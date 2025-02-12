РФ планує розпочати кампанію з розпалювання "страху перед ядерною зимою" для тиску на Захід, - естонська розвідка

Російський диктатор Володимир Путін не відмовився від своєї мети перекроїти баланс сил в Європі через три роки після повномасштабного вторгнення в Україну. Росія планує розпочати кампанію страху перед "ядерною зимою".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це йдеться у звіті Служба зовнішньої розвідки Естоніїю

Як зазначається, тимчасове припинення вогню в Україні ризикує дати Путіну шанс "перевести подих" перед тим, як відновити війну проти України для досягнення цієї мети. Його вимога перед повномасштабним вторгненням в Україну до Організації Північноатлантичного договору відступити зі Східної Європи все ще залишається чинною.

"Путін, імовірно, вважає, що вирішення цього конфлікту можливе лише за допомогою угоди на кшталт Ялтинської – тобто поділу Європи на сфери впливу", – йдеться у звіті, посилаючись на зустріч лідерів США, Великої Британії та Радянського Союзу щодо реорганізації кордонів Європи та архітектури безпеки після Другої Світової війни.

Також зазначається, що з метою перешкодити військовій підтримці України Росія цього року розпалюватиме в західних суспільствах "страх перед ядерною зимою". Крім того додається, що Москва "дуже малоймовірно, що застосує ядерну зброю" проти України, але, "спостерігаючи за тим, як фактор страху досі стримував Захід", використовуватиме його в повній мірі.

Крім того, в естонській розвідці попередили, що попри величезні військові втрати і жорсткі західні санкції, російські збройні сили продовжують зростати, набуваючи досвіду на полі бою і володіючи новими технологіями. Хоча економіка країни витримала зовнішній тиск, темпи її розвитку уповільнилися, що вплинуло на амбітні плани Москви щодо нарощування військового виробництва.

