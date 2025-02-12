УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9057 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 047 37

Війська США не входитимуть до можливої миротворчої місії в Україні, - Гегсет

США не направлять миротворців до України

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що війська США не братимуть участь у миротворчій місії в Україні.

Про це він заявив на початку зустрічі у форматі "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Будь-яка гарантія безпеки має бути підкріплена боєздатними європейськими та неєвропейськими військами. Якщо ці війська будуть розгорнуті як миротворчі в Україні в певний момент, вони повинні розгортатися як частина місії, що не буде місією НАТО, і вона не повинна підпадати під дію Статті 5 на лінії зіткнення", - пояснив він.

За словами Гегсета, "CША не розгортатимуть війська в Україні".

Також читайте: Ідея миротворців в Україні спрацює лише за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ, - Зеленський

Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повернення України до кордонів 2014 року є нереалістичною метою, - Гегсет

Автор: 

війна (1487) миротворці (911) США (24362) війна в Україні (6273) Гегсет Піт (93)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Тоді й права нав'язувати умови "урєгулірованія" ніякі не маєте. Якщо забезпечувати не збираєтесь.
Хто війська відправляє, той умови "міра" і диктує.
Поки що це - лише *****.
показати весь коментар
12.02.2025 17:05 Відповісти
+13
Дивлячись на цього Гегседа, про війська США взагалі можна забувати як про явище. Не здивуюсь якщо цей весь бардак через рік-два закінчиться імпічментом Трампа.
показати весь коментар
12.02.2025 17:10 Відповісти
+11
дивно, але усе як того хтів @уйло:
- забудьте за кордони України та віддайте чотири області, забудьте за Крим;
- Україна не в НАТО;
- жодних військ НАТО в Україні
- Україна ще й винна за надану допомогу
куди котиться світ?
показати весь коментар
12.02.2025 17:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тоді й права нав'язувати умови "урєгулірованія" ніякі не маєте. Якщо забезпечувати не збираєтесь.
Хто війська відправляє, той умови "міра" і диктує.
Поки що це - лише *****.
показати весь коментар
12.02.2025 17:05 Відповісти
То вже ж раз сказав - шо американців не буде
показати весь коментар
12.02.2025 17:07 Відповісти
Зараз почнеться парад подібних заяв від Німеччини, блоку НАТО тощо... Нагадало як у січні 2022, як Байден, а потім і всі інші навперебій заявляли, що вони не будуть воювати в Україні в разі вторгнення рф
показати весь коментар
12.02.2025 17:08 Відповісти
і вони не проти невеликого вторгнення. Сподіваюся, горітимуить у невеликому пеклі
показати весь коментар
13.02.2025 01:19 Відповісти
Каждое их заявление хуже предыдущего. Но суть как я писал в начале. Весь смысл конфликта у нас для США и России в том, что США и Россия хотят выйти в белом, а дураком должна остаться Украина. Все остальное - дешевый балаган.
показати весь коментар
12.02.2025 17:09 Відповісти
Дивлячись на цього Гегседа, про війська США взагалі можна забувати як про явище. Не здивуюсь якщо цей весь бардак через рік-два закінчиться імпічментом Трампа.
показати весь коментар
12.02.2025 17:10 Відповісти
_)))
показати весь коментар
12.02.2025 17:12 Відповісти
рекорд Гінеса "трампліну" забезпечений.Єдиний і останній президент США , триразовий імпічментом коронований ,
показати весь коментар
12.02.2025 17:17 Відповісти
Повторюся: Геґсет, сходи до барбершопа. Користі від того буде більше, ніж від усіх твоїх заяв і коментарів разом узятих.
показати весь коментар
12.02.2025 17:12 Відповісти
А як же США збирається забезпечувати безпечний доступ до рідкоземельних мінералів?
А то 300 млрд рідкоземельних Сполученим штатам, 150 млрд - Європі. А безпеку мають запебпечувати Європа та ще хтось, але тільки не США.
В стилі Трампа. Побудуйте готель за свої кошти, встановіть напис Trump і сплачуйте Трампу за використання його ім'я.
показати весь коментар
12.02.2025 17:13 Відповісти
Як рідкоземами?,просто буде сделка з плешивим по них.
показати весь коментар
12.02.2025 18:20 Відповісти
не розгортатимеш-ідеш накуй мовчки
показати весь коментар
12.02.2025 17:14 Відповісти
дивно, але усе як того хтів @уйло:
- забудьте за кордони України та віддайте чотири області, забудьте за Крим;
- Україна не в НАТО;
- жодних військ НАТО в Україні
- Україна ще й винна за надану допомогу
куди котиться світ?
показати весь коментар
12.02.2025 17:14 Відповісти
Нью-Йорк Таймс написав, що Європа не зможе зібрати навіть 40 тисяч солдатів, і що взагалі вони такого не вміють, немає технічних можливостей і людей, які можуть організувати місію. Згодні лише під наглядом США. Аніжедіти.
показати весь коментар
12.02.2025 17:15 Відповісти
ну с 40 к ,для 500 миллионой европы ты загнул)))
показати весь коментар
12.02.2025 17:18 Відповісти
Дітей не можна кидати без дорослих на поживу кацапам. Це жорстоко.
показати весь коментар
12.02.2025 17:20 Відповісти
Це схоже на правду.
Скільки людей там згодні проміняти комфортне життя, повне приємних речей, на загрозу смерті у якійсь іншій країні?
Скільки зараз добровольців-іноземців вже у лавах ЗСУ?
Всім іншим теж какаяразніца.
А от спробуйте відправити на цю війну європейських громадян.
Тут вам не папуаси і афганці. Тут вам КАБи та ТОСи літають. Ще й ядерка у той сторони. Зовсім інший компот.
Тому тут треба крім економічної і матеріальної складової оцінювати психічну готовність до війни. А вона у Європі зараз - десь близько нуля.
показати весь коментар
12.02.2025 17:23 Відповісти
The Trump team's position has been consistent throughout: stop the bloodshed asap, the bulk of Ukraine to remain independent, the security costs to be borne by Europe because this is where Ukraine is. Not to be disillusioned, one should not have illusions in the first place, and hear what people are actually saying instead of trying to find a hidden meaning where there is none.
показати весь коментар
12.02.2025 17:16 Відповісти
There is one.

