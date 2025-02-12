УКР
Торік Україна мобілізувала 30 тисяч людей щомісяця. Росія все ще має перевагу, - Зеленський

Зеленський розповів про найбільшу мобілізацію в Україні

Найбільша мобілізація в Україні відбулася у 2024 році. Щомісяця до армії призивали 30 000 людей.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Economist, інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст зазначив, що на передовій в Україні не вистачає людей і деякі підрозділи укомплектовані лише на 30%.

Зеленського запитали, чи не шкодує він, що не погодився з рішенням колишнього головкома Валерія Залужного на мобілізацію додаткових 500 000 людей, коли той просив про це у 2023 році.

"Не живіть у фантазіях, будь ласка. Не живіть у фантазіях, що хтось щось запускає, винаходить тощо. Найбільша мобілізація... У ЗМІ забагато інформації про те, як треба воювати, скільки людей треба мобілізувати тощо. Тож найбільша мобілізація була минулого року, 30 000 на місяць. Я думаю, що це було дуже багато. Так, це було питання від військових, від генералів, що вони зробили, що Україна мобілізувала 30 000 на місяць. Росія мобілізує 45 000 на місяць. І це реальна картина, і армія в 1,5, 1,9, як я вже казав, приблизно вдвічі більша, ніж у нас, в основному", - зазначив президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВР продовжила до 5 червня термін проходження ВЛК для "обмежено придатних"

За його словами, Росія також має багато проблем у забезпеченні своєї армії. 

"У деяких напрямках, де у нас є ускладнення, наприклад, 60% чи 50%, чи 70% у бригаді, так, у них ті ж самі. У них ті самі проблеми, ті самі питання, ті самі виклики. Різниця в тому, що якщо їхні солдати не йдуть прямо, вони їх вбивають. Ось чому вони мають проблеми на фронті; ось чому їхні хлопці (росіяни - ред.) йдуть прямо вперед. Тому що інакше їх вбивають. І ми не знаємо реальної кількості людей, скільки людей вони вбили самі, їхні солдати. Ми не знаємо цієї кількості. Ми знаємо тільки кількість тих, кого ми вбили або поранили на полі бою. Тобто, насправді ніхто не знає. Тому що у них мобілізація 45 000, це більше, ніж у нас. Так, в деяких бригадах у них більше забезпечення. Але ви не були в цих бригадах, в російських бригадах, чи не так? Ну, там не вистачає обладнання, там великі проблеми, люди не хочуть туди їхати, вони всі в шоці, вони тікають, їх змушують стріляти, їм погрожують. Ви повинні розуміти, що їхня ситуація не краща. Це дезінформація, це важливо", - наголосив Зеленський. 

Голова держави додав, що для Путіна північнокорейські війська - це "м'ясо, а не люди". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Контракт 18-24" на 1 млн грн та рік служби: Міноборони запрошує до ЗСУ добровольців. ІНФОГРАФІКА

