УКР
Новини
6 109 16

Повітряні Сили зафіксували російські "шахеди" в декількох областях (оновлено)

шахеди

Ввечері 12 лютого війська РФ атакують Україну "шахедами".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних БпЛА

  • "Шахеди"в районі Запоріжжя можлива робота ППО.
  • Дніпропетровська область - загроза застосування ударних БпЛА!
  • Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА!

Оновлення щодо руху БпЛА

  • БпЛА в Дніпропетровській області! Курсом північно-західним.
  • Ворожі дрони в акваторії Чорного моря курсом на Одещину.
  • Кіровоградська область - загроза застосування ударних БпЛА!
  • БпЛА в центрі Харківщини. Курсом на південь.
  • Чернігівська область - загроза застосування ударних БпЛА!

Оновлення станом на 22:02

  • БпЛА в Чорному морі поблизу Одещини курсом на захід;
  • БпЛА на Дніпропетровщині, курсом на північно-західний напрямок;
  • БпЛА в центрі Харківщини, курсом на захід;
  • БпЛА на Сумщині , курсом на південно-західний напрямок;
  • БпЛА на Полтавщині, курсом на північно-західний напрямок;
  • БпЛА на Чернігівщині, курсом на південно-західний напрямок.
  • Херсонщина - загроза застосування ударних БпЛА!

Оновлення станом на 23:30

  • БпЛА на Сумщині та Чернігівщині! Курсом південно-західним.
  • БпЛА на Полтавщині. Курсом на схід і північ.
  • БпЛА на Черкащині та Миколаївщині! Курсом західним.
  • БпЛА на Полтавщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Курсом північ.
  • Увага! Велика група БпЛА на півдні Одещини, деякі наближаються до кордону з Молдовою.
  • БпЛА на Донеччині курсом на схід.

Оновлення станом на 00:23

  • БпЛА на Сумщині та Чернігівщині! Курсом південно-західним.
  • БпЛА на Полтавщині. Курсом на північ та південь.
  • БпЛА на Харківщині та Дніпропетровщині! Курсом південно-західним.
  • БпЛА на Миколаївщині. Курсом північно-західним.
  • БпЛА на півдні Одещини, курсом на захід.
  • Спостерігається активність БпЛА на півночі Чернігівщини, Дніпропетровщині, Харківщині та Сумщині, можлива робота ППО.
  • Київщина(без столиці) повітряна тривога - загроза застосування ударних БпЛА!

Оновлення станом на 00:54

  • БпЛА на Сумщині , Київщині та Чернігівщині! Курсом південно-східним.
  • БпЛА на Полтавщині. Курсом південно-західним та північно-західним.
  • БпЛА на Харківщині ! Курсом південно-західним.
  • БпЛА на Миколаївщині та межі Кіровоградщини. Курсом південь та захід.
  • БпЛА на Дніпропетровщині, курсом на схід.

Оновлення станом на 01:49

  • БпЛА на Чернігівщині! Курсом на схід.
  • БпЛА на Дніпропетровщині. Курсом південь та південно-західний напрямок.
  • БпЛА на Донеччині. Курсом на південь.
  • БпЛА на Миколаївщині . Курсом схід.

Читайте: Війська РФ ударили по об’єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині: двоє поранених, пожежу локалізовано

Автор: 

Повітряні сили (3033) повітряна тривога (969) Шахед (1526) війна в Україні (6273)
+9
О! Перші результати дзвінка трампаксу ******* не забарилися!
12.02.2025 20:52 Відповісти
+8
Все хотят мира особенно рашисты.
12.02.2025 20:52 Відповісти
+7
Путін шле чергові вісточку миру. Розкривайте обійми придурки наївні
12.02.2025 20:57 Відповісти
ото вже ці "вісники миру"..
12.02.2025 20:50 Відповісти
ну бомбежки будут до последнего дня ,до перемирия,чтобы выторговать для себя чтото получше и просто подсолить врагу перед заморозкой,никто тебе наивный дурнык сразу стрелять не перетанет,будут и штурмы и обстрелы,не первый и не последний раз,
12.02.2025 20:53 Відповісти
дядьку, попустись, чув про сарказм?
яке перемиря? капітуляція, ось і все
12.02.2025 20:54 Відповісти
ой мля,большинство территтторий за юкрайной так что не бзди на лугандон и бамбас ,имхо тут главное выторговать заес.
тихо ржу с кордонныков 91 года и так было понятно еще после мегоконтрнаступа как говорил павел что у юкрейны будет один шанс отбить ,а если нет переговоры и разграничение по лбз,просто демы дальше бы тянули лицемерную поддержку и улыбку с продвижением кацапов,а нынешние респы хоть и циничые но прямо в лоб за интересы свои сказали,все прогнозировано было на 99%
12.02.2025 21:00 Відповісти
"Справедливий мир", як сказав наш Потужний Лідор.
12.02.2025 23:36 Відповісти
Все хотят мира особенно рашисты.
12.02.2025 20:52 Відповісти
О! Перші результати дзвінка трампаксу ******* не забарилися!
12.02.2025 20:52 Відповісти
Путін шле чергові вісточку миру. Розкривайте обійми придурки наївні
12.02.2025 20:57 Відповісти
Це напевно буде такий мир для Украiни? У бомбосховищах? 😬
12.02.2025 20:59 Відповісти
А ракет для знищення заводів що виготовляють "шахеди" а також місця зберігання та запусків, звісно немає. Тобто є, але давати не можна, бо псевдодемократи це звичайні бздуни та пройдисвіти.
12.02.2025 21:29 Відповісти
Трампон, диви який ти переговорник. Пуйло покакав на тебе!
12.02.2025 21:30 Відповісти
провівши ранкову розмову .Трамп і куйло скоректували основні напрямки нанесення ударів по території України "шахедами"
12.02.2025 21:58 Відповісти
Понеслось бажання путіна миру...
12.02.2025 23:41 Відповісти
Добру і важкезну роботу, роблять щоденно Захисники України на фронті, поки у тилу, зеленський робить, руками Шмигаля та ЧЛЄНІВ РНБОУ, злочини, як Порошенку!!
Зеленському, це не допоможе, він, як був УХИЛЯНТОМ-зрадником, що зрадив спецОперацію України проти вагнерівців, так з цим клеймом і здохне!
А Україна, буде і після нього!
12.02.2025 23:56 Відповісти
Сподіваюся не вдома здохне, а на зоні, за все "хороше", що він накоїв.
13.02.2025 01:35 Відповісти
путін з трампом домовилися про мир і співпрацю між собою, України цей договорняк не стосується. США вже не одних підвели під монастир, не ми перші, не ми останні. Як люди тікали з Афганістану ще всі пам'ятають.
13.02.2025 02:45 Відповісти
 
 