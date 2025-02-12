"Рамштайн" і NSATU повинні працювати разом для підтримки України, - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що формат "Рамштайн" та місія NSATU повинні співпрацювати для забезпечення Україні необхідної допомоги у боротьбі з Росією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Нам потрібні ці двоє. Тому я думаю, що в обох є майбутнє", - зазначив Рютте, підкресливши важливість співпраці між форматами.
Він пояснив, що основною метою групи "Рамштайн" є забезпечення підтримки союзниками та країнами, що не входять до НАТО, для надання Україні необхідних матеріальних ресурсів для ведення війни.
Я вже згадував деякі великі оголошення за останні два тижні з Канади, Швеції, Нідерландів і Франції. І, безсумнівно, я сподіваюся, що сьогодні, а також найближчими днями ви побачите нові оголошення. Тож вам потрібен такий формат. І тоді вам потрібен стимул, щоб переконатися, що ви найкращим чином організовуєте всю допомогу, що надходить в Україну, щоб вона була максимально корисною для вас в Україні, щоб вести війну, а також, щоб забезпечити навчання", - додав Рютте.
