.2025 15:49 Відповісти
Я кажу про папери, а не про реальність
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04.02.2025 15:59 Відповісти
Та ні, там не дурні сидять. Для обмежено придатних же й інше прописане. Є ще підрозділи логістики. От наприклад возити харчі на нуль - це логістика. Є медичні підрозділи. Вивозити з нуля поранених - це медичний підрозділ.
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04.02.2025 16:25 Відповісти
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04.02.2025 15:47 Відповісти
Проте наразі є політичний консенсус, що штрафи не планують застосовувати. Політичним консесусом в нинішній владі навіть задницю не приведеш до порядку,але штрафи будуть плати ,аж тирса сипатиметься...
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04.02.2025 15:48 Відповісти
а я б ввів би штрафи 17 тисяч множимо на 1 мілліон виходить 17 мілліардів. І можна роздати ще по півтори тисячі Зеленьського!!!
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04.02.2025 15:51 Відповісти
Не вийде по півтори тисячі. Треба або більші штрафи, або менше населення. Не підказуйте їм.
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04.02.2025 16:10 Відповісти
А можна штрафи збільшувати у міру зменшення населення.
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04.02.2025 16:48 Відповісти
Люкс авто стоит 10-15 млн. грн. но ни как не 3.4
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04.02.2025 16:27 Відповісти
Взагалі проблема надумана. Черги - це для законних ухилянтів (які не служать, але це їм дозволяє держава). Так в них все одно час є, вони в армію не підуть. А для решти черг нема - є експрес-ВЛК, де все швидко і з супроводом. Так що незрозуміло, навколо чого стільки шуму.
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04.02.2025 15:58 Відповісти
Людина з бронею, це ухилянт в законі!!!
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04.02.2025 16:00 Відповісти
Ну нам же кажуть, що воювати повинні всі. Значить хто не воює, той і ухилянт. Просто за кимось ганяються, а за кимось ні. Але тут вже хто як зумів життя облаштувати)
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04.02.2025 16:29 Відповісти
Рано чи пізно доберуться до усіх роботяг. В країні лишаться тільки мєнти і плокулоли. Як в російських серіалах
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04.02.2025 16:44 Відповісти
А берсерки Пенсійного фонду? Та й рідкоземельні метали комусь треба буде добувати - Джон з Майклом навряд чи сюди попруться.
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04.02.2025 16:48 Відповісти
Добувати рідкоземельні метали для Джона з Майклом будуть філіпінці, їх навіть бронювати не треба.
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04.02.2025 17:05 Відповісти
У россеріалах іноді ще зустрічаються "сатруднікі ФСІН", з якими разом вчилися мєнти.
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04.02.2025 17:07 Відповісти
адмиралы и военно-морские силы и без флота как-то всю независимость жили. крымские\лугандонские\донбасятские депутаты, суды, прокуратура, и остальная "администрация" как-то тоже без подданных справляются, даже лучше- работы меньше, а зарплату еще и повысили наверное, за тяжелые условия службы и необходимость снимать жилье за госбабло. так что - да.
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04.02.2025 18:43 Відповісти
"є експрес-ВЛК, де все швидко і з супроводом"

це ви про бусік ТЦК?
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04.02.2025 16:05 Відповісти
"бусік ТЦК" везе тобі на ВЛК, що тут не зрозуміло? Не бійся, в Україні люди служать в ЗСУ абсолютно законно. З дотриманням всіх процедур. Без огляду 6 лікарів тебе на учєбку не відправлять. А що хтось вважає себе хворим і непридатним - ну, буває. Хтось себе і наполєоном вважає.
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04.02.2025 16:14 Відповісти
Є звичайна ВЛК, куди беруть направлення і ходять без поспіху законні ухилянти. Проходять за потреби додаткові обстеження, можуть лягти в лікарню тощо. Є експрес-ВЛК, куди привозять ухилянтів незаконних і де все робиться дуже швидко.
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04.02.2025 16:21 Відповісти
Ніт. Немає поняття "законний ухилянт". І немає поняття "незаконний ухилянт". Є поняття "ухилянт". І розподіл з перших двох речень придумали ті, хто відноситься до звичайної категорії "ухилянт". Бо воювати боязно і не хочеться, а суспільство це небажання і боязкість не толерує. От і хочеться ухилянтам хоч якось психологічно "стрес зняти", а найлегший спосіб - урівняти у своїй свідомості всіх, щоб всі були як він - навісити ярлик такий же, як і на ньому вже висить.

