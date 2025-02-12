Питання витрат 5% ВВП на оборону наразі не стоїть, самі США до цього ще дуже далекі, - Пісторіус

Питання підвищення витрат на оборону до 5% ВВП для країни НАТО наразі не стоїть на порядку денному, але зрозуміло, що 2% замало.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Питання мети в 5% не стоїть. Є вимога американського президента про те, що має бути 5 відсотків, але самі американці до цього ще дуже-дуже далекі", - зауважив Пісторіус.

Міністр зазначив, що є розуміння необхідності досягнення цілей щодо спроможності НАТО, її боєздатності, які будуть одноголосно визначені цього літа. Після цього ці цілі повинні бути виконані протягом зазначеного часу та у вказаній кількості, це відповідальність кожної країни-члена НАТО, включно з Німеччиною, сказав міністр. Пісторіус зазначив, що не є новим, що йдеться про необхідність витрачати значно більше за два відсотки.

"Майже немає різниці - 3 відсотки чи 3,5 відсотки. Найважливішим є те, що має бути чітке, безперервне зростання", - пояснив політик, який виступає за вироблення "плану безпеки наступного покоління", який забезпечить протягом наступних кількох років обороноздатність та спроможність стримування.

Пісторіус підкреслив, що його позиція завжди була дуже чіткою: те, що необхідно, має бути витрачено на оборону та стримування, тому що без безпеки всі інші сфери політики відійдуть на другий план. Принцип стримування, за словами політика, означає, що Бундесвер разом з партнерами по НАТО повинні бути в змозі вести війну, яка загрожує їм.

Досягти цих цілей з витратами в межах 2-2,5 відсотки не вийде. Потрібно планувати збільшення витрат на роки наперед, адже проєкти закупівель у багатьох областях тривають кілька років.

Пісторіус також підрахував, що якщо взяти 3 відсотки як відправну точку, тоді для Німеччини це означатиме спрямування в оборонний бюджет приблизно 120 мільярдів євро на рік, тобто на 65-68 мільярдів євро більше, ніж зараз. Таку суму неможливо просто так виділити з федерального бюджету, який на сьогодні становить 480 мільярдів євро.

Нагадуємо, Німеччина минулого року вперше спрямувала на оборону трохи більш як 2% свого ВВП. Президент США Дональд Трамп після приходу до влади вкотре звинуватив європейських партнерів по НАТО в тому, що вони роблять недостатньо та заявив про необхідність збільшення витрат до 5% ВВП.