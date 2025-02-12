УКР
Новини
3 702 66

Щодня представники ТЦК оповіщують 10 тис. людей, при цьому конфліктних ситуацій виникає від 2 до 5, - Сухопутні війська ЗСУ

тцк

Росія проводить інформаційно-психологічну операцію, щоб зірвати мобілізацію в Україні. Ворогу вдалося певною мірою демонізувати образ ТЦК.

Таку думку висловив головний спеціаліст Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Тарас Дзюба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цю ІПСО умовно можна назвати "інформаційна кампанія "ухилянт". Росіянам вдалося певною мірою демонізувати образ ТЦК, створити "лякалку" для українців. РФ використала оцінку суспільно-політичної ситуації, втому від війни на фоні втрат, які в України справді є. Разом з інформаційною операцією це дало певний ефект", - наголосив Дзюба.

За його словами, управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ провело дослідження про те, як іде спроба зриву мобілізації. "У нас зараз найвищий рівень довіри до ЗСУ і найнижчий - до ТЦК, які теж у складі ЗСУ. Згідно з реальною статистикою, щодня представники територіальних центрів комплектування оповіщають близько 10 тисяч людей. А конфліктних ситуацій за їхньою участю, які можуть представляти інтерес для органів правосуддя, виникає лише від 2 до 5! Де-факто маємо далеко не критичну обстановку. Але ж інформаційне масштабування, що підтримується агресором, робить свою справу", - додав Дзюба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Торік Україна мобілізувала 30 тисяч людей щомісяця. Росія все ще має перевагу, - Зеленський

Аналізуючи дії ворога проти України, військовий зазначив: "Розбираючись із джерелами інформаційних вкидів, зокрема провокативних відео по ТЦК, ми з’ясували, що 75% усіх каналів мережі мають російську та білоруську прописку. Найбільш дієвими інструментами в руках країни-агресора щодо публічного розхитування теми мобілізації в Україні стали Телеграм-канали та сервіси ТікТок".

Автор: 

дезінформація (356) мобілізація (3228) ухилянти (1176) ТЦК та СП (811)
+28
більше схоже на вологі сексуальні фантазії речника тцк

12.02.2025 20:52
+27
Так-так, ми вам ''віримо''.

12.02.2025 20:48
+24
А тисячі відео або зняті на ТОТ, або генерує ворожий ШІ!

12.02.2025 20:49
Так-так, ми вам ''віримо''.

12.02.2025 20:48

12.02.2025 22:01
Валерій Кваша Кацапе, твої фсбешні вуха дуже добре видно.

12.02.2025 23:07
Ага , тут всі агенти Кремля … тільки ти сонечко зелене ясне.

13.02.2025 07:30
То це чиясь «думка», чи дійсні статистичні дані?🤡

12.02.2025 20:49
більше схоже на вологі сексуальні фантазії речника тцк

12.02.2025 20:52
Як і про те що тцк, виявляється у складі ЗСУ.

12.02.2025 21:24
Цікаво. Після інфи про контракти для 18-24, які, дай Боже, стануть першим кроком до професійної контрактної армії в Україні, це повідомлення ТЦК виглядає як спроба реабілітуватися.

12.02.2025 21:44
А тисячі відео або зняті на ТОТ, або генерує ворожий ШІ!

12.02.2025 20:49

12.02.2025 22:16
Від двох до п'яти тисяч - це 20-50%.

12.02.2025 20:50
думаю там десь відсотків до 80 бусифікація,залишки на броньованих та тих хто не вміє за себе встояти

12.02.2025 20:55
Бусифікація, це за три роки приблизно про 400-500 ухилянтів, які по тупісті виповзли з-під спідниці. Й то я з запасом накинула, ви й 300 різних випадків не наведете, будете одні й ті самі 10 відосіків по колу мастурбувати

12.02.2025 22:07
більш безглуздого виправдання не можливо й придумати,а бидло яке виправдовує насилля,кримінал,порушення прав в кінці кінців отримує все і разом,це як карма,того що бажаєш і виправдовуєш для інших повинен сам винести на своїй шкірі.а для тебе це гарантовано,як моя бабка покійниця казала -з гарантією.

12.02.2025 22:45
Если в защиту собственного здоровья, то каждый день можно убивать 1-2 раза. Больше -- придется писать объяснительную.

13.02.2025 03:02
Він мав на увазі не тисяч, а разів).

