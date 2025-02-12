Щодня представники ТЦК оповіщують 10 тис. людей, при цьому конфліктних ситуацій виникає від 2 до 5, - Сухопутні війська ЗСУ

Росія проводить інформаційно-психологічну операцію, щоб зірвати мобілізацію в Україні. Ворогу вдалося певною мірою демонізувати образ ТЦК.

Таку думку висловив головний спеціаліст Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Тарас Дзюба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цю ІПСО умовно можна назвати "інформаційна кампанія "ухилянт". Росіянам вдалося певною мірою демонізувати образ ТЦК, створити "лякалку" для українців. РФ використала оцінку суспільно-політичної ситуації, втому від війни на фоні втрат, які в України справді є. Разом з інформаційною операцією це дало певний ефект", - наголосив Дзюба.

За його словами, управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ провело дослідження про те, як іде спроба зриву мобілізації. "У нас зараз найвищий рівень довіри до ЗСУ і найнижчий - до ТЦК, які теж у складі ЗСУ. Згідно з реальною статистикою, щодня представники територіальних центрів комплектування оповіщають близько 10 тисяч людей. А конфліктних ситуацій за їхньою участю, які можуть представляти інтерес для органів правосуддя, виникає лише від 2 до 5! Де-факто маємо далеко не критичну обстановку. Але ж інформаційне масштабування, що підтримується агресором, робить свою справу", - додав Дзюба.

Аналізуючи дії ворога проти України, військовий зазначив: "Розбираючись із джерелами інформаційних вкидів, зокрема провокативних відео по ТЦК, ми з’ясували, що 75% усіх каналів мережі мають російську та білоруську прописку. Найбільш дієвими інструментами в руках країни-агресора щодо публічного розхитування теми мобілізації в Україні стали Телеграм-канали та сервіси ТікТок".