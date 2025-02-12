Трамп має змусити Путіна сісти за стіл переговорів, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда висловив очікування, що Дональд Трамп, який публічно заявляє про своє бажання зупинити війну в Україні, запропонує реальні механізми для цього.

Про це передає канцелярія польського президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Я розраховую на те, що президент Трамп, який дійсно голосно заявляє про своє бажання покласти край війні в Україні, запропонує і реалізує такі рішення, які будуть не тільки політичною та економічною перемогою, але які змусять Володимира Путіна сісти за стіл переговорів", - сказав Дуда в інтерв’ю на полях Всесвітнього саміту урядів у Дубаї.

За його словами, Трамп має бізнес-стиль ведення політики, який відрізняється від традиційного дипломатичного підходу. Президент Польщі зазначив, що не всі політики звикли до такого стилю.

"Саме Дональд Трамп був першим, хто допоміг Україні. Я маю на увазі бюджет Пентагону на 2020 рік - це було під час його першого президентства. Він вже надавав військову підтримку Україні в той час, коли ніхто серйозно не думав про війну і про те, що Україні потрібно захищатися", - заявив Дуда.

Дуда також звернув увагу на заяви Трампа про підтримку України, зокрема його риторику щодо того, що США мають отримувати з цього певні вигоди. За словами польського президента, колишній глава Білого дому вже ставить питання про те, що Україна може запропонувати Америці в обмін на подальшу підтримку.

При цьому Дуда наголосив, що основою будь-яких мирних ініціатив має стати міжнародне право, а справедливим завершенням війни може бути лише повернення Україні всіх тимчасово окупованих територій.

"Україна повинна повернути собі всі землі, які сьогодні окуповані Росією, які є міжнародно визнаною українською територією. Це було б ідеальним рішенням. Війна має бути зупинена", - зазначив він.

Також він підкреслив, що війна має бути зупинена на умовах, які не дозволять Росії отримати перемогу та посилити свою агресивну політику в майбутньому.

