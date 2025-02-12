Бійці 61-ї ОМБр зупинили ворожу атаку на Курщині. ВIДЕО

Бійці 61-ї окремої механізованої Степової бригади зупинили просування ворожої групи на території Курської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою опублікований у соцмережах.

"Степові воїни зупинили ворожу атаку на Курщині. Для початку влучними ударами по БМП викурили піхоту з палаючої техніки. Противник намагався ховатися, тікати, але все марно", - зазначається у коментарі до відео.

