Новини
12 523 13

Війська РФ просунулися в Котлиному, Андріївці, Дачному та біля трьох населених пунктів, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування на Донеччині та біля Макіївки Луганської області. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Макіївки (село Сватівського району Луганської області), Новосілки (село Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області), Шевченка (село Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області), в Котлиному (селище Покровської міської громади Покровського району Донецької області), Андріївці (село Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області) та Дачному (село Курахівської міської громади Покровського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Посилюється активність ворога навколо Андріївки на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Макіївка карта
Макіївка

Новосілка карта
Новосілка

Шевченко карта
Шевченко 

Котлине карта
Котлине

Андріївка карта
Андріївка

 Дачне карта
Дачне 

Автор: 

Донецька область (9652) Луганська область (4938) Волноваський район (355) Покровський район (1026) Сватівський район (17) Дачне (19) Котлине (20) Макіївка (4) Андріївка (20) DeepState (279)
Та поверніть вже Залужного !!! Слава Україні !!!
А Залужний хоче повертатись ?
ввечері буде гундос про "потужну відповідь" і "не залишимо непокараними"
Поверніть Залужного!!!!! Кремлівсько-просирського сирка під трибунал разом з віслюком!!!
Що ж: міжнародне право відпочиває разом з договорами, меморандумами і т.д. Право сильного, а не сила права.
Небендзя зухвало, но чітко зформулював цілі, запропонував НАТО збирати монатки та відкатитися до кордонів... "погодженних" в Ялті.
Ніякі вибори в Україні пу не визнає легітимними, якщо п'ята колона не прийде до влади.
Ні на яких миротворців на лінії зіткання він априорі не погодиться.
Умова розброїти і сократити ЗСУ до кумедних 40 тис. що є фактичною капітуляцією - це його ціль, щоби через невеликий проміжок часу, знов пійти "визволяти"...
Тільки міцні ЗСУ здатні добитися завершення війни на справедливих умовах. Іншого, уви, не дано.
Така вона реальність.
А як вважаєте ви?
Согласно западным лицемерам РФ делает то, на что имеет законное право. Украина была частью Российской Империи и у русни есть право захватить ее. Я с этой точкой зрения не согласен, не подумайте. Но главная ошибка украинцев это надежда на глобальный иудохристианский Запад. Который продал все идеи международного права еще в 1940х. Если одному захватчику можно - то почему другому нельзя? Если у тебя есть сила и ЯО - для тебя международное право и резолюции ООНовского квартала 95 это пустой звук.
Надеюсь следующим шагом будете переселение всех украинцев в какие-нибудь третьи страны, США и Россия построит им там "хрущевки", а Украина вольется в России. Правильно, почему с Газой можно, а с Украиной нельзя? Следующие очень хочется чтобы были восточная Германия и прочие вотчины русни.
