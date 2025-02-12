Партнери мають посилювати оборонну промисловість України, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус переконаний у необхідності посилювати оборонну промисловість України.

Про це він заявив перед початком чергового засідання Контактної групи з питань оборони України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мета зрозуміла: ми продовжуємо вважати, що Україна може діяти з позиції сили і прагнемо цього… Як партнери по НАТО ми хочемо зробити все можливе, щоб підтримка України тривала. Це в наших спільних трансатлантичних і міжнародних інтересах", - підкреслив Пісторіус.

Заради цього партнери, особливо Німеччина, за словами очільника міноборони, посилили співпрацю у сфері спільних підприємств з українською оборонною промисловістю. Міністр нагадав про свою з французьким колегою Себастьяном Лекорню ініціативу в Групі п'яти (ФРН, Франція, Велика Британія, Польща та Італія), яка зустрілась ще раз раніше цього дня, говорили про СП з ремонту та обслуговування БМП і бойових танків.

"Йдеться про бойову готовність танків Leopard-1 і БМП Marder. Йдеться про дрони, тут також ми досягли значного прогресу з точки зору виробництва… Тим самим ми зміцнюємо промислову базу оборонної промисловості в Україні, що має вирішальне значення. Короткі відстані до виробництва та ремонту гарантують, що українські Збройні сили матимуть швидший доступ до оперативного матеріалу та можуть швидше отримати заміну", - пояснив глава Міноборони ФРН.

При цьому, зауважив він, вигода є взаємною, адже через передачу ноу-хау між європейською та українською оборонною промисловістю партнери можуть покращити власні системи та розробки.

Пісторіус також повідомив, що провів 45-хвилинну зустріч з новим міністром оборони США Пітом Гегсетом і обмінявся з ним думками щодо НАТО та України.

Відповідаючи на запитання, як він оцінює шанси того, що європейці опиняться в ролі спостерігачів, а не учасників у процесі досягнення мирної угоди для України на тлі контактів між Вашингтоном і Москвою, Пісторіус назвав таку можливість "дуже низькою", адже "всі знають, яку роль відіграє Європа, в тому числі й у підтриманні миру".

