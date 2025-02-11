Посилюється активність ворога навколо Андріївки на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Постійні спроби тиску противника на півночі між Першотравневим та Андріївкою Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області далися взнаки, внаслідок чого війська РФ збільшили зону контролю, зокрема, в самій Андріївці та продовжують поглинати її.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані осінтерів проєкту DeepState.

Як зазначається, наразі піхота ворога фіксується в різних частинах села, навіть, на західних його околицях, але поки для московитів це разова акція і вони успішно там помирають.

"Збільшується потроху активізація ворога в в районі Зеленівки, зокрема, в бік Улаклів, де перед цим противник здійснював накопичення своїх сил. Потенційне просування на південь від Андріївки відкриває ще один напрямок, щоб тиснути на село, але поки про успіх з боку московитів на цій місцевості говорити зарано.

Населені пункти Розлив-Костянтинопіль-Андріївка-Улакли-Дачне є пріоритетом московитів на зараз, щоб вирівняти лінію бойового зіткнення та перегрупуватися для нових наступальних дій. Прослідковується активність кацапів також в сторону села Багатир, яке є важливим в плані логістики для Сил Оборони. Це є одним з ключів для взяття вищевказаного відтинку населених пунктів", - зазначають аналітики.

