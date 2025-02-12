Зниження цін на енергоносії та санкції допоможуть змусити РФ сісти за стіл переговорів, - Гегсет

Голова Пентагону Піт Гегсет вважає, що зниження цін на енергоносії та енергетичні санкції допоможуть змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Про це він заявив у своїй промові на засіданні формату "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За словами Гегсета, щоб сприяти ефективній дипломатії і знизити ціни на енергоносії, які фінансують російську військову машину, президент США Дональд Трамп розблокує американський видобуток енергоносіїв. Він закликав інші країни зробити те ж саме.

"Зниження цін на енергоносії в поєднанні з більш ефективним застосуванням енергетичних санкцій допоможе змусити Росію сісти за стіл переговорів", - пояснив глава Пентагону.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити війну проти України та укласти мирну угоду. В іншому разі він пригрозив РФ великими податками й санкціями.

