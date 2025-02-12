ЗСУ оприлюднили перемовини з Алаудіновим про інтернат в Суджі, який згодом атакувала РФ. ЗАПИС РОЗМОВИ

Російський генерал Апті Алаудінов знав, що в інтернаті Суджі перебували цивільні та намагається приховати воєнні злочини армії РФ.

Про це розповів пресофіцер військової комендатури на території Курської області Олексій Дмитрашківський, передає Цензор.НЕТ.

Генерал РФ після авіаудару по інтернату публічно звинуватив Україну, вигадавши історію, що ЗСУ нібито вдарили ракетою по своєму штабу.

Читайте: На можливих переговорах з РФ Україна може запропонувати "обмін територіями", - Зеленський

Алаудінов пообіцяв організувати "зелений коридор", щоб була змога вивезти росіян із Суджі, проте пізніше почав виправдовуватися, чому РФ цього зробити не може.

У телефонній розмові з Дмитрашківським він визнав, що в інтернаті перебували лише цивільні, про що було відомо командуванню армії РФ.

"Ми в курсі, що цивільне населення перебуває в цьому інтернату. Ми про це знали, що їх туди завезли", - казав російський генерал.

Після цієї розмови по інтернату почали бити дрони, а потім був приліт авіабомби. Алауіднов запевнив, що не причетний до обстрілу інтернату в Суджі, хоча знає, хто здійснив ці удари. Також він згадує Міноборони РФ та підрозділи російської армії, які діяли в районі Суджі.

"Я можу проконтролювати, щоб не бомбили, нічого не робили. Можу попросити зупинити, ніяких проблем. Можу дати команду, щоб ніхто нічого не робив. ... Я не луплю по інтернату, у мене немає таких можливостей. Це з іншого боку підрозділи, які йдуть, вони, може, і луплять, я з ними не на зв'язку", - сказав він пізніше.

Також читайте: Курська операція не дала росіянам захопити Сумщину та Харківщину, - Зеленський

Удар РФ по будівлі інтернату в Суджі

У суботу, 1 лютого, пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський повідомив, що російські війська вдарили по будівлі школи-інтернату міста Суджа Курської області, яке перебуває під контролем Сил оборони України. Внаслідок російської атаки 95 людей опинилися під завалами.

Згодом Генштаб ЗСУ показав кадри з наслідками удару РФ по будівлі інтернату в Суджі.

Повітряні сили оприлюднили докази, що саме РФ вдарила авіабомбою по інтернату в Суджі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова відкрити гуманітарний коридор на Курщині, якщо РФ попросить про це, - ЗМІ