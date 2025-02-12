Торік Україна мобілізувала 30 тисяч людей щомісяця. Росія все ще має перевагу, - Зеленський

Найбільша мобілізація в Україні відбулася у 2024 році. Щомісяця до армії призивали 30 000 людей.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Economist, інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст зазначив, що на передовій в Україні не вистачає людей і деякі підрозділи укомплектовані лише на 30%.

Зеленського запитали, чи не шкодує він, що не погодився з рішенням колишнього головкома Валерія Залужного на мобілізацію додаткових 500 000 людей, коли той просив про це у 2023 році.

"Не живіть у фантазіях, будь ласка. Не живіть у фантазіях, що хтось щось запускає, винаходить тощо. Найбільша мобілізація... У ЗМІ забагато інформації про те, як треба воювати, скільки людей треба мобілізувати тощо. Тож найбільша мобілізація була минулого року, 30 000 на місяць. Я думаю, що це було дуже багато. Так, це було питання від військових, від генералів, що вони зробили, що Україна мобілізувала 30 000 на місяць. Росія мобілізує 45 000 на місяць. І це реальна картина, і армія в 1,5, 1,9, як я вже казав, приблизно вдвічі більша, ніж у нас, в основному", - зазначив президент.

За його словами, Росія також має багато проблем у забезпеченні своєї армії.

"У деяких напрямках, де у нас є ускладнення, наприклад, 60% чи 50%, чи 70% у бригаді, так, у них ті ж самі. У них ті самі проблеми, ті самі питання, ті самі виклики. Різниця в тому, що якщо їхні солдати не йдуть прямо, вони їх вбивають. Ось чому вони мають проблеми на фронті; ось чому їхні хлопці (росіяни - ред.) йдуть прямо вперед. Тому що інакше їх вбивають. І ми не знаємо реальної кількості людей, скільки людей вони вбили самі, їхні солдати. Ми не знаємо цієї кількості. Ми знаємо тільки кількість тих, кого ми вбили або поранили на полі бою. Тобто, насправді ніхто не знає. Тому що у них мобілізація 45 000, це більше, ніж у нас. Так, в деяких бригадах у них більше забезпечення. Але ви не були в цих бригадах, в російських бригадах, чи не так? Ну, там не вистачає обладнання, там великі проблеми, люди не хочуть туди їхати, вони всі в шоці, вони тікають, їх змушують стріляти, їм погрожують. Ви повинні розуміти, що їхня ситуація не краща. Це дезінформація, це важливо", - наголосив Зеленський.

Голова держави додав, що для Путіна північнокорейські війська - це "м'ясо, а не люди".

