Торік Україна мобілізувала 30 тисяч людей щомісяця. Росія все ще має перевагу, - Зеленський
Найбільша мобілізація в Україні відбулася у 2024 році. Щомісяця до армії призивали 30 000 людей.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Economist, інформує Цензор.НЕТ.
Журналіст зазначив, що на передовій в Україні не вистачає людей і деякі підрозділи укомплектовані лише на 30%.
Зеленського запитали, чи не шкодує він, що не погодився з рішенням колишнього головкома Валерія Залужного на мобілізацію додаткових 500 000 людей, коли той просив про це у 2023 році.
"Не живіть у фантазіях, будь ласка. Не живіть у фантазіях, що хтось щось запускає, винаходить тощо. Найбільша мобілізація... У ЗМІ забагато інформації про те, як треба воювати, скільки людей треба мобілізувати тощо. Тож найбільша мобілізація була минулого року, 30 000 на місяць. Я думаю, що це було дуже багато. Так, це було питання від військових, від генералів, що вони зробили, що Україна мобілізувала 30 000 на місяць. Росія мобілізує 45 000 на місяць. І це реальна картина, і армія в 1,5, 1,9, як я вже казав, приблизно вдвічі більша, ніж у нас, в основному", - зазначив президент.
За його словами, Росія також має багато проблем у забезпеченні своєї армії.
"У деяких напрямках, де у нас є ускладнення, наприклад, 60% чи 50%, чи 70% у бригаді, так, у них ті ж самі. У них ті самі проблеми, ті самі питання, ті самі виклики. Різниця в тому, що якщо їхні солдати не йдуть прямо, вони їх вбивають. Ось чому вони мають проблеми на фронті; ось чому їхні хлопці (росіяни - ред.) йдуть прямо вперед. Тому що інакше їх вбивають. І ми не знаємо реальної кількості людей, скільки людей вони вбили самі, їхні солдати. Ми не знаємо цієї кількості. Ми знаємо тільки кількість тих, кого ми вбили або поранили на полі бою. Тобто, насправді ніхто не знає. Тому що у них мобілізація 45 000, це більше, ніж у нас. Так, в деяких бригадах у них більше забезпечення. Але ви не були в цих бригадах, в російських бригадах, чи не так? Ну, там не вистачає обладнання, там великі проблеми, люди не хочуть туди їхати, вони всі в шоці, вони тікають, їх змушують стріляти, їм погрожують. Ви повинні розуміти, що їхня ситуація не краща. Це дезінформація, це важливо", - наголосив Зеленський.
Голова держави додав, що для Путіна північнокорейські війська - це "м'ясо, а не люди".
от молодець. все рахує.
хазяйновитий.
лиш так можна виправити ситуацію
бо батькам відправити всіх своїх синів, зятів, племінників або йти самим на війну і дивитися як гуляють, бухають та веселяться діти чиновників та заможніх набридло!!!!!
ніякий янелох, чи боневтік, чи ******* не має права призначати кому вмерти а кому жити!!!!
а він, сучисько, саме це робить, перевернувши конституцію і забивши не неї ....уй!
ну і на нас разом взятих.
а друге.
ти пропонуєш що???
добити всіх від 18 і старших як цого хоче зе, аое не чіпаючи тих кому він дав бронь та можливість відкосити??
я не згоден.
всі, це з усіх секторів, порівну!!!!
мвс + остальні стловики, влада законодавча та виконавча
чиновники, заможні, іїх брати, батьки та діти, всіх, разом взятих!!!!
в % му відношенні.
а коли ти бачеш що є мер, пристроєний його син, батько, кум, сват, брат і тд, всі деребанять бюджет і ніхто з них та їх родин не воює...
а у когось син там, брат там, сват там, зять теж, і його хочуть призвати,
і приклад на мені!
троє батьків моїх онуків та донька, УБД!!!
я інвалід!!! ходжу в тцк як на роботу кожні 3 місяця
вони иають надію щл по закінченні інвалідності мене призвуть, в мої без 1,5 60
бо я призовного віку
тож от про що я!!!!! про зелений безпрєдєл, ....бавбись він в сраку!!!!!
Десь кожен другий з тих мобілізованих.
це він про *********, чи про Україну?????
бо тут ще й пакують, писдять, вбивають, катують, утримують в підвалах......
У нас з Рашкою втрати майже 1 до 1 ?!!!!
А у цьому році мобілізація (бусіфікація) ще ЗРОСЛА!
Схоже, скоро він знов почне говорити про "шашлики та майські"...
Чи це ТИ просто вигадав?
По друге, "яких в них майже без обмежень" - СМЕРДИТЬ рашистською пропагандою!
Таких "без обмежень" на початку війни було ДУЖЕ БАГАТО!
Для "без обмежень" КАБів та снарядів, потрібно МІНІМУМ "без обмежень" ЛІТАКІВ та АРТИЛЕРІЇ.
А артилерію вони вже у КНДР купують...
бо по перше, геть незрозуміло чи вони правдиві а по друге будь-яка мисляча людин спитає себе - якщо на передок гребуть з ракетних військ то куди поділися оті 30к щомісяця?
щодо 500 тисяч для залужного - час показав що саме тоді наш верховний дурканув і не зрозумів що треба більше людей.
з иншого боку тоді наші генерали як дебіли гнали на міни народ бо так дідивоювали під берліном а їх саме так навчили.
про асиметричну війну як тоді так і зараз розмовляють стільки ж як при копернику та інквізиції про те що земля крутиться.
всім насрать на правильні рішення.
2. Що стосується української армії, на сьогодні вона становить 880 тисяч (військових). Але 880 тисяч - захищають всю територію», - сказав він на спільній з польським прем'єром Дональдом Туском пресконференції /15 січня 2025/
3. "Щомісяця до армії призивали 30 000 людей"
А тепер питання - де 360 000 людей?