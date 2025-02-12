Росія шантажем примушує МАГАТЕ порушити суверенітет і територіальну цілісність України, - МЗС

Росія блокуванням роботи місії МАГАТЕ намагається змусити організацію порушити суверенітет і територіальну цілісність України та направити міжнародних експертів на Запорізьку АЕС через окуповані території.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 12 лютого, Росія вчергове цілеспрямовано зірвала ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Кремль діє за звичною схемою шантажу, погроз і провокацій. Цього разу окупанти використали для зриву ротації озброєних штурмовиків із білими прапорами, розміщених у зоні перетину лінії між підконтрольними Україні територіями та тимчасово окупованою зоною. Саме там мав відбутися перехід представників МАГАТЕ", - наголосив речник МЗС.

Зазначається, що влаштовуючи такі провокації, Росія намагається змусити МАГАТЕ порушити суверенітет і територіальну цілісність України та направити міжнародних експертів на ЗАЕС через окуповані території. "При цьому Москва шантажує Агентство повним блокуванням роботи місії. Російський тиск на МАГАТЕ неприпустимий і ми вимагаємо від міжнародної спільноти стати на захист Агентства від російського шантажу", - йдеться у коментарі.

Зазначається, що сценарій зриву ротацій щоразу подібний. "Спершу російська сторона довго не погоджує точку й час ротації, потім дає непевні сигнали про нібито готовність гарантувати безпечний проїзд, але за годину до початку ротації відкриває вогонь чи розпочинає бойові дії у цій зоні. Після цього російські штурмовики з'являються з білими прапорами та прапорами МАГАТЕ, а Москва заявляє, що "все готово" для місії. Такі дії повторюються не вперше, але безпекові ризики стають щоразу вищими", - констатує речник МЗС.

Як наголошує Тихий, Росія за три роки окупації "довела ЗАЕС до деградації, перетворивши найбільшу атомну електростанцію Європи на військову базу. Це частина ширшої стратегії ядерних погроз РФ і використання нею енергії як зброї. Присутність МАГАТЕ заважає Росії реалізовувати цей план, тому вона системно тисне на Агентство, намагається підірвати його авторитет і створити умови, за яких незалежний нагляд стане неможливим".

"Спроби Кремля примусити МАГАТЕ до порушення суверенітету та територіальної цілісності України не матимуть успіху. Україна не дозволить Росії використовувати Агентство для легітимізації окупації та не дасть підірвати незалежність МАГАТЕ. Закликаємо міжнародну спільноту твердо підтримати МАГАТЕ, аби Росія врешті-решт усвідомила, що її тактика шантажу та погроз не спрацює", - наголосив речник зовнішньополітичного відомства України.

