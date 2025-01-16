УКР
Росіяни поцілили БпЛА по сільгосппідприємству на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Увечері 15 січня під час масованої атаки російських безпілотників у Прилуцькому районі Чернігівської області зазнали руйнувань та пошкоджень об’єкти сільськогосподарського підприємства.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Чернігівські області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок ворожих влучань на території агрофірми зруйновано адміністративну будівлю підприємства, суттєво пошкоджено ангар із сільгосптехнікою та сховище, заповнене більш ніж двома тисячами тонн зерна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог вдарив по Семенівці на Чернігівщині, поранено жінку. ФОТОрепортаж

Повідомляється, що працівники підприємства не постраждали.

Удар по агропідприємству на Чернігівщині 15 січня
Удар по агропідприємству на Чернігівщині 15 січня
Удар по агропідприємству на Чернігівщині 15 січня

Також читайте: Окупанти вдарили "Шахедом" по Чернігівщині: пошкоджено будинок

Удар по агропідприємству на Чернігівщині 15 січня
Удар по агропідприємству на Чернігівщині 15 січня

Автор: 

обстріл (30375) Чернігівська область (1002) Прилуцький район (18)
Коментувати
от же тварюки...
