Німеччина невдовзі передасть Україні близько 100 керованих ракет для IRIS-T

Україна отримає ракети для IRIS-T від Німеччини

Найближчим часом Німеччина передасть близько 100 керованих ракет до систем ППО IRIS-T в Україну.

Про це німецька делегація в НАТО повідомила в соцмережі Х після 26-го засідання Контактної групи з питань оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Майбутня підтримка України у формі техніки й військової підготовки була підтверджена на сьогоднішньому засіданні групи за участі понад 50 країн.

Німеччина продовжуватиме відігравати важливу роль у цій підтримці й оголосила про поставку близько 100 керованих ракет для IRIS-T найближчим часом до України", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Партнери мають посилювати оборонну промисловість України, - Пісторіус

Раніше повідомлялося, що Німеччина готується передати Україні суттєву військову підтримку у 2025 році.

Они и на Миражах применяются.
12.02.2025 21:56 Відповісти
Наступний тиждень здається нас чекатимуть тільки " позитивні, переможні" новини. Ось побачите...
12.02.2025 21:59 Відповісти
IRIS-T - ППО малої дальності.
Ну... Київ від КР та Шахедів буде захищено (на кілька місяців).
А на більше не розраховуйте.
12.02.2025 22:05 Відповісти
Поздно ребята У нас со дня на день настанэ довгоочикуванный довготрывалый справэдлывый сталый мыр .....
12.02.2025 22:05 Відповісти
и это есть хорошо,если что на будущее лишним не будет,но думаю до заморозки еще пару обстрельчиков будет,ну и мы бобров по нпз позапускаем,классика перед замораживанием
12.02.2025 22:17 Відповісти
Щиро дякуємо.
12.02.2025 22:15 Відповісти
С миру по нитке.
