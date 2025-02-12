Війська РФ просунулися в Котлиному, Андріївці, Дачному та біля трьох населених пунктів, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ мають просування на Донеччині та біля Макіївки Луганської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Макіївки (село Сватівського району Луганської області), Новосілки (село Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області), Шевченка (село Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області), в Котлиному (селище Покровської міської громади Покровського району Донецької області), Андріївці (село Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області) та Дачному (село Курахівської міської громади Покровського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Небендзя зухвало, но чітко зформулював цілі, запропонував НАТО збирати монатки та відкатитися до кордонів... "погодженних" в Ялті.
Ніякі вибори в Україні пу не визнає легітимними, якщо п'ята колона не прийде до влади.
Ні на яких миротворців на лінії зіткання він априорі не погодиться.
Умова розброїти і сократити ЗСУ до кумедних 40 тис. що є фактичною капітуляцією - це його ціль, щоби через невеликий проміжок часу, знов пійти "визволяти"...
Тільки міцні ЗСУ здатні добитися завершення війни на справедливих умовах. Іншого, уви, не дано.
Така вона реальність.
А як вважаєте ви?