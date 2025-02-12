УКР
ВР не планує продовжувати термін добровільного повернення із СЗЧ, - "слуга народу" Веніславський

Веніславський про повернення із сзч

Парламент не планує ще раз продовжувати термін добровільного повернення на службу військовослужбовців, які самовільно залишили частину.

Про це заявив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Депутат нагадав, що термін добровільного повернення на службу після першого СЗЧ було продовжено до 1 березня. За його словами, з цього питання комітет провів низку нарад із представниками правоохоронних органів, військової служби правопорядку, командуванням Збройних сил.

"Я думаю, що ми напрацюємо і найближчим часом запропонуємо достатньо радикальний підхід до цього питання… Я думаю, що продовження терміну, впродовж якого громадяни України, які здійснили самовільне залишення військової частини, зможуть повернутися, навряд чи буде продовжено", - сказав Веніславський.

Раніше заступниця глави ОП Ірина Верещук заявляла, що термін добровільного повернення із СЗЧ в Україні навряд чи продовжать. Ті військовослужбовці, які хочуть добровільно повернутися на службу, мають зробити це до 1 березня 2025 року.

Читайте також: Військові, які здійснили СЗЧ після 29 листопада, не можуть повернутися на службу за спрощеним алгоритмом, - Міноборони

ВР (15235) військовослужбовці (4941) Веніславський Федір (302) СЗЧ (102)
+10
Пох
12.02.2025 20:54 Відповісти
+8
мало вдов, сиріт? йди...захищай набір совкових лозунгів і узлочинців зедерьмачіх\ригоналів, хай ще кармани набють на крові українців.
12.02.2025 21:14 Відповісти
+7
А нащо людям повертатись? За що воювати? Якщо через тиждень-два всю Україну здадуть ***** ще й назвуть це миром і перемогою. Як казав мені мій товариш який повернувся з фронту, саме страшніше це коли ти в оточенні і ти не маєш почуття прикритої спини де ззаду за тобою Україна. За Україну можна воювати десятиліттями але якщо за спиною нема нічого українського і одні вороги то весь фронт моментально посиплеться. Хто буде битись за якийсь дамбас чи Харків якщо в Київі вже будуть орудувати *************
12.02.2025 21:09 Відповісти
12.02.2025 20:54 Відповісти
Так ви ж ,зепідори ******,вже сьогодні підписали капітуляцію України.
показати весь коментар
12.02.2025 21:05 Відповісти
12.02.2025 21:14 Відповісти
Щоб злодюги не набивали кармани на крові Українців ,треба щоб цивільні підривали свої дупи з диванів та гнали цих злодюг,а не чекали поки військові щось за них зроблять, в перерві між знищення ворога на фронті та відпочинком.
показати весь коментар
12.02.2025 21:25 Відповісти
У гражданских есть какие-то рычаги давления,оружие?Будете много выступать-здрасте "мусора",СБУ-и Вы уже не очень хотите что-то там бухтеть.
показати весь коментар
12.02.2025 21:37 Відповісти
ну вийде сто тисяч цивільних і чим це закінчиться? тцкашніків і поліцаїв в три рази більше і вони будуть стріляти, бо війна.
показати весь коментар
12.02.2025 21:38 Відповісти
хто вийде? діти,пенсіонери і жінкі?
всі чоловікі або за кордоном, або вмерли на війні, або бусифіковані, залишилось кілька тисяч які ховаються від тітушок-бусифікаторів по родичах\знайомих і зйомних квартирах.
показати весь коментар
12.02.2025 23:25 Відповісти
федрило фон веніславський, поверни своїх синів з закордону
показати весь коментар
12.02.2025 21:06 Відповісти
12.02.2025 21:09 Відповісти
В кожного СЗЧ-шника є своя історія,хтось воював,отримав поранення,контузії,бойові травми,а хтось збіг з "учєбок",це зовсім різні речі.
показати весь коментар
12.02.2025 21:18 Відповісти
Побачим як скоро ти вже в розійській формі будеш бігти в м'сний штурм.
показати весь коментар
12.02.2025 21:27 Відповісти
Накручений.
показати весь коментар
13.02.2025 06:06 Відповісти
 
 