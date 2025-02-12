Із 1 березня мають на 30% знизити ціну на 100 найважливіших ліків для наших людей, - Зеленський
Рада національної безпеки та оборони на засіданні 12 лютого знайшла шлях, як знизити ціни на найпопулярніші ліки на 30%.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Є також рішення щодо цін на ліки для наших людей – те, що потрібно так громадянам України. Є шлях, щоб знизити на 30 % ціну на топ 100 медичних засобів із 1 березня – на найбільш важливі ліки для наших людей", - зазначив він.
Він додав, що уряд повинен представити суспільству всі деталі.
"Зміни мають бути відчутними й позитивними для мільйонів українців. Це персональна відповідальність урядовців і конкретно – міністра охорони здоров’я", - наголосив президент.
Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський провів нараду за участі Премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, першої віцепремʼєра Юлії Свириденко та міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка щодо цін на ліки.
Там теж на кондиціонери встановили ціну нижче ринкової. Що далі трапилося - загугліть.
(сякається розчулено)
Зато депутатам, помнится вроде в 2021ом поднимали зарплаты на 1000 грн, а моим родственникам +0 грн к пенсии. Ладно бы пенсия была бы как прожиточный минимум, но нет - у них минималка по инвалидности без полного трудового стажа. Такие дела.
Он стоил когда-то 20-30 копеек. Даже при курсе 5 его цена была то ли 1,5 то ли 2 грн за двадцать таблеток. Мы его изготовлять перестали или внезапно там какой-то дорогой ингредиент оказался?
Зате Ульяну Супрун оббрехали, обгадили, знищили.
Та повернули медичну мафію!
З.І. Напевно закупитися ліками.
Гупі з пам'ятю на 5 секунд ...
ВИБОРИ !
.
Ато і на зараз "контрабандні" з польші з накруткою 100 відсотків , дешевше тих що продаються в Україні набагато . =(