ВР не планує продовжувати термін добровільного повернення із СЗЧ, - "слуга народу" Веніславський

Парламент не планує ще раз продовжувати термін добровільного повернення на службу військовослужбовців, які самовільно залишили частину.

Про це заявив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Депутат нагадав, що термін добровільного повернення на службу після першого СЗЧ було продовжено до 1 березня. За його словами, з цього питання комітет провів низку нарад із представниками правоохоронних органів, військової служби правопорядку, командуванням Збройних сил.

"Я думаю, що ми напрацюємо і найближчим часом запропонуємо достатньо радикальний підхід до цього питання… Я думаю, що продовження терміну, впродовж якого громадяни України, які здійснили самовільне залишення військової частини, зможуть повернутися, навряд чи буде продовжено", - сказав Веніславський.

Раніше заступниця глави ОП Ірина Верещук заявляла, що термін добровільного повернення із СЗЧ в Україні навряд чи продовжать. Ті військовослужбовці, які хочуть добровільно повернутися на службу, мають зробити це до 1 березня 2025 року.

Читайте також: Військові, які здійснили СЗЧ після 29 листопада, не можуть повернутися на службу за спрощеним алгоритмом, - Міноборони