4 979 52

Із 1 березня мають на 30% знизити ціну на 100 найважливіших ліків для наших людей, - Зеленський

Зеленський анонсував зниження цін на ліки з 1 березня 2025 року

Рада національної безпеки та оборони на засіданні 12 лютого знайшла шлях, як знизити ціни на найпопулярніші ліки на 30%.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Є також рішення щодо цін на ліки для наших людей – те, що потрібно так громадянам України. Є шлях, щоб знизити на 30 % ціну на топ 100 медичних засобів із 1 березня – на найбільш важливі ліки для наших людей", - зазначив він. 

Він додав, що уряд повинен представити суспільству всі деталі.

"Зміни мають бути відчутними й позитивними для мільйонів українців. Це персональна відповідальність урядовців і конкретно – міністра охорони здоров’я", - наголосив президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Направлення до лікаря та рецепти: У Мінцифри анонсували нові функції у "Дії"

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський провів нараду за участі Премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, першої віцепремʼєра Юлії Свириденко та міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка щодо цін на ліки.

Автор: 

Зеленський Володимир (25545) ліки (1362) РНБО (2333) ціни (4218) аптека (215)
+29
Почалося... передвиборна гречка з панадолом.
показати весь коментар
12.02.2025 22:29 Відповісти
+25
Чмо тупориле, все це не допоже тобі втриматись при владі. Готуйся до судного дня.
показати весь коментар
12.02.2025 22:29 Відповісти
+23
Ну, когда Супрун начала давить фарммафию - всякие полезные идиоты назвали ее "доктор смерть" и хейтили кто не попадя. Зато когда вернулись люди Богатыревой и цены снова выросли - все хейтеры дружно засунули языки в одно место. Теперь пожинаем плоды.
показати весь коментар
12.02.2025 22:44 Відповісти
Зелесуела?
Там теж на кондиціонери встановили ціну нижче ринкової. Що далі трапилося - загугліть.
показати весь коментар
12.02.2025 22:28 Відповісти
ВІН працює!!!
показати весь коментар
12.02.2025 22:43 Відповісти
Звісно що працює. Спочатку допустив підняття цін на ліки в 5 разів, а тепер знижуть на 30%.
показати весь коментар
12.02.2025 22:54 Відповісти
зелений медичний звэздобол ! подивимось що це АЖ 100 медичних засобів
показати весь коментар
13.02.2025 09:32 Відповісти
На галоперидон
показати весь коментар
12.02.2025 22:28 Відповісти
Мы что бандиты что ли какие ..мы за идею... ( Значит будут грабить) (Свадьба в Малиновке)***к/ф
показати весь коментар
12.02.2025 22:36 Відповісти
Все під майбутніх виборців, бабусі вдячні будуть
показати весь коментар
12.02.2025 22:28 Відповісти
Добрі наші пани!
(сякається розчулено)
показати весь коментар
12.02.2025 22:29 Відповісти
Чмо тупориле, все це не допоже тобі втриматись при владі. Готуйся до судного дня.
показати весь коментар
12.02.2025 22:29 Відповісти
Оно(они) «нарисуют» себе голоса…:,кака говорил янукович-зэк «мы тут навсегда».
показати весь коментар
13.02.2025 10:24 Відповісти
Почалося... передвиборна гречка з панадолом.
показати весь коментар
12.02.2025 22:29 Відповісти
Мы продаем страну, ваше будущее и ваших детей - вот вам копеечку. Радуйтесь.
показати весь коментар
12.02.2025 22:30 Відповісти
Хм. Найпопулярніші ліки - то найдешевші ліки. Вуголь, аспірін, діклофенак, корвалол, валідол, каптопрес, лоперамід і т.д - вони і так недорогі, і по кишеням не б'ють. Якщо весь список "100" такий, то толку від такого "історичного" рішення.
показати весь коментар
12.02.2025 22:32 Відповісти
Каптопрес недорогой? Моему родственнику требуется пластинка в неделю, и это с учётом приёма аплодипина. В неделю выходит 200 грн только на таблетки "от" давления.
показати весь коментар
12.02.2025 22:34 Відповісти
Ну 20 пігулок за 100 грн. Таки так , недорогий. Амлодипін (не аплодіпін) він ще дешевше 25-30 грн за 30 шт. Але я його не писав, тому що , моя думка, він не є найпопулярніший.
показати весь коментар
12.02.2025 22:51 Відповісти
Неправильно підібране лікування.
показати весь коментар
12.02.2025 23:01 Відповісти
Так не дорогий. Ось коли на місяць треба в залежності якщо в ремісії 1 упаковка ліків а якщо в загостренні 2 . 1 упаковка ~ 3000 гривень .. А ще інщі ліки треба
показати весь коментар
12.02.2025 23:01 Відповісти
У мамы глаукома,удалили глаз(88 лет),только средство для промывки протеза стоит минимум 60 гривен и этого хватает на 2 недели максимум,я уже не говорю о др препаратах по возрасту.Так «эти» еще и субсидию сняли в прошлом году,тк посчитали,что при пенсии 5,500. субсидия не положена
показати весь коментар
13.02.2025 10:44 Відповісти
Да, по поводу субсидии и права на бесплатного адвоката, а так же соц.помощь адресную - это они конечно идиоты.
Зато депутатам, помнится вроде в 2021ом поднимали зарплаты на 1000 грн, а моим родственникам +0 грн к пенсии. Ладно бы пенсия была бы как прожиточный минимум, но нет - у них минималка по инвалидности без полного трудового стажа. Такие дела.
показати весь коментар
13.02.2025 12:18 Відповісти
Настоянка пустирника - від 18 до 36 гривень. Розкид феноменальний. А вже простіше не придумаєш, питання, а звідки такі розбіжності?
показати весь коментар
12.02.2025 22:54 Відповісти
Якщо виробник один - то тільки від нахабства самої аптеки. Можливо є фактор старих запасів. Зараз глянув - в середньому ціна 25-28 грн., тобто 18 схоже таки старі запаси. Але є і по 36.
показати весь коментар
12.02.2025 23:16 Відповісти
Простудился, пока стоял в очереди в ТЦК. Пошёл в аптеку за старым древним эффективным фурацилином, для полоскания полости рта. Два доллара за 10 таблеток. Это нормально?
Он стоил когда-то 20-30 копеек. Даже при курсе 5 его цена была то ли 1,5 то ли 2 грн за двадцать таблеток. Мы его изготовлять перестали или внезапно там какой-то дорогой ингредиент оказался?
показати весь коментар
12.02.2025 22:32 Відповісти
Ну, когда Супрун начала давить фарммафию - всякие полезные идиоты назвали ее "доктор смерть" и хейтили кто не попадя. Зато когда вернулись люди Богатыревой и цены снова выросли - все хейтеры дружно засунули языки в одно место. Теперь пожинаем плоды.
показати весь коментар
12.02.2025 22:44 Відповісти
подякуй смарагдовому презеденту який повернув всі схеми Богатирьової які були зі скрипом подолані Супрун.
показати весь коментар
12.02.2025 22:46 Відповісти
От шо выборы животворящие делают.. Все последние годы цены на лекарства только росли. А тут бах и зныження цин.. Не переживайте. Фармацевтическая и прочие мафии после выборов своё отыграют ..Охринеете и от цен на лекарства и от тарифов на коммуналку
показати весь коментар
12.02.2025 22:36 Відповісти
Ручне керування цін на ліки.

