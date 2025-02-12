УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9333 відвідувача онлайн
Новини
2 976 4

Наслідки удару по Саратовському НПЗ: пошкоджено трубопровід. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Внаслідок чергового удару Сил оборони по НПЗ у Саратові в ніч проти 11 лютого пошкоджено трубопровід, який іде до установки каталітичного риформінгу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російська служба Радіо Свобода, додаючи супутникові фото.

Наслідки удару по Саратовському НПЗ 11 лютого
Наслідки удару по Саратовському НПЗ 11 лютого
Наслідки удару по Саратовському НПЗ 11 лютого
Наслідки удару по Саратовському НПЗ 11 лютого

Зазначається, що сліди пожежі та пошкодження трубопроводу видно на супутниковому знімку, зробленому 11 лютого.

Установка каталітичного риформінгу Л-35-11/300, недалеко від якої видно пошкодження, призначена для поліпшення якості бензину: вона збільшує його октанове число до 93-98 пунктів за рахунок хімічних реакцій на  каталізаторі, що містить платину.

Також дивіться: Атака на Саратовську область РФ: під ударом опинився аеродром в Енгельсі. ВIДЕО

Нагадаємо, пресслужба Генштабу ЗСУ повідомила, що у ніч проти 11 лютого у Саратовській області безпілотники атакували нафтопереробний завод та аеродром в Енгельсі.

Раніше супутникові знімки показали, що внаслідок удару по Саратовському НПЗ у ніч на 14 січня було знищено два резервуари з паливом. Саратовський нафтопереробний завод є основним виробником бензину, мазуту та дизельного палива в Саратовській області.

Автор: 

НПЗ (704) Удари по РФ (546)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це фейк?
показати весь коментар
12.02.2025 16:10 Відповісти
На фоні розгачених родовищ газу на полтавщині - це як прищік на жопі...
показати весь коментар
12.02.2025 16:11 Відповісти
ви можете відрізнити ракету від дрона? це ж різні вагові категорії... в нас ракет й досі нема й навіть не видно на горизонті... жіночка, яка волала зверху теж не уявляє, скільки коштує та грьобана ракета... що можемо, те й запускаємо..., в нас немає друзів на кшталт північної кореї, тому поки так...
показати весь коментар
12.02.2025 16:44 Відповісти
 
 