But it only reveals when one transposes his bishop in the 4th dimension.
показати весь коментар
12.02.2025 17:18 Відповісти
It was not Europe that pressured Ukraine to get rid of its nuclear weapons, it was the US that did. It was not Europe that signed the Budapest Memorandum, it was the US that did. And now what, have they decided to wash their hands of it? And what about the signature under the Budapest Memorandum? What, do they care? A cowardly and shameful position
показати весь коментар
12.02.2025 19:35 Відповісти
I hope you burn in hell. And listen to what I tell you, because that's how it will be, without any illusions.
показати весь коментар
13.02.2025 01:23 Відповісти
Складається враження що УКРАЇНЦІВ вони вважають якимись неповноцінними.
То може все навпаки?
Всі це розуміють але нічого не говорять, то й надпис в мережі Х який додав Трамп відносно європейців не такий уже і жарт?
показати весь коментар
12.02.2025 17:24 Відповісти
мене дивує що всі мовчать. Де всі притомні люди всього світу? чому зе засунув язика в ж*пу? де хоч активісти, які б вийшли від посольство с плакатами "янкі гоу хом". Чи всі подуріли масово?????
показати весь коментар
13.02.2025 01:24 Відповісти
пам"ятаю, як блогери - трампісти закидали демократам те що вони казали "США не будуть роботи те й те". Дивлюсь. що ця позиція залежить не від принадлежності до партії, а від того хто є супротивником.
показати весь коментар
12.02.2025 17:32 Відповісти
а захищать 500 лярдів хто буде?
показати весь коментар
12.02.2025 17:32 Відповісти
військова база рф, україні все одно нічим буде, за договором внаслідок демілітаризації
показати весь коментар
12.02.2025 18:19 Відповісти
Європейці неодноразово обговорювали "варіанти введення військ". Ходили розпушивши хвіст. А потім як завжди. Навіть охороняти сарай злякалися.
показати весь коментар
12.02.2025 17:56 Відповісти
Своя ядерна зброя та посилання на хрін кацапію та США.
показати весь коментар
12.02.2025 18:17 Відповісти
Іди меблі в борделі ім. Донні Чубчика пересувай. Стратег хєров
показати весь коментар
12.02.2025 18:39 Відповісти
Цього разу Трамп понавибирав собі якихось судаків!!! З таким підходом будемо мати великі проблеми!!!
показати весь коментар
12.02.2025 18:51 Відповісти
КЛІНТОНА ПРИШЛІТЬ, ХАЙ ХОТЬ ОДИН БУД..МЕМОРАНДУМ ВІДПАХАЄ В ОКОПАХ
показати весь коментар
12.02.2025 18:52 Відповісти
приїхав в європу показати шо тепер США хєр сосуть
показати весь коментар
12.02.2025 19:06 Відповісти
Пуста, дурна тема ні про що. Якийсь прожектьор, що разів десять уже посилав французькі війська нам на поміч , але ніч була коротка , а сорочка задовга - перднув за миротворців. Тепер цю тему юзають, як і пусту розмову про пєрєміріє.🌚
показати весь коментар
12.02.2025 19:17 Відповісти
 
 