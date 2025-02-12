Законне місце України – в НАТО. Цей процес потребуватиме часу, - Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Україна повинна стати членом НАТО, але це процес, який потребує часу.

Про це Гілі заявив на пресконференції 12 лютого після засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, місце України – в Північноатлантичному Альянсі, однак процес вступу може бути тривалим.

"Я завжди чітко заявляв, що законне місце України – в НАТО. Це процес, який займе певний час", – заявив Гілі.

Він додав, що наразі "наш обов'язок, мій обов'язок як міністра оборони, обов'язок країн за нашим столом (групи з оборони України) – зробити так, щоб Україна мала якомога сильнішу позицію".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо наша країна не стане частиною Північноатлантичного Альянсу, то Києву необхідно "будувати своє НАТО", попри опозицію з боку інших держав.

Голова держави визнав, що нині членство України в НАТО виглядає малоймовірним через опозицію з боку Німеччини та Угорщини та США.