Наслідки удару по Саратовському НПЗ: пошкоджено трубопровід. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Внаслідок чергового удару Сил оборони по НПЗ у Саратові в ніч проти 11 лютого пошкоджено трубопровід, який іде до установки каталітичного риформінгу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російська служба Радіо Свобода, додаючи супутникові фото.









Зазначається, що сліди пожежі та пошкодження трубопроводу видно на супутниковому знімку, зробленому 11 лютого.

Установка каталітичного риформінгу Л-35-11/300, недалеко від якої видно пошкодження, призначена для поліпшення якості бензину: вона збільшує його октанове число до 93-98 пунктів за рахунок хімічних реакцій на каталізаторі, що містить платину.

Нагадаємо, пресслужба Генштабу ЗСУ повідомила, що у ніч проти 11 лютого у Саратовській області безпілотники атакували нафтопереробний завод та аеродром в Енгельсі.

Раніше супутникові знімки показали, що внаслідок удару по Саратовському НПЗ у ніч на 14 січня було знищено два резервуари з паливом. Саратовський нафтопереробний завод є основним виробником бензину, мазуту та дизельного палива в Саратовській області.