Війська США не входитимуть до можливої миротворчої місії в Україні, - Гегсет
Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що війська США не братимуть участь у миротворчій місії в Україні.
Про це він заявив на початку зустрічі у форматі "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Будь-яка гарантія безпеки має бути підкріплена боєздатними європейськими та неєвропейськими військами. Якщо ці війська будуть розгорнуті як миротворчі в Україні в певний момент, вони повинні розгортатися як частина місії, що не буде місією НАТО, і вона не повинна підпадати під дію Статті 5 на лінії зіткнення", - пояснив він.
За словами Гегсета, "CША не розгортатимуть війська в Україні".
Миротворчі сили в Україні
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.
Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.
Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".
Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.
У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.
Хто війська відправляє, той умови "міра" і диктує.
Поки що це - лише *****.
А то 300 млрд рідкоземельних Сполученим штатам, 150 млрд - Європі. А безпеку мають запебпечувати Європа та ще хтось, але тільки не США.
В стилі Трампа. Побудуйте готель за свої кошти, встановіть напис Trump і сплачуйте Трампу за використання його ім'я.
- забудьте за кордони України та віддайте чотири області, забудьте за Крим;
- Україна не в НАТО;
- жодних військ НАТО в Україні
- Україна ще й винна за надану допомогу
куди котиться світ?
Скільки людей там згодні проміняти комфортне життя, повне приємних речей, на загрозу смерті у якійсь іншій країні?
Скільки зараз добровольців-іноземців вже у лавах ЗСУ?
Всім іншим теж какаяразніца.
А от спробуйте відправити на цю війну європейських громадян.
Тут вам не папуаси і афганці. Тут вам КАБи та ТОСи літають. Ще й ядерка у той сторони. Зовсім інший компот.
Тому тут треба крім економічної і матеріальної складової оцінювати психічну готовність до війни. А вона у Європі зараз - десь близько нуля.
But it only reveals when one transposes his bishop in the 4th dimension.
То може все навпаки?
Всі це розуміють але нічого не говорять, то й надпис в мережі Х який додав Трамп відносно європейців не такий уже і жарт?