12.02.2025 22:08
Психологічну операцію проводить Зеленський та Сирський, посилаючі ненавчену піхоту на смерть. Народ бачить окопи з гівна та палок і чомусь не хоче помирати.

12.02.2025 20:57
Іпсошники вже покарані? Чи й далі будуть бігати за людьми та іпсошити?
Я давно казав що вони працюють на фсб. Деякі, можливо, і задарма.

12.02.2025 20:58
Іпсошники в основному з рашки себе українців корчать за допомогою chatGPT і VPN.

12.02.2025 22:09
Хтось мені може пояснити, що означає оте "оповіщують"?

12.02.2025 20:59
Від слова - повістка. Дати повістку. Оповістити.
Розносити повістки та вручати або в почтові скриньки вкидати.

12.02.2025 21:05
"Повістки" хіба що про те, що настав час оновити "абонемент".
Бо 10 000 щоденно це 300 000 щомісяця. І що, всі 300 тисяч - заброньовані та інваліди? То навіщо їх тоді "оповіщувати"? Брешуть прямо в очі.

13.02.2025 08:26
Іздять на Т4 по містах, на які люди збирали копійки для ЗСУ. Їх називають гондолами. Водіїв - гондол'єрами.

12.02.2025 21:20
Кирило Зімин Ти сам таке вигадав?

12.02.2025 23:11
Все зермак так підстроїв,розігнавши військкомати,щоб звести мобілізацію до абсурду.
На їх місце прислали людей з рушницею.Людей,комісованих і контужених,при всій повазі до них.
Які не вміють і не здатні працювати з цивільними людьми,але зермаку так треба було,тому вибрали колумбійський варіант.

12.02.2025 21:00
Мало того що влада свідомо стравила населення на ТЦК, зробивши їх цапами-відбувайлами, ще й нанесла непоправну шкоду честі, гідності та репутації тих військових, які добровільно пішли воювати, отримали поранення, їх перевели у ТЦК за станом здоров'я, а тепер люди косо на них дивляться та ненавидять.

12.02.2025 21:25
Перегляньте десятки тисяч відео, як "поранені" пи.......ть людей. Це фізично робити неможливо після поранення.

12.02.2025 21:30
Краще-рад.кіна,де німці у війну гоняться за курми і свинями по стайнях селян.

12.02.2025 21:34
Звідки такі цифри, кацапе? І про яких "людей" говориш, тих що провокують та ображають військових? Якщо в людини документи в порядку, її ніхто не чіпає. А в ждунокацапів усі навколо винні окрім їх самих

12.02.2025 21:35
Ютуб відкрий. Планшет куплю, якщо не назбирав з відловдених. За кацапа прийде час, дасиш відповідь. Військові на фронті, за що їм уклін до землі!

12.02.2025 21:46
Військові зараз багато де, киця, не тільки на фронті.

12.02.2025 22:02
Що означає "у людини документи в порядку"? Тобто, щомісяця у 300 000 людей "документи в порядку", але мобілізувати нікого, і тому доводиться наздоганяти по вулицям та бити тих "конфліктних 60-150 / місяць"? Ці "2-5 в день" зроблять погоду і врятують Україну?

13.02.2025 08:32
Кирило Зімин Що ти верзеш кацапе?

12.02.2025 23:15
А ще бусифіковані самі себе катують в застінках тцк... Ага вірю!

12.02.2025 21:02
а во дивіться. Немає у форумі МууНів, алЄксів і всякої такої ботви.
Та вони ж точно " здійснюють аПавіщення" на Т4-тих і Спрінтерах

12.02.2025 21:03
конфліктних ситуацій за їхньою участю, які можуть представляти інтерес для органів правосуддя, виникає лише від 2 до 5
А наше правосуддя зацікавити можуть тільки ТРУПИ... і то, це не точно...

12.02.2025 21:03
Кожен день пристрелювати двох самих борзих і через тиждень буде конфліктних ситуацій 0.

12.02.2025 21:07
поверни планшет санітарам

12.02.2025 21:21
І тебе підстрелять. Чи ти погріба не вилазиш?

12.02.2025 21:31
нерозмножуйся

12.02.2025 21:41
Yeger Пристрелювати борзих ухилянтів?

12.02.2025 23:21
Звичайно.

13.02.2025 16:06
Що ще можна чекати від ідіотів на своє виправдання? Тільки балачок про ІПСО.

