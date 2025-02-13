УКР
Ранковий обстріл Херсону: дві людини дістали поранення

Наслідки російського обстрілу почесного консульства Литви у Херсоні

Зранку 13 лютого російські загарбники обстріляли Центральний район Херсону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА  Роман Мрочко.

"Дві людини дістали поранення. 48-річний чоловік доправлений до лікарні з контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами.

Жінці 55 років медики надали допомогу на місці. В неї вибухова травма та уламкове поранення", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Одна людина загинула і дві поранені внаслідок ворожих обстрілів Херсону та області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Херсон (3628) Херсонська область (6235) Херсонський район (608)
