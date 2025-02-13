Ранковий обстріл Херсону: дві людини дістали поранення
Зранку 13 лютого російські загарбники обстріляли Центральний район Херсону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Роман Мрочко.
"Дві людини дістали поранення. 48-річний чоловік доправлений до лікарні з контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами.
Жінці 55 років медики надали допомогу на місці. В неї вибухова травма та уламкове поранення", - йдеться в повідомленні.