12.02.2025 21:13
"щодня представники територіальних центрів комплектування оповіщають близько 10 тисяч людей Джерело: https://censor.net/ua/n3535461"
Йой! То за місяць призов до ВСУ: 10 000х30=300 000! Триста тисяч солдатів! А кажуть у Генштабі, ОПі, що нема чим комплектувати бригади. Хтось 3.14здИть! ТЦКшні держиморди на фронт х...рін пійдуть, микол пересічних заженуть! Мож таки на фронт, тцкашніки? Вас у тилу 100 000 (Сто тисяч) відкосивших від війни за хабарі. НьЄт-НьЄт, єто другоє: "Вони ж цивільні!"(с)

12.02.2025 21:14
Іпсяча москалота завжди палиться на "миколах" і "тарасіках", бо українці себе так не кличуть ніколи.

12.02.2025 22:01
"Анна Петрова"? Чому не "Ганна Петрів", наприклад? Пад(а)ляки, у вас "усьі отклеиваются"! А так , д-я-я-я, ІПСО! БГГГГГГ!

13.02.2025 08:39
Wlad Mix

Тільки в новинах з'являється слово ,,ТЦК» , налітають фсбешні боти. Методичка однакова, тцкунів на фронт. В ТЦК ні ногою, поки не підуть на фронт прокурори, депутати, чиновники і їх діти і родичі. Але ці боти мовчать про те, що вся ця когорта накрала дуже багато грошей, більшість дітей і родичів вже за кордоном, житло теж придбали. Коли ворог підійде до Київа на 100км, вони швиденько здриснуть за кордон. А от СРСР 2.0 будуть будувати прості українці під керівництвом московитів. Сто років тому це вже було, єдине чого тоді не очікували українці, так це те, що через дванадцять років доведеться дітей їсти.

12.02.2025 23:24
Ви б ще капслоком натапали! Жи-и-и-рним! Пад(а)ляки, у вас "усьі отклеиваются"! А так , д-я-я-я, ІПСО!

13.02.2025 08:41
Не оповіщують, а бусифікують.

12.02.2025 21:18
оповіщують

У вас тут очепятка, мало бути "обілєчують".

12.02.2025 21:21
"Ворогу вдалося певною мірою демонізувати образ ТЦК" ?!!! Шо это за галиматья?

12.02.2025 21:21
вірю вірю, сам брехун.

12.02.2025 21:23
очень хорошее название "тцк", те, кто придумали наверное долго ржали и надеялись на медаль от Хйла. "ртцк" = почти как "рсха", сс, нацисты и все пожелания Хйла.

12.02.2025 21:26
Ви плутаєте "сказав" і "100500 разів під різними акаунтами вставив не по темі".

12.02.2025 22:00
Якщо чесно іпсячі ****** навіть трохи вже дістали. Слава богу, вони існують виключно віртуально і анонімно, в українському суспільстві їх або не існує, або сікають з-під мамкіної спідниці виповзти.

12.02.2025 22:05
Убивают людей, избивают, вымогают деньги. Их самих убивают, взрыват. Ничего критичного в общем.

12.02.2025 22:10
Ворогу вдалося певною мірою демонізувати образ ТЦК

Ворогу???


12.02.2025 22:12
10 тисяч щодня? Тобто, 300 000 щомісяця? І де вони всі? Чому тоді на фронті катастрофічно не вистачає людей? Які ж тоді насправді втрати?

13.02.2025 00:07
Самі рахуйте:
У січні 2024 зеленський заявив: "Чисельність української армії становить 880 тисяч людей".
У січні 2025 зеленський заявив: "Чисельність української армії становить 880 тисяч людей".
Здається, вчора зеленський заявив: "Щомісяця (2024) до армії призивали 30 000 людей".

13.02.2025 08:37
Грамотная мобилизация провалена - русская ІПСО виновата, коррупция на оборонке, дорогах, налогах, таможне, и голоса в унисон с бывшими рыгами ОПЗЖ и Видновлення Украины тоже русня виновата это все ІПСО, реформы по коррупции провалены...., просто клоуны!

13.02.2025 00:39
"Щодня представники ТЦК оповіщують 10 тис. людей" - то оповіщують чи обілечують?
А якщо таки оповіщують, то всі ці 10 тис. людей щоденно - "інваліди"? Яка відмазка відстрочка у цих "неконфліктних" 10 000?

13.02.2025 08:21
 
 