УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8882 відвідувача онлайн
Новини
2 481 15

Законне місце України – в НАТО. Цей процес потребуватиме часу, - Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Україна повинна стати членом НАТО, але це процес, який потребує часу.

Про це Гілі заявив на пресконференції 12 лютого після засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, місце України – в Північноатлантичному Альянсі, однак процес вступу може бути тривалим.

"Я завжди чітко заявляв, що законне місце України – в НАТО. Це процес, який займе певний час", – заявив Гілі.

Він додав, що наразі "наш обов'язок, мій обов'язок як міністра оборони, обов'язок країн за нашим столом (групи з оборони України) – зробити так, щоб Україна мала якомога сильнішу позицію".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не відмовляється від вступу до НАТО в обмін на ЄС, - Стефанішина

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо наша країна не стане частиною Північноатлантичного Альянсу, то Києву необхідно "будувати своє НАТО", попри опозицію з боку інших держав. 

Голова держави визнав, що нині членство України в НАТО виглядає малоймовірним через опозицію з боку Німеччини та Угорщини та США.

Автор: 

членство в НАТО (1771) Гілі Джон (71)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Звичайна брехня. Не солодка брехня, а просто тупа брехня.
показати весь коментар
12.02.2025 19:56 Відповісти
+7
Час - а в Украіни є він цеи час? - хлопці на передку стираються
показати весь коментар
12.02.2025 19:58 Відповісти
+6
І ніхто не скаже, що він не правий. Просто гарно, потужно сказав, а там хоч 1000 років чекайте і не брешеш ж.
показати весь коментар
12.02.2025 19:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звичайна брехня. Не солодка брехня, а просто тупа брехня.
показати весь коментар
12.02.2025 19:56 Відповісти
І ніхто не скаже, що він не правий. Просто гарно, потужно сказав, а там хоч 1000 років чекайте і не брешеш ж.
показати весь коментар
12.02.2025 19:56 Відповісти
Є дієвий спосіб вступити в нату. Робимо бімбу (бажано декілька). Ядрьону звісно. І погрожуєм ******* по тому, хто проти вступу України в нату!
показати весь коментар
12.02.2025 19:57 Відповісти
Час - а в Украіни є він цеи час? - хлопці на передку стираються
показати весь коментар
12.02.2025 19:58 Відповісти
Європейським політичним елітам та їхнім спікерам досить вже відмовчуватись та вичікувати, вподібнившись до українців, яких виштовхнули на узбіччя геополітичного процесу новоспечені заокеанські політикани-руйнівники.

В 2022р. Б. Джонсон наважився на весь голос заявити, що з "кожним днем пляма на росії стає все більшою". Чому ж зараз "мовчання ягнят" в Європі схоже на боягузство і безпринципність, коли Авантюрист і Нігіліст, який виграв вибори в США, руйнує крок за кроком всі поствоєнні організаційні напрацювання Старого Світу та, вподібнившись Блудному Синові, намагається розтринькати всі неоцінені здобутки післявоєнної цивілізації?

Хіба ж не видно, що безвідповідальний самозакоханий Нарцис, повертаючи на політичну карту закони Середньовіччя, кидає цими діями світову цивілізацію в хаос та робить її некерованою в разі збройних конфліктів.
показати весь коментар
12.02.2025 19:59 Відповісти
Цікаво було б почути того Джонсона зараз - він так топив за Трампа...
показати весь коментар
12.02.2025 20:05 Відповісти
Тодi Украiна вступить до ОДКБ. Як вам таке? 😬
показати весь коментар
12.02.2025 20:03 Відповісти
Ось-ось там, в НАТО та ЄС, буде Сербія яка відверто зневажає Захід та є путінською шісткою. Але для українців зась. Ще перед нами в НАТО будуть Мароко та Іорданія. А ми вже після Нігерії.
показати весь коментар
12.02.2025 20:03 Відповісти
Дебіли вважають що якщо в НАТО поставити стільчик і всадовити на нього якогось чувака з України - призначенця без освіти і військового досвіду переможних кампаній - то це буде гарантією від ... від чого? Що ***** не нападе? Чи наші продажні і надзвичайно тупі і холуйські генерали стануть перемагати? Та не можуть вони одночасно, як Залужний, армією керувати, навчатися на дипломата та ще й захищати докторську в юридичній академії Ківалова. Для НАТО потрібні генерали та офіцери які здатні перемагати, а не які підлеглі тобто "підлягли" під Зєлєнського чи ще якогось профана-"єрмака" в ОПі. До 2014 у нас було 680 генералів. І всі з медалями, орденами за невиграні бої, з 12 адютантами прислуги і "хатинками" збудованими солдатами за казенний кошт. Де вони всі зараз? В жопі. Де українська армія зараз? В жопі. Де Україна? Втратила субєктність, керується "зєлєнскімі", єрмакамі, татаровимі, ківаловими, портновимі. І де ж вона така "розумна" і диджиталізована? В жопі. Ви що думаєте що якщо зробите з Залужного прєзідєнта то врятуєте Україну? Так подивіться як її "врятував" головнокомандувач Залужний в вільний час від написання статей в "економіст", навчання на дипломата та написання докторської! І за те що мовчав про реальні проблеми армії всю свою карєру отримав посаду посла в Британії. Він покруч! Якщо він стане президентом ми отримаємо "казарму"! Я не вірю таким "багатостаночникам" і вам не раджу. Я це ось до чого. Для НАТО потрібні реальні перемоги, а не хитрожопі статті в "економіст" (зброї не дали союзники, ага!) і програні битви. Ми досі тримаємось виключно на героїзмі ЗСУ, але позиція генералів-холуїв зовсім не сприяє мобілізації та авторитету України в світі. Я б Україну в НАТО з корумпованими і тупими генералами не запросив...
показати весь коментар
12.02.2025 20:22 Відповісти
Кому цей нафталіний звіт потрібен щотижня кому? Мені? Я не живу цим, так само як український народ який вже зрозумів ці обіцянки, люди хочуть миру, прожити своє єдине життя в цей не легкий тяжкий час, НАТО залиште на інше покоління зоряних воєн...
показати весь коментар
12.02.2025 20:33 Відповісти
Та вже не треба - ******* зеублюдок підписав капітуляцію, підораси Трамп забрав безкоштовно надра України і здав її кацапам.
показати весь коментар
12.02.2025 20:38 Відповісти
ми колись до комунізму так йшли, я ще пам'ятаю
показати весь коментар
12.02.2025 20:42 Відповісти
 
 