Війська США не входитимуть до можливої миротворчої місії в Україні, - Гегсет

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що війська США не братимуть участь у миротворчій місії в Україні.

Про це він заявив на початку зустрічі у форматі "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Будь-яка гарантія безпеки має бути підкріплена боєздатними європейськими та неєвропейськими військами. Якщо ці війська будуть розгорнуті як миротворчі в Україні в певний момент, вони повинні розгортатися як частина місії, що не буде місією НАТО, і вона не повинна підпадати під дію Статті 5 на лінії зіткнення", - пояснив він.

За словами Гегсета, "CША не розгортатимуть війська в Україні".

Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.

