Повітряні Сили зафіксували російські "шахеди" в декількох областях (оновлено)
Ввечері 12 лютого війська РФ атакують Україну "шахедами".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних БпЛА
- "Шахеди"в районі Запоріжжя можлива робота ППО.
- Дніпропетровська область - загроза застосування ударних БпЛА!
- Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА!
Оновлення щодо руху БпЛА
- БпЛА в Дніпропетровській області! Курсом північно-західним.
- Ворожі дрони в акваторії Чорного моря курсом на Одещину.
- Кіровоградська область - загроза застосування ударних БпЛА!
- БпЛА в центрі Харківщини. Курсом на південь.
- Чернігівська область - загроза застосування ударних БпЛА!
Оновлення станом на 22:02
- БпЛА в Чорному морі поблизу Одещини курсом на захід;
- БпЛА на Дніпропетровщині, курсом на північно-західний напрямок;
- БпЛА в центрі Харківщини, курсом на захід;
- БпЛА на Сумщині , курсом на південно-західний напрямок;
- БпЛА на Полтавщині, курсом на північно-західний напрямок;
- БпЛА на Чернігівщині, курсом на південно-західний напрямок.
- Херсонщина - загроза застосування ударних БпЛА!
Оновлення станом на 23:30
- БпЛА на Сумщині та Чернігівщині! Курсом південно-західним.
- БпЛА на Полтавщині. Курсом на схід і північ.
- БпЛА на Черкащині та Миколаївщині! Курсом західним.
- БпЛА на Полтавщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Курсом північ.
- Увага! Велика група БпЛА на півдні Одещини, деякі наближаються до кордону з Молдовою.
- БпЛА на Донеччині курсом на схід.
Оновлення станом на 00:23
- БпЛА на Сумщині та Чернігівщині! Курсом південно-західним.
- БпЛА на Полтавщині. Курсом на північ та південь.
- БпЛА на Харківщині та Дніпропетровщині! Курсом південно-західним.
- БпЛА на Миколаївщині. Курсом північно-західним.
- БпЛА на півдні Одещини, курсом на захід.
- Спостерігається активність БпЛА на півночі Чернігівщини, Дніпропетровщині, Харківщині та Сумщині, можлива робота ППО.
- Київщина(без столиці) повітряна тривога - загроза застосування ударних БпЛА!
Оновлення станом на 00:54
- БпЛА на Сумщині , Київщині та Чернігівщині! Курсом південно-східним.
- БпЛА на Полтавщині. Курсом південно-західним та північно-західним.
- БпЛА на Харківщині ! Курсом південно-західним.
- БпЛА на Миколаївщині та межі Кіровоградщини. Курсом південь та захід.
- БпЛА на Дніпропетровщині, курсом на схід.
Оновлення станом на 01:49
- БпЛА на Чернігівщині! Курсом на схід.
- БпЛА на Дніпропетровщині. Курсом південь та південно-західний напрямок.
- БпЛА на Донеччині. Курсом на південь.
- БпЛА на Миколаївщині . Курсом схід.
Топ коментарі
+9 Erlich Bachman
показати весь коментар12.02.2025 20:52 Відповісти Посилання
+8 Виктор Дийнега
показати весь коментар12.02.2025 20:52 Відповісти Посилання
+7 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар12.02.2025 20:57 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
яке перемиря? капітуляція, ось і все
тихо ржу с кордонныков 91 года и так было понятно еще после мегоконтрнаступа как говорил павел что у юкрейны будет один шанс отбить ,а если нет переговоры и разграничение по лбз,просто демы дальше бы тянули лицемерную поддержку и улыбку с продвижением кацапов,а нынешние респы хоть и циничые но прямо в лоб за интересы свои сказали,все прогнозировано было на 99%
Зеленському, це не допоможе, він, як був УХИЛЯНТОМ-зрадником, що зрадив спецОперацію України проти вагнерівців, так з цим клеймом і здохне!
А Україна, буде і після нього!