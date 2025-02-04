Штрафів для тих, хто не пройшов ВЛК до 5 лютого, ймовірно, не буде, наразі є політичний консенсус, - Фріз
Штрафи щодо військовозобов'язаних, які не встигли пройти ВЛК до 5 лютого 2025 року, формально можливі, якщо Рада не встигне продовжити терміни. Проте наразі є політичний консенсус, що штрафи не планують застосовувати.
Про це повідомила нардепка "ЄС", членкиня комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Застосування штрафної санкції щодо військовозобов’язаних, які не встигли пройти медогляд в обумовлений законодавством термін до 5 лютого 2025 року, формально можливе, якщо парламент не встигне своєчасно продовжити терміни. Але наразі ми бачимо політичний консенсус щодо того, що штрафні санкції не планують застосовувати", - пояснила парламентарка.
Перш за все, сказала Фріз, це пов'язано із тим, що з боку держави також є проблеми із організацією процедури проходження ВЛК для категорії обмежено придатних громадян.
"Черги в ТЦК та висока завантаженість ВЛК мали значний вплив на неможливість провести своєчасний медичний огляд всіх обмежено придатних до військової служби", - додала нардепка.
Водночас, зазначила вона, варто розуміти, що відповідальність такої категорії громадян також є значною, адже "багато хто просто проігнорував норму законодавства із розрахунку, що якось воно все вирішиться саме по собі".
"Тому закликаю всіх військовозобов’язаний відповідально поставитися до нових термінів, які будуть обумовлені законопроєктом 12457, своєчасно отримати направлення на ВЛК, пройти медичний огляд та отримати новий статус", - підсумувала Фріз.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ТЦК не застосовуватимуть штрафи до військовозобов’язаних, які не встигнуть пройти ВЛК до 5 лютого.
Нардеп "Слуги народу" Федієнко заявив, що Верховна Рада найближчим часом не розглядатиме законопроєкт про перенесення термінів проходження ВЛК, оскільки він наразі ще не пройшов всі інстанції в парламенті.
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це ви про бусік ТЦК?
PS: а суспільство не толерує ухилянтів з дуже простох причини - воювати зобов'язане абсолютна меншість населення, відсотків 10-15. Всі інші 80-85%, очевидно, не мають ніякого остраху щодо потрапляння у військо та окоп - і готові воювати до останнього кацапа. Ну, чужими руками. Нагадую, що під час другої світової війни в Великобританії була карткова система розподілу продуктів, всі незаміжні жінки без дітей ПІШЛИ У ВІЙСЬКО тощо. А в США - була карткова система розподілу продуктів і купи різних товарів, була виплата зарплати облігаціями тощо. В нас цього і близько немає, тому суспільство не толерує ухилянтів.
Чи ви думаєте, під час другої світової всі прям добровольцями йшли на війну? Чи не були БІЛЬШІСТЮ ті, хто або під спідницею ховався, або шукав бодай найменшого законного приводу не бути мобілізованим? Чи не примусом були мобілізовані 90% тих, хто воював? Все саме так і було.
Просто тоді не було соц.мереж, слабомодеруємих коментиків під новинами у ЗМІ і пропаганда ворога не почувалась повністю вільно. Тому машина державного примусу до мобілізації - працювала спокійно і без збоїв.
Все, що змінилось у "рівнянні війни" - ворог має можливість впливати на вашу свідомість. Всі інші складові - ті ж самі, нічого більше не змінились за 85 років.
Тож не треба розповідати про "при сраліні амністії". Війна, якщо ви не знаєте, триває.
- Годєн
пролетариата. да и прокуроры-инвалиды вроде тоже не сильно дергались, хотя с другой стороны для них цельные "законы" не писали, могут не париться.