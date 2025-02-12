УКР
Трамп має змусити Путіна сісти за стіл переговорів, - Дуда

Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда висловив очікування, що Дональд Трамп, який публічно заявляє про своє бажання зупинити війну в Україні, запропонує реальні механізми для цього.

Про це передає канцелярія польського президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Я розраховую на те, що президент Трамп, який дійсно голосно заявляє про своє бажання покласти край війні в Україні, запропонує і реалізує такі рішення, які будуть не тільки політичною та економічною перемогою, але які змусять Володимира Путіна сісти за стіл переговорів", - сказав Дуда в інтерв’ю на полях Всесвітнього саміту урядів у Дубаї.

За його словами, Трамп має бізнес-стиль ведення політики, який відрізняється від традиційного дипломатичного підходу. Президент Польщі зазначив, що не всі політики звикли до такого стилю.

"Саме Дональд Трамп був першим, хто допоміг Україні. Я маю на увазі бюджет Пентагону на 2020 рік - це було під час його першого президентства. Він вже надавав військову підтримку Україні в той час, коли ніхто серйозно не думав про війну і про те, що Україні потрібно захищатися", -  заявив Дуда.

Дуда також звернув увагу на заяви Трампа про підтримку України, зокрема його риторику щодо того, що США мають отримувати з цього певні вигоди. За словами польського президента, колишній глава Білого дому вже ставить питання про те, що Україна може запропонувати Америці в обмін на подальшу підтримку.

При цьому Дуда наголосив, що основою будь-яких мирних ініціатив має стати міжнародне право, а справедливим завершенням війни може бути лише повернення Україні всіх тимчасово окупованих територій.

"Україна повинна повернути собі всі землі, які сьогодні окуповані Росією, які є міжнародно визнаною українською територією. Це було б ідеальним рішенням. Війна має бути зупинена", - зазначив він. 

Також він підкреслив, що війна має бути зупинена на умовах, які не дозволять Росії отримати перемогу та посилити свою агресивну політику в майбутньому.

Топ коментарі
+10
А чого ж Бен-Ладена не тягнули на перемовини? От навіщо вбили дідуся?
12.02.2025 11:34 Відповісти
+8
Сядуть - а вихлоп від цих посиділок?
12.02.2025 11:32 Відповісти
+7
Памʼятаю як Дуда з Сікорський топили за трапмпампам якій він сильний та розумний лідор не те що Байден. 😅😅😅то шо там Дуда?
12.02.2025 11:33 Відповісти
Сядуть - а вихлоп від цих посиділок?
12.02.2025 11:32 Відповісти
ну пуйлу корисні копалини на ТОТ ..а трампону на вільних. все )
12.02.2025 11:33 Відповісти
Саме так зараз і відбувається. Трампон звільнив свого громадянина, а наші полонені в катівнях. Потужний план перемоги від Кварталу95.
12.02.2025 11:46 Відповісти
Памʼятаю як Дуда з Сікорський топили за трапмпампам якій він сильний та розумний лідор не те що Байден. 😅😅😅то шо там Дуда?
12.02.2025 11:33 Відповісти
Прочитайте статтю. Якби не iнструмент Трампа в роті він хвалив би його ще краще.
12.02.2025 11:52 Відповісти
он вам ничего не должен
12.02.2025 11:34 Відповісти
А чого ж Бен-Ладена не тягнули на перемовини? От навіщо вбили дідуся?
12.02.2025 11:34 Відповісти
Різні категоріі
12.02.2025 11:36 Відповісти
йшла 24-а доба досягнень трампа по припиненню збройної агресії @уйлостану та припиненню вбивства Українців
12.02.2025 11:36 Відповісти
судячи по інтенсивності обстрілів, ***** не збирається говорити з трампом з позиції
дядьку вибачте, я більше не буду.
він всім та вся, показує що йому пох трам, і взагалі пох... всі!!!
12.02.2025 11:37 Відповісти
путін має сісти і не тільки він, довічно.
12.02.2025 11:37 Відповісти
в одну камеру з Оманською Гнидою
12.02.2025 12:15 Відповісти
Краще, щоб Трамп його примусив зайняти місце іншого Вови у мавзолеї...
12.02.2025 11:39 Відповісти
вдвох гарно вмістяться
антропометрія дозволяє
12.02.2025 11:40 Відповісти
Як варіант...
12.02.2025 11:42 Відповісти
Пусти свиню за стіл...
12.02.2025 11:42 Відповісти
В його непередбачуваності є і плюс. Ніякий політичний аналітик не зможе передбачити його наступний крок, будь-яка розвідка тут безсила, тож шансів у ворогів дізнатись правду практично немає.
12.02.2025 11:55 Відповісти
Песець повний.Весь світ перед бункерною міллю на цирлах.
І мова вже не йде,щоб копняками під зад на місце недонаполеончика...
12.02.2025 11:51 Відповісти
У Трампа є лише два варіанти - або щось дати путіну, або щось, умовно кажучи, забрати. І да, Трамп також ********, тільки інакше, ось і побачимо хто кого.
12.02.2025 11:52 Відповісти
12.02.2025 12:05 Відповісти
схоже, що Трамп вже ясно показав свою реальну позицію до війни - йому просто байдуже, Європа має цим займатися, схоже, що Трамп уже втомився це пояснювати європейцям, вони ніяк у це не можуть повірити
12.02.2025 12:14 Відповісти
Очнитесь, господа хорошие, неужели вы совсем потеряли мозги?

Трамп- это политический импотент с последней стадией шизофрении, что он может, кроме как

вовремя добежать до туалета, при попутном ветре?

Мир сошёл с ума и нам всем предстоит доиграть последний акт этого сумасшествия.
12.02.2025 13:13 Відповісти
це тролінг, чи Дуда ще не збагнув реальності висерів Трампа?
12.02.2025 13:54 Відповісти
Ми завжди чекаємо і ждемо що хтось за нас це зробе
Хочеш зробити гарно зроби сам
12.02.2025 14:17 Відповісти
 
 