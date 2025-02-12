Росія вкотре зірвала ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

Сьогодні, 12 лютого, Росія вчергове цілеспрямовано зірвала ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ ЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ.

"Кремль діє за звичною схемою шантажу, погроз і провокацій. Цього разу окупанти використали для зриву ротації озброєних штурмовиків із білими прапорами, розміщених у зоні перетину лінії між підконтрольними Україні територіями та тимчасово окупованою зоною. Саме там мав відбутися перехід представників МАГАТЕ", - ідеться в коментарі речника МЗС.

Сценарій зриву ротацій щоразу подібний.

- Спершу російська сторона довго не погоджує точку й час ротації,

- потім дає непевні сигнали про нібито готовність гарантувати безпечний проїзд, але за годину до початку ротації відкриває вогонь чи розпочинає бойові дії у цій зоні.

- Після цього російські штурмовики з'являються з білими прапорами та прапорами МАГАТЕ,

- а Москва заявляє, що "все готово" для місії. Такі дії повторюються не вперше, але безпекові ризики стають щоразу вищими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту через російські обстріли

"Влаштовуючи такі провокації, Росія намагається змусити МАГАТЕ порушити суверенітет і територіальну цілісність України та направити міжнародних експертів на ЗАЕС через тимчасово окуповані території. При цьому Москва шантажує Агентство повним блокуванням роботи місії. Російський тиск на МАГАТЕ неприпустимий і ми вимагаємо від міжнародної спільноти стати на захист Агентства від російського шантажу", - наголосив Тихий.

У МЗС додали, що за три роки окупації Росія довела ЗАЕС до деградації, перетворивши найбільшу атомну електростанцію Європи на військову базу. Це частина ширшої стратегії ядерних погроз РФ і використання нею енергії як зброї. Присутність МАГАТЕ заважає Росії реалізовувати цей план, тому вона системно тисне на Агентство, намагається підірвати його авторитет і створити умови, за яких незалежний нагляд стане неможливим.

Також читайте: Гроссі у Москві зустрівся з делегацією "Росатому": Переговори про захист ЗАЕС вкрай важливі. ФОТО

"Спроби Кремля примусити МАГАТЕ до порушення суверенітету та територіальної цілісності України не матимуть успіху. Україна не дозволить Росії використовувати Агентство для легітимізації окупації та не дасть підірвати незалежність МАГАТЕ. Закликаємо міжнародну спільноту твердо підтримати МАГАТЕ, аби Росія врешті-решт усвідомила, що її тактика шантажу та погроз не спрацює", - зауважив Тихий.