США більше не цікавить безпека України і Європи, тепер це світ Трампа і Путіна, - The Telegraph

США більше не зацікавлені ​​в забезпеченні української та європейської безпеки. Своєрідна мантра "Нічого про Україну без України" більше не існує.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The Telegraph.

За підсумками розмови з Володимиром Путіним, Трамп заявив, що вони "домовилися, щоб наші команди негайно розпочали переговори". Якщо так і сталося, то це велика перемога російського диктатора.

"Російський президент завжди вважав, що тільки ті країни, які вирішують долю інших, можуть бути по-справжньому суверенними. Він завжди був налаштований на те, що Росія буде однією з великих держав – поряд зі Сполученими Штатами і Китаєм – здатних поділити між собою решту світу. Саме тому він завжди хотів говорити про долю України з Вашингтоном, а не з Києвом. Все інше було б приниженням. Проте перемога для путінського его – це не те саме, що перемога у війні. Принаймні, вона не повинна бути такою", – пише видання.

Під час зустрічі у форматі "Рамштайн" очільник Пентагону Піт Гегсет окреслив позицію Трампа щодо України: окупована територія не буде повернута Україні, Київ не отримає ані членства в НАТО, ані гарантій безпеки за пʼятою статтею Альянсу. До того ж, Вашингтон не надсилатиме свої війська для миротворчої місії. Така угода лише винагородить Росію "вкраденою землею" і зробить Україну вразливою до повторного нападу в найближчі роки. Хоча Гегсет і закликав до гарантій безпеки, які унеможливлять такий розвиток подій.

"Якщо ця обіцянка буде виконана, якщо Україна втримає Київ, Харків, Одесу, Херсон і Дніпро, якщо вона залишиться вільною і стане процвітаючою, тоді можна буде сказати, що український народ переміг. Так, жахливою ціною і з недосконалим миром – але, однак , він переможе, і у нього буде майбутнє", – зазначається у матеріалі.

Трамп не зацікавлений в гарантуванні ні української, ні європейської безпеки

Але тут є заковика. Трамп дав зрозуміти, Америка не зацікавлена в гарантуванні ні української, ні європейської безпеки. Тож форма миру буде повністю залежати від Європи (включно з Великою Британією). Це означатиме необхідність масштабних інвестицій в збройні сили і оборонну промисловість, щоб стримати майбутній напад Росії не лише на Україну, а й на європейську частину НАТО.

Україна має найбільшу, найбільш загартовану і боєздатну армію в Європі. Якщо Британія та союзники дотримаються слова, вони "зможуть організувати надійну оборону континенту від Чорного моря до Баренцева і від Харкова до графства Керрі (нейтралітет Ірландії також залежатиме від того, чи спрацює цей європейський стримуючий фактор у разі відступу США)".

Альтернатива буде похмурою.

"Путін повернеться в Україну через кілька років і захопить Харків і Київ. Потім він вторгнеться в країну НАТО, будучи впевненим, що альянс не виправдає своєї риторики про колективну оборону", - прогнозує видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп вважає, що Україна не зможе повернути всі окуповані території