Керування вогневою роботою підрозділів: У бойовій системі DELTA з’явився модуль Target Hub, - Міноборони

У бойовій системі DELTA запустився новий модуль Target Hub для планування й керування вогневою роботою підрозділів, що дає змогу просто та зручно створювати і призначати цілі, обмінюватися ними, додавати їх із цифрової мапи тощо.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Як зазначається, інтерфейс та функціональність Target Hub розроблені таким чином, щоб спростити координацію вогню у підрозділі, забезпечити ефективну взаємодію між розвідкою, управлінням та іншими напрямами, зменшити ризик помилок і підвищити оперативність ухвалення рішень.

За словами Черногоренко, Target Hub має покращити взаємодію між сусідніми підрозділами.

"Модуль показує, які цілі вже опрацьовуються, що допомагає уникнути дублювання зусиль та підвищує результативність ударів по противнику. Завдяки йому можна визначити пріоритетність цілей, значно покращити управління та ухвалювати оперативні й обґрунтовані рішення на полі бою", – додала вона.

У Міноборони розповіли, що створений модуль став продуктом співпраці Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України, Центру масштабування технологічних рішень і 69-го Окремого спеціального центру електронної підтримки, які втілили запит користувачів. Експертами й консультантами розробки Target Hub стали бойові підрозділи, зокрема 3-тя окрема штурмова бригада, 45-та окрема артилерійська бригада й тактична група "Авдіївка".

Повідомляється також, що Target Hub вже інтегрований у DELTA разом із цифровою мапою Monitor. Надалі модуль інтегрується з іншими компонентами екосистеми, як-от Mission Control, Vezha та Element. Таке поєднання інструментів забезпечує повну синхронізацію даних та підвищить ефективність виконання завдань на всіх рівнях.

Що таке система DELTA

DELTA - це бойова система, що дозволяє планувати операції та бачити поле бою в режимі реального часу, обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби - і з союзниками.

Щомісяця у систему додається понад 600 тис. об’єктів про місцерозташування ворога, водночас переглядається військовими понад 4 млн ворожих об’єктів.

Раніше повідомлялося, що українська бойова система DELTA отримала високу оцінкувід Верховного головнокомандувача НАТО з питань трансформації генерала Філіпа Лавіна та заступника начальника штабу з розвитку спроможностей НАТО віце-адмірала Джеффрі В. Г'юза.