Щодня представники ТЦК оповіщують 10 тис. людей, при цьому конфліктних ситуацій виникає від 2 до 5, - Сухопутні війська ЗСУ
Росія проводить інформаційно-психологічну операцію, щоб зірвати мобілізацію в Україні. Ворогу вдалося певною мірою демонізувати образ ТЦК.
Таку думку висловив головний спеціаліст Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Тарас Дзюба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Цю ІПСО умовно можна назвати "інформаційна кампанія "ухилянт". Росіянам вдалося певною мірою демонізувати образ ТЦК, створити "лякалку" для українців. РФ використала оцінку суспільно-політичної ситуації, втому від війни на фоні втрат, які в України справді є. Разом з інформаційною операцією це дало певний ефект", - наголосив Дзюба.
За його словами, управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ провело дослідження про те, як іде спроба зриву мобілізації. "У нас зараз найвищий рівень довіри до ЗСУ і найнижчий - до ТЦК, які теж у складі ЗСУ. Згідно з реальною статистикою, щодня представники територіальних центрів комплектування оповіщають близько 10 тисяч людей. А конфліктних ситуацій за їхньою участю, які можуть представляти інтерес для органів правосуддя, виникає лише від 2 до 5! Де-факто маємо далеко не критичну обстановку. Але ж інформаційне масштабування, що підтримується агресором, робить свою справу", - додав Дзюба.
Аналізуючи дії ворога проти України, військовий зазначив: "Розбираючись із джерелами інформаційних вкидів, зокрема провокативних відео по ТЦК, ми з’ясували, що 75% усіх каналів мережі мають російську та білоруську прописку. Найбільш дієвими інструментами в руках країни-агресора щодо публічного розхитування теми мобілізації в Україні стали Телеграм-канали та сервіси ТікТок".
Я давно казав що вони працюють на фсб. Деякі, можливо, і задарма.
Розносити повістки та вручати або в почтові скриньки вкидати.
Бо 10 000 щоденно це 300 000 щомісяця. І що, всі 300 тисяч - заброньовані та інваліди? То навіщо їх тоді "оповіщувати"? Брешуть прямо в очі.
На їх місце прислали людей з рушницею.Людей,комісованих і контужених,при всій повазі до них.
Які не вміють і не здатні працювати з цивільними людьми,але зермаку так треба було,тому вибрали колумбійський варіант.
Та вони ж точно " здійснюють аПавіщення" на Т4-тих і Спрінтерах
А наше правосуддя зацікавити можуть тільки ТРУПИ... і то, це не точно...
Йой! То за місяць призов до ВСУ: 10 000х30=300 000! Триста тисяч солдатів! А кажуть у Генштабі, ОПі, що нема чим комплектувати бригади. Хтось 3.14здИть! ТЦКшні держиморди на фронт х...рін пійдуть, микол пересічних заженуть! Мож таки на фронт, тцкашніки? Вас у тилу 100 000 (Сто тисяч) відкосивших від війни за хабарі. НьЄт-НьЄт, єто другоє: "Вони ж цивільні!"(с)
Тільки в новинах з'являється слово ,,ТЦК» , налітають фсбешні боти. Методичка однакова, тцкунів на фронт. В ТЦК ні ногою, поки не підуть на фронт прокурори, депутати, чиновники і їх діти і родичі. Але ці боти мовчать про те, що вся ця когорта накрала дуже багато грошей, більшість дітей і родичів вже за кордоном, житло теж придбали. Коли ворог підійде до Київа на 100км, вони швиденько здриснуть за кордон. А от СРСР 2.0 будуть будувати прості українці під керівництвом московитів. Сто років тому це вже було, єдине чого тоді не очікували українці, так це те, що через дванадцять років доведеться дітей їсти.
У вас тут очепятка, мало бути "обілєчують".
Ворогу???
У січні 2024 зеленський заявив: "Чисельність української армії становить 880 тисяч людей".
У січні 2025 зеленський заявив: "Чисельність української армії становить 880 тисяч людей".
Здається, вчора зеленський заявив: "Щомісяця (2024) до армії призивали 30 000 людей".
А якщо таки оповіщують, то всі ці 10 тис. людей щоденно - "інваліди"? Яка
відмазкавідстрочка у цих "неконфліктних" 10 000?