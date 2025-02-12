Війська РФ ударили по об’єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині: двоє поранених, пожежу локалізовано

Сьогодні, 12 лютого 2025 року, вночі війська РФ вдарили по одному із об’єктів критичної інфраструктури на Прилуччині Чернігівської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Імовірно, били ударним дроном. Виникла пожежа. Вибуховою хвилею пошкодило господарчі будівлі", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, двоє людей поранені. Медики надали їм необхідну допомогу.

Станом на ранок займання вдалося локалізувати.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог завдав ракетного удару по Києву: є загиблий, поранено 9-річну дитину. У трьох районах пожежі. За даними рятувальників, є руйнування в офісних будівлях в Оболонському районі, в Голосіївському палає склад.

Також повідомлялося, що рашисти атакували Київщину ракетами та дронами. В Обухівському районі пожежа, в Бориспільському - пошкоджено будинки. Окрім того, росіяни напередодні атакували Кривий Ріг ракетами, є пошкодження житлової інфраструктури.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 6 балістичних ракет "Іскандер-М" та понад 70 "Шахедів".