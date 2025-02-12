ЗСУ оприлюднили перемовини з Алаудіновим про інтернат в Суджі, який згодом атакувала РФ. ЗАПИС РОЗМОВИ
Російський генерал Апті Алаудінов знав, що в інтернаті Суджі перебували цивільні та намагається приховати воєнні злочини армії РФ.
Про це розповів пресофіцер військової комендатури на території Курської області Олексій Дмитрашківський, передає Цензор.НЕТ.
Генерал РФ після авіаудару по інтернату публічно звинуватив Україну, вигадавши історію, що ЗСУ нібито вдарили ракетою по своєму штабу.
Алаудінов пообіцяв організувати "зелений коридор", щоб була змога вивезти росіян із Суджі, проте пізніше почав виправдовуватися, чому РФ цього зробити не може.
У телефонній розмові з Дмитрашківським він визнав, що в інтернаті перебували лише цивільні, про що було відомо командуванню армії РФ.
"Ми в курсі, що цивільне населення перебуває в цьому інтернату. Ми про це знали, що їх туди завезли", - казав російський генерал.
Після цієї розмови по інтернату почали бити дрони, а потім був приліт авіабомби. Алауіднов запевнив, що не причетний до обстрілу інтернату в Суджі, хоча знає, хто здійснив ці удари. Також він згадує Міноборони РФ та підрозділи російської армії, які діяли в районі Суджі.
"Я можу проконтролювати, щоб не бомбили, нічого не робили. Можу попросити зупинити, ніяких проблем. Можу дати команду, щоб ніхто нічого не робив. ... Я не луплю по інтернату, у мене немає таких можливостей. Це з іншого боку підрозділи, які йдуть, вони, може, і луплять, я з ними не на зв'язку", - сказав він пізніше.
Удар РФ по будівлі інтернату в Суджі
У суботу, 1 лютого, пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський повідомив, що російські війська вдарили по будівлі школи-інтернату міста Суджа Курської області, яке перебуває під контролем Сил оборони України. Внаслідок російської атаки 95 людей опинилися під завалами.
Згодом Генштаб ЗСУ показав кадри з наслідками удару РФ по будівлі інтернату в Суджі.
Повітряні сили оприлюднили докази, що саме РФ вдарила авіабомбою по інтернату в Суджі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я спілкуюсь з Вами на своїй мові, як мене мати навчала і батько. Також можу спілкуватися, Англійська, Іспанська, Польська, Румунська.
Питання.. Чому русский..або росиянин.. не в змозі опанувати мову.. коли він приїздить до друзів у другу країну ( Величее).. Нет. тупорилость.. и наглость.
А ми всім дякуємо.. що сьогодні накрило Україну ракетами.. А потужні дівок збирають.. щоб погулять, куплять патрони, чи з бабою залягти.
після підписання мирного договору кацапам треба буде позбутися кількасот тисяч тупого м'яса, не випускати ж їх всіх в мацкву? тому треба буде маленька війнушка. але проти кого? проти балтії-фінляндії (нато) - сил немає, проти азерів - ердогаша не дозволить, проти Казахстану - китайці. а от 3-тя чеченська - самий раз.
Якого х.я 15 хвилин жувати -повторювати оце лайно "сишіш"??? Усе вміщується у 2-3 хвилини. І так все зрозуміло.
Але ж де, як, коли оце "дмитрашківське" ще попіаритися?