Росіяни поцілили БпЛА по сільгосппідприємству на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Увечері 15 січня під час масованої атаки російських безпілотників у Прилуцькому районі Чернігівської області зазнали руйнувань та пошкоджень об’єкти сільськогосподарського підприємства.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Чернігівські області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок ворожих влучань на території агрофірми зруйновано адміністративну будівлю підприємства, суттєво пошкоджено ангар із сільгосптехнікою та сховище, заповнене більш ніж двома тисячами тонн зерна.

Повідомляється, що працівники підприємства не постраждали.