армія (3794) Зеленський Володимир (25545) мобілізація (3228) війна в Україні (6273)
+16
Щось страшне вимальовується по втратам
показати весь коментар
12.02.2025 16:49 Відповісти
+11
30 тисяч людей в місяць і втрати 45 000 за 3 роки? Потужний ********** як скажений.
показати весь коментар
12.02.2025 17:07 Відповісти
+10
І всеодно бракує воїнів.. Отже влада нас на****є з кількістю втрат..
показати весь коментар
12.02.2025 16:52 Відповісти
зе!лідор завалив сьогодні всіх цифрами!
от молодець. все рахує.
хазяйновитий.
показати весь коментар
12.02.2025 16:48 Відповісти
Щось страшне вимальовується по втратам
показати весь коментар
12.02.2025 16:49 Відповісти
Згоден. Тобто 30т. + щомісяця...
показати весь коментар
12.02.2025 20:37 Відповісти
Ну так, в нас баби повільніше народжують...і переважно за кордоном!
показати весь коментар
12.02.2025 16:50 Відповісти
Шоб баба нарожала потрібно 18,9 років. А війна токо 3 года іде, ну якщо рахувати с 2014, то старшому зараз 11 рочків
показати весь коментар
12.02.2025 16:59 Відповісти
Ви, мабуть, дуже далекі від розуміння демографічної кризи в Україні, і сприйняття злої іронії.
показати весь коментар
12.02.2025 17:04 Відповісти
Тільки мобілізація чотириразового уклоніста допоможе.
показати весь коментар
12.02.2025 16:51 Відповісти
допоможе загальна мобілізація всіх!!!.без броньованих, відмазаних, блатних, та своїх!!!
лиш так можна виправити ситуацію
бо батькам відправити всіх своїх синів, зятів, племінників або йти самим на війну і дивитися як гуляють, бухають та веселяться діти чиновників та заможніх набридло!!!!!
ніякий янелох, чи боневтік, чи ******* не має права призначати кому вмерти а кому жити!!!!
а він, сучисько, саме це робить, перевернувши конституцію і забивши не неї ....уй!
ну і на нас разом взятих.
показати весь коментар
12.02.2025 17:02 Відповісти
багато бригад кажуть що є чим воювати але нема кому... це перше!
а друге.
ти пропонуєш що???
добити всіх від 18 і старших як цого хоче зе, аое не чіпаючи тих кому він дав бронь та можливість відкосити??
я не згоден.
всі, це з усіх секторів, порівну!!!!
мвс + остальні стловики, влада законодавча та виконавча
чиновники, заможні, іїх брати, батьки та діти, всіх, разом взятих!!!!
в % му відношенні.
а коли ти бачеш що є мер, пристроєний його син, батько, кум, сват, брат і тд, всі деребанять бюджет і ніхто з них та їх родин не воює...
а у когось син там, брат там, сват там, зять теж, і його хочуть призвати,
і приклад на мені!
троє батьків моїх онуків та донька, УБД!!!
я інвалід!!! ходжу в тцк як на роботу кожні 3 місяця
вони иають надію щл по закінченні інвалідності мене призвуть, в мої без 1,5 60
бо я призовного віку
тож от про що я!!!!! про зелений безпрєдєл, ....бавбись він в сраку!!!!!
показати весь коментар
12.02.2025 17:48 Відповісти
І всеодно бракує воїнів.. Отже влада нас на****є з кількістю втрат..
показати весь коментар
12.02.2025 16:52 Відповісти
Або з кількістю мобілізовуваних в місяць.
показати весь коментар
12.02.2025 16:58 Відповісти
Згадайте, скільки у нас там в СЗЧ за скромними підрахунками.
Десь кожен другий з тих мобілізованих.
показати весь коментар
12.02.2025 17:02 Відповісти
"...влада нас на****є" Серйозно!!!??? Не може бути!!!
показати весь коментар
12.02.2025 20:40 Відповісти
Як би було добре всім, якби цей чоловік перестав щоденно пустозвонити!
показати весь коментар
12.02.2025 16:53 Відповісти
Сильна людина визнає свої помилки, а слабак - ні
показати весь коментар
12.02.2025 16:53 Відповісти
Запустив дезу? - молоток!
показати весь коментар
12.02.2025 16:53 Відповісти
а їх змушують туда їхати, їм погрожують їх заставляють, вони тікають іх заставляють стріляти.
це він про *********, чи про Україну?????
бо тут ще й пакують, писдять, вбивають, катують, утримують в підвалах......
показати весь коментар
12.02.2025 16:54 Відповісти
Дурню це в нас бусифікація ,а в рашці -контрактники ,і в рашки в чотири рази більше населення ,тому в них і перевага . клоун недороблений.
показати весь коментар
12.02.2025 16:58 Відповісти
