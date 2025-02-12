УКР
Новини
6 883 4

Бійці 61-ї ОМБр зупинили ворожу атаку на Курщині. ВIДЕО

Бійці 61-ї окремої механізованої Степової бригади зупинили просування ворожої групи на території Курської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою опублікований у соцмережах.

"Степові воїни зупинили ворожу атаку на Курщині. Для початку влучними ударами по БМП викурили піхоту з палаючої техніки. Противник намагався ховатися, тікати, але все марно", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться: ЗСУ оприлюднили перемовини з Алаудіновим про інтернат в Суджі, який згодом атакувала РФ. ЗАПИС РОЗМОВИ

 

бойові дії (4663) 61 окрема мотопіхотна бригада (4) Курськ (1199)
зер гут
12.02.2025 11:25 Відповісти
Всіх кацапів відправили на той світ , супер 👍🏼👍🏼👍🏼
12.02.2025 11:34 Відповісти
Гарно! Небесні курчата смачно поклювали кацапських хробаків. Але, щось занадто гарно розвивається на відео свинячий аквафреш. Непорядок. Думаю, що треба у цих кольорах зробити прапорець у вигляді обісраних сімейних трусів.
12.02.2025 11:39 Відповісти
Пишаюся, що довелося служити в цій бригаді. Слава Героям! Шана полеглим.....
12.02.2025 12:33 Відповісти
 
 