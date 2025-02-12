Німеччина невдовзі передасть Україні близько 100 керованих ракет для IRIS-T
Найближчим часом Німеччина передасть близько 100 керованих ракет до систем ППО IRIS-T в Україну.
Про це німецька делегація в НАТО повідомила в соцмережі Х після 26-го засідання Контактної групи з питань оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
"Майбутня підтримка України у формі техніки й військової підготовки була підтверджена на сьогоднішньому засіданні групи за участі понад 50 країн.
Німеччина продовжуватиме відігравати важливу роль у цій підтримці й оголосила про поставку близько 100 керованих ракет для IRIS-T найближчим часом до України", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Німеччина готується передати Україні суттєву військову підтримку у 2025 році.
Ну... Київ від КР та Шахедів буде захищено (на кілька місяців).
А на більше не розраховуйте.