Із 1 березня мають на 30% знизити ціну на 100 найважливіших ліків для наших людей, - Зеленський

Рада національної безпеки та оборони на засіданні 12 лютого знайшла шлях, як знизити ціни на найпопулярніші ліки на 30%.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Є також рішення щодо цін на ліки для наших людей – те, що потрібно так громадянам України. Є шлях, щоб знизити на 30 % ціну на топ 100 медичних засобів із 1 березня – на найбільш важливі ліки для наших людей", - зазначив він.

Він додав, що уряд повинен представити суспільству всі деталі.

"Зміни мають бути відчутними й позитивними для мільйонів українців. Це персональна відповідальність урядовців і конкретно – міністра охорони здоров’я", - наголосив президент.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський провів нараду за участі Премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, першої віцепремʼєра Юлії Свириденко та міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка щодо цін на ліки.