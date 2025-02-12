ВР не планує продовжувати термін добровільного повернення із СЗЧ, - "слуга народу" Веніславський
Парламент не планує ще раз продовжувати термін добровільного повернення на службу військовослужбовців, які самовільно залишили частину.
Про це заявив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Депутат нагадав, що термін добровільного повернення на службу після першого СЗЧ було продовжено до 1 березня. За його словами, з цього питання комітет провів низку нарад із представниками правоохоронних органів, військової служби правопорядку, командуванням Збройних сил.
"Я думаю, що ми напрацюємо і найближчим часом запропонуємо достатньо радикальний підхід до цього питання… Я думаю, що продовження терміну, впродовж якого громадяни України, які здійснили самовільне залишення військової частини, зможуть повернутися, навряд чи буде продовжено", - сказав Веніславський.
Раніше заступниця глави ОП Ірина Верещук заявляла, що термін добровільного повернення із СЗЧ в Україні навряд чи продовжать. Ті військовослужбовці, які хочуть добровільно повернутися на службу, мають зробити це до 1 березня 2025 року.
всі чоловікі або за кордоном, або вмерли на війні, або бусифіковані, залишилось кілька тисяч які ховаються від тітушок-бусифікаторів по родичах\знайомих і зйомних квартирах.