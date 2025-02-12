УКР
Зниження цін на енергоносії та санкції допоможуть змусити РФ сісти за стіл переговорів, - Гегсет

Гегсет розповів, як посадити РФ за стіл переговорів

Голова Пентагону Піт Гегсет вважає, що зниження цін на енергоносії та енергетичні санкції допоможуть змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Про це він заявив у своїй промові на засіданні формату "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За словами Гегсета, щоб сприяти ефективній дипломатії і знизити ціни на енергоносії, які фінансують російську військову машину, президент США Дональд Трамп розблокує американський видобуток енергоносіїв. Він закликав інші країни зробити те ж саме.

"Зниження цін на енергоносії в поєднанні з більш ефективним застосуванням енергетичних санкцій допоможе змусити Росію сісти за стіл переговорів", - пояснив глава Пентагону.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити війну проти України та укласти мирну угоду. В іншому разі він пригрозив РФ великими податками й санкціями.

Читайте: Війська США не входитимуть до можливої миротворчої місії в Україні, - Гегсет

путин точно скоро помре ,вже соплі течуть (Фото)
показати весь коментар
12.02.2025 17:20 Відповісти
дивно чути за економіку від керівника оборонного відомства найпотужнішої військової країни світу
хтілося б почути, що робитиме саме пентагон задля послаблення світового терориста @уйла
показати весь коментар
12.02.2025 17:22 Відповісти
Зачекайте, нова адміністрація потанцює по старим граблям, перш ніж їржаві шестерні у їхніх головах з гуркотом провернуться на потрібний кут.
показати весь коментар
12.02.2025 17:27 Відповісти
ГЕНІАЛЬНО!
показати весь коментар
12.02.2025 17:29 Відповісти
Підораси трампісти - ви вже з'їздили на поклон на колінах до ***** - наслідок удар по Києву. Підори гнойні.
показати весь коментар
12.02.2025 17:29 Відповісти
Хто ділить? Нібіруанці?
показати весь коментар
12.02.2025 18:00 Відповісти
Боюся, зниження цін на нафту вже не допоможе. Занадто великий у них профіцит зовнішньої торгівлі. Занадто мало їм потрібно від світу.
показати весь коментар
12.02.2025 17:30 Відповісти
Если СЩА не хочет давать деньги и оружие, то введите санкции по самые гланды кремлевскому карлику.
показати весь коментар
12.02.2025 17:52 Відповісти
Они действуют похоже в другом направлении - хотят чтобы Украина пошла на уступки путину и тогда они снова будут торговать с орками в полном объёме, ну и газ дешёвый рекой польётся в Европу.
показати весь коментар
12.02.2025 18:08 Відповісти
тому про всяк випадок ціни пішли вгору
показати весь коментар
12.02.2025 18:29 Відповісти
 
 