Нам не нужно тягаться с кацапами по количеству людей. Нам нужно тягаться в технологическом развитии. Только технологии способны изменить перевес сил.
показати весь коментар
12.02.2025 16:59 Відповісти
Нужно создавать Армию операторов Дронов и каждого оператора обеспечивать достаточным количеством необходимого оборудования. И поверьте - желание воевать у рашистов очень быстро пройдет
показати весь коментар
12.02.2025 17:02 Відповісти
Це по 1000 в день?!
У нас з Рашкою втрати майже 1 до 1 ?!!!!
А у цьому році мобілізація (бусіфікація) ще ЗРОСЛА!
Схоже, скоро він знов почне говорити про "шашлики та майські"...
показати весь коментар
12.02.2025 17:00 Відповісти
По перше, хто-де говорив "1 до 7"?!
Чи це ТИ просто вигадав?
По друге, "яких в них майже без обмежень" - СМЕРДИТЬ рашистською пропагандою!
Таких "без обмежень" на початку війни було ДУЖЕ БАГАТО!
Для "без обмежень" КАБів та снарядів, потрібно МІНІМУМ "без обмежень" ЛІТАКІВ та АРТИЛЕРІЇ.
А артилерію вони вже у КНДР купують...
показати весь коментар
12.02.2025 17:46 Відповісти
зе підар дєрьмачий, йди вже ***** вслід за резніком\яником,уйобок
показати весь коментар
12.02.2025 17:09 Відповісти
страшні цифри.
бо по перше, геть незрозуміло чи вони правдиві а по друге будь-яка мисляча людин спитає себе - якщо на передок гребуть з ракетних військ то куди поділися оті 30к щомісяця?
щодо 500 тисяч для залужного - час показав що саме тоді наш верховний дурканув і не зрозумів що треба більше людей.
з иншого боку тоді наші генерали як дебіли гнали на міни народ бо так дідивоювали під берліном а їх саме так навчили.
про асиметричну війну як тоді так і зараз розмовляють стільки ж як при копернику та інквізиції про те що земля крутиться.
всім насрать на правильні рішення.
показати весь коментар
12.02.2025 17:03 Відповісти
Теперь представьте что будет, если армия Украины будет состоять из 500 000 операторов Дронов с достаточным обеспечением. Это как минимум минус 1 миллион рашистов в сутки.
показати весь коментар
12.02.2025 17:04 Відповісти
Войну в Украину несёт не путлер, а его рабы. Поэтому, нужно создать такие условия, чтобы годовой мобилизационный ресурс рабов заканчивался в течении суток.
показати весь коментар
12.02.2025 17:07 Відповісти
30 тисяч людей в місяць і втрати 45 000 за 3 роки? Потужний ********** як скажений.
показати весь коментар
12.02.2025 17:07 Відповісти
Хіба то що верховний завжди ******* новина?
показати весь коментар
12.02.2025 17:10 Відповісти
Ось що виходить зі слів цього тупого барана: 360000 плюс за рік, втрати воно називало чи то 40 чи 45 тисяч за всі три роки. Тобто за рік Армія збільшилася на 300000 мінімум плюс мільйони дронів, тисячі "паляниць" та іншого озброєння. А результат - здача територій кожен день. Я на цю зрадницьку харю дивитися не можу, задавила б власними руками.
показати весь коментар
12.02.2025 17:08 Відповісти
1. Президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність української армії становить 880 тисяч людей. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD /29 січня 2024/
2. Що стосується української армії, на сьогодні вона становить 880 тисяч (військових). Але 880 тисяч - захищають всю територію», - сказав він на спільній з польським прем'єром Дональдом Туском пресконференції /15 січня 2025/
3. "Щомісяця до армії призивали 30 000 людей"
А тепер питання - де 360 000 людей?
показати весь коментар
12.02.2025 17:09 Відповісти
І куди вони поділися? Чому до фронту не дійшли?
показати весь коментар
12.02.2025 17:32 Відповісти
Но при этом свой электорат 18-24 бережет для выборов,как зенинца око! Впервые в мире такое наблюдаю.
показати весь коментар
12.02.2025 18:03 Відповісти
Значит надо убивать больше кацапов. А для этого нам нужны бомбы. Где бомбы? Почему у нас нет тротила и бомб?
показати весь коментар
12.02.2025 18:51 Відповісти
Де там ті додіки що казали ніби воювати немає кому ? То питання в людях чи в відсутності нормального командування ?
показати весь коментар
12.02.2025 20:25 Відповісти
 
 