Зате Ульяну Супрун оббрехали, обгадили, знищили.
Та повернули медичну мафію!
показати весь коментар
12.02.2025 22:37 Відповісти
Это все сильно напоминает как сейчас игровая мафия имени Гетьманцева с помощью всяких "позитивных" блогеров отбеливает свой имидж и прессует критиков. Тоже самое было тогда. Фармацевтическая мафия вложилась в уничтожение реформ Ульяны Супрун.
показати весь коментар
12.02.2025 23:12 Відповісти
Пішов на хєр Зєля популіст гнилий.
показати весь коментар
12.02.2025 22:38 Відповісти
Барін хороший. Особисто турбується проблемами електората
показати весь коментар
12.02.2025 22:38 Відповісти
Цю ******* хтось кончить вже нарешті
показати весь коментар
12.02.2025 22:39 Відповісти
Це він знижує ціну на ліки бо скоро вони йому ************, дуже скоро.
показати весь коментар
12.02.2025 22:39 Відповісти
Хто підняв ціни на ці ліки? Влада має відповідати за це.
показати весь коментар
12.02.2025 22:44 Відповісти
До 1 березня піднімуть на 100 відсотків , а 1 березня знизять на 30% . у таке вірю ..

З.І. Напевно закупитися ліками.

З.І. Напевно закупитися ліками.
показати весь коментар
12.02.2025 22:46 Відповісти
Всюди де ручне регулювання цін зявляєтьтя дефіцит
показати весь коментар
12.02.2025 22:47 Відповісти
Та спекулянти та схеми .
показати весь коментар
12.02.2025 22:51 Відповісти
коли ж це пеЗЕ'дун обманював сердешний наш нарід???? Та ніколи ж не було,
Гупі з пам'ятю на 5 секунд ...
Гупі з пам'ятю на 5 секунд ...
показати весь коментар
12.02.2025 22:49 Відповісти
БАНДУ ГЕТЬ.
показати весь коментар
12.02.2025 22:50 Відповісти
.
ВИБОРИ !

.
показати весь коментар
12.02.2025 23:19 Відповісти
Щось мені підказує, що це таке саме зниження, як і щомісячна доплата вчителям по 1000. Отримали? А скільки хайпу навколо було, мільярд дерев в порівнянні десь палять осторонь і перемовляються між собою за допомогою обіцяних бабусефонів...
показати весь коментар
12.02.2025 22:53 Відповісти
А дочитав там тільки про топ 100 . А на інші наскільки піднімуть ?

Ато і на зараз "контрабандні" з польші з накруткою 100 відсотків , дешевше тих що продаються в Україні набагато . =(
показати весь коментар
12.02.2025 22:55 Відповісти
"Із 1 березня мають на 30% знизити ціну на 100 найважливіших ліків для наших людей".

показати весь коментар
12.02.2025 23:01 Відповісти
Йод, зеленка, бинт, і так 33 рази.
показати весь коментар
12.02.2025 23:12 Відповісти
А ще ваЗЕлин. )
показати весь коментар
12.02.2025 23:25 Відповісти
Пурген, пурген забули! Щоб швиденько проголосувати і на .....
показати весь коментар
12.02.2025 23:43 Відповісти
Задоначу гарному стрілку або оператору дрона...
показати весь коментар
12.02.2025 23:09 Відповісти
Гуманітарка, яку вагонами приховали, скоро буде прострочена, як і цей Чмоня. А ви що подумали? Вам за кордоном куплять ліки ? І роздадуть, щоб вам .... полегшало. Тоді пурген ваші найпотужніші ліки.
показати весь коментар
12.02.2025 23:16 Відповісти
підараси....
показати весь коментар
13.02.2025 07:35 Відповісти
Хм... Как человек, работавший в украинской медицине, осмелюсь предположить, что большинство из этих 100 медикаментов просто исчезнут с полок аптек.
показати весь коментар
13.02.2025 08:19 Відповісти
 
 