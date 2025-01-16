Росіяни поцілили БпЛА по сільгосппідприємству на Чернігівщині. ФОТОрепортаж
Увечері 15 січня під час масованої атаки російських безпілотників у Прилуцькому районі Чернігівської області зазнали руйнувань та пошкоджень об’єкти сільськогосподарського підприємства.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Чернігівські області, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок ворожих влучань на території агрофірми зруйновано адміністративну будівлю підприємства, суттєво пошкоджено ангар із сільгосптехнікою та сховище, заповнене більш ніж двома тисячами тонн зерна.
Повідомляється, що працівники підприємства не постраждали.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Hanka Panyanka
показати весь коментар16.01.2025 10:44 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль