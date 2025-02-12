УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9409 відвідувачів онлайн
Новини
748 1

"Рамштайн" і NSATU повинні працювати разом для підтримки України, - Рютте

генсек НАТО Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що формат "Рамштайн" та місія NSATU повинні співпрацювати для забезпечення Україні необхідної допомоги у боротьбі з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нам потрібні ці двоє. Тому я думаю, що в обох є майбутнє", - зазначив Рютте, підкресливши важливість співпраці між форматами.

Він пояснив, що основною метою групи "Рамштайн" є забезпечення підтримки союзниками та країнами, що не входять до НАТО, для надання Україні необхідних матеріальних ресурсів для ведення війни. 

Я вже згадував деякі великі оголошення за останні два тижні з Канади, Швеції, Нідерландів і Франції. І, безсумнівно, я сподіваюся, що сьогодні, а також найближчими днями ви побачите нові оголошення. Тож вам потрібен такий формат. І тоді вам потрібен стимул, щоб переконатися, що ви найкращим чином організовуєте всю допомогу, що надходить в Україну, щоб вона була максимально корисною для вас в Україні, щоб вести війну, а також, щоб забезпечити навчання", - додав Рютте.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Альтернатива НАТО - військові контингенти на українській території і армія, як у Росії, - Зеленський

Автор: 

НАТО (6808) Рютте Марк (524) Рамштайн (190)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
культурно , на порозі НАТО УКРАЇНІ СКАЗАЛИ-"ДЛЯ ВАС ФОРМАТИ.А НЕ НАТО" ********* кінчені
показати весь коментар
12.02.2025 15:08 Відповісти
 
 