PS: а суспільство не толерує ухилянтів з дуже простох причини - воювати зобов'язане абсолютна меншість населення, відсотків 10-15. Всі інші 80-85%, очевидно, не мають ніякого остраху щодо потрапляння у військо та окоп - і готові воювати до останнього кацапа. Ну, чужими руками. Нагадую, що під час другої світової війни в Великобританії була карткова система розподілу продуктів, всі незаміжні жінки без дітей ПІШЛИ У ВІЙСЬКО тощо. А в США - була карткова система розподілу продуктів і купи різних товарів, була виплата зарплати облігаціями тощо. В нас цього і близько немає, тому суспільство не толерує ухилянтів.
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04.02.2025 20:04 Відповісти
Ось прийдуть буряти - вони не питатимуть, хто ухилянт, а хто законно заброньований в "Сільпо" чи старих батьків доглядає, чи аспірант і т.д. Всіх поженуть на польські багнети.
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05.02.2025 09:11 Відповісти
Я про це, фактично, і написав. Це у вас чомусь в голові засів розподіл всіх в країні на "законних/незаконних" . Є війна. Є людська психологія. Є закон. Є засрашинська пропаганда. Оці чотири величезні рушії створюють "котел" тиску, емоцій і вигадок.

Чи ви думаєте, під час другої світової всі прям добровольцями йшли на війну? Чи не були БІЛЬШІСТЮ ті, хто або під спідницею ховався, або шукав бодай найменшого законного приводу не бути мобілізованим? Чи не примусом були мобілізовані 90% тих, хто воював? Все саме так і було.

Просто тоді не було соц.мереж, слабомодеруємих коментиків під новинами у ЗМІ і пропаганда ворога не почувалась повністю вільно. Тому машина державного примусу до мобілізації - працювала спокійно і без збоїв.

Все, що змінилось у "рівнянні війни" - ворог має можливість впливати на вашу свідомість. Всі інші складові - ті ж самі, нічого більше не змінились за 85 років.
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05.02.2025 10:45 Відповісти
Та навіть в 45 році дезертирам амністію оголосили - і то при Сталіні, навіть уявити складно. Але це в честь перемоги. При поразці було б інакше.
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05.02.2025 10:53 Відповісти
В мого діда брат - воював, був в Німеччині. В 1946 році осуджений на 25 років лагерів за ... шпіонаж. Буцім-то був завербований під час перебування за кордоном. Ну, вірогідно прямо під час чергового штурму чергового містечка в Німеччині. Ну або під час гвалтування чергової німки, що більш вірогідно. Указ той, як і все в совку в цій царині - стосувався виключно "класово близького" елементу - крадіїв дрібних, порушників, дезертирів, завсуджених за ухиляння тощо. Військовополонених, звільнених з таборів - багато відправили в табори. Навіть тих дівчат і хлопів, яких в 15-річному віці вивозили на роботи в Німеччину в 1942-1943 роках - прогнали через фільтраційні табори, допити, примусили писати величезні "пояснення" та "автобіографії", звіряли показання тощо. Матеріали доступні в інтернетах - хто хоче, той знайде. Я діду своєї дружини, який побував недобровільно в Німеччині - знайшов протоколи допитів, опяснювальні записки тощо, десятки сторінок розслідування.

Тож не треба розповідати про "при сраліні амністії". Війна, якщо ви не знаєте, триває.
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05.02.2025 21:29 Відповісти
сами написали постанову так що "обовязка" нема, а тильки "пидлягае", а тепер таки с барського плеча "ну ладно, штрафив не буде".. яки вони там вси кончени
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04.02.2025 15:59 Відповісти
Інтересно, що вона йому такого смішного сказала. Мабуть
- Годєн
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04.02.2025 16:06 Відповісти
В кого немає відстрочок 91％ навіть дані неоновили, тепер побіжать на влк фактично за бойовою повісткою. З головою там точно непорядок
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04.02.2025 16:07 Відповісти
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04.02.2025 16:11 Відповісти
Політичний це не юридичний
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04.02.2025 18:04 Відповісти
закон - официально - до 9 месяцев. дальше что-то проходить - абсолютно необязательно, и штрафы - скорее всего тоже никак не прилепят, потому что сроки вышли. причем, в любом случае нужно разогнать или депутатов, которые принимают такие д*бильные законы, или министерство с министром (кто там за "тцк" отвечает) или министерство с министром здравоохранения, которые "не смогли" причем - при военном положении и войне, а это - безаппеляионная диверсия и расстрел при диктатуре пролетариата. да и прокуроры-инвалиды вроде тоже не сильно дергались, хотя с другой стороны для них цельные "законы" не писали, могут не париться.
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04.02.2025 18:34 Відповісти
 
 