УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8754 відвідувача онлайн
Новини
780 4

Росіяни на ТОТ посилено перевіряють цивільні автівки: шукають представників підпілля, - Центр нацспротиву

Нові перевірки на ТОТ

Окупанти на ТОТ посилюють систему перепусток для пересування цивільного автотранспорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.

Так, з початку цього року власники автомобілів, вантажного транспорту та спецтехніки змушені оновлювати перепустки, термін дії яких закінчився. Якщо документ пошкоджений, містить помилки або змінилася категорія транспорту, такий документ також підлягає заміні.

Тому окупаційні адміністрації навмисно вводять нові форми бюрократичних перепон, щоб посилити контрдиверсійні заходи.

"При цьому, окупанти усвідомлюють, що активна мережа українського підпілля на ТОТ безперебійно працює, передаючи інформацію про переміщення ворожих військ, повідомляє про зміни логістичних маршрутів та обладнання нових блокпостів тощо. У зв’язку із чим, тому окупанти намагаються створити нові механізми контролю, щоб ускладнити роботу наших небайдужих громадян, які знаходяться під вимушеною окупацією", - зазначають в ЦНС.

Також читайте: Рашисти агітують дев’ятикласників на ТОТ Луганщини укладати контракти з армією РФ після школи

Автор: 

окупація (6863) Центр національного спротиву (856)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в нас табунами любітєлі міра ходять .
показати весь коментар
13.02.2025 02:00 Відповісти
Окупантів потрібно знищувати
показати весь коментар
13.02.2025 06:50 Відповісти
Подпольщиков надо искать под полом,так пусть полы вскрывают...
показати весь коментар
13.02.2025 07:09 Відповісти
Ta яке підпілля,підпілля загинуло ще в бурутьбі з ТЦК
показати весь коментар
13.02.2025 12:31 Відповісти
 
 