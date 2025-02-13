Росіяни на ТОТ посилено перевіряють цивільні автівки: шукають представників підпілля, - Центр нацспротиву

Окупанти на ТОТ посилюють систему перепусток для пересування цивільного автотранспорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.

Так, з початку цього року власники автомобілів, вантажного транспорту та спецтехніки змушені оновлювати перепустки, термін дії яких закінчився. Якщо документ пошкоджений, містить помилки або змінилася категорія транспорту, такий документ також підлягає заміні.

Тому окупаційні адміністрації навмисно вводять нові форми бюрократичних перепон, щоб посилити контрдиверсійні заходи.

"При цьому, окупанти усвідомлюють, що активна мережа українського підпілля на ТОТ безперебійно працює, передаючи інформацію про переміщення ворожих військ, повідомляє про зміни логістичних маршрутів та обладнання нових блокпостів тощо. У зв’язку із чим, тому окупанти намагаються створити нові механізми контролю, щоб ускладнити роботу наших небайдужих громадян, які знаходяться під вимушеною окупацією", - зазначають в ЦНС.

Також читайте: Рашисти агітують дев’ятикласників на ТОТ Луганщини укладати контракти з армією РФ після школи