Трамп вважає, що Україна не зможе повернути всі окуповані території

президент США Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україні не вдасться повернути всі окуповані території.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Повернення України до кордонів 2014 року малоймовірне. Україна навряд чи поверне назад захоплені Росією території", - сказав президент США.

Водночас він кілька разів повторив, що частина окупованих Росією територій, на його думку, повернеться під контроль України.

Крім того, Трамп не виключив, що в найближчому майбутньому відвідає Україну.

Читайте: Трамп про членство України в НАТО: непрактично та малоймовірно

Що передувало

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним вранці 12 лютого.

Вони говорили, зокрема, про війну в Україні.

Цього ж дня президент США Трамп провів телефонну розмову із президентом України Зеленським.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп сам розповість про червоні лінії щодо переговорів, - Білий дім

Трамп Дональд (7192) війна в Україні (6273)
Топ коментарі
+27
Трамп сцикло, це було ясно ще тоді, коли кім об нього лапті витер. Воно буде на цирлах перед пуйлом.
13.02.2025 00:45 Відповісти
+21
Трамп - чий Крим?
13.02.2025 00:41 Відповісти
+19
той, хто визнає окуповані українські території де-юре кацапським, буде державним зрадником

ЗЄлє приготуватись !
і Чонгар зверху....

.
13.02.2025 00:43 Відповісти
13.02.2025 15:45 Відповісти
Сталося те, про що розумні люди казали ще півроку тому. Буде зупинка війни по лінії зіткнення і більш жорсткі правила надання грошей. Зараз плєшіває буде максимально затягувати припинення вогню, щоб цю лінію продавити як умого далі. Потім буде мир до кінця президентства Трампа, а потім знову війна, бо путін моє типове середньовічне мислення, де договір укладається не між державами, а між царями. Україні треба чекати поки здохне пуйло. Бо коли воно здохне, кацапи один одного з'їдять.
13.02.2025 11:37 Відповісти
Трамп зразу заходить в перемовини зі слабких позицій, нічого доброго від цього чекати не варто. А де наші форумні "Трамп приде порядок наведе"?
13.02.2025 11:38 Відповісти
Трамп вважає, що Україна не зможе повернути всі окуповані території,
бо на них йому начхати . І того що це не території США до якої він сам
прагне злочинно приєднати чужі суверенні країни (Канада, Панама, Гренландія)
Ну і що не хай він так вважає, поки не передумає. А у Українців зовсім друга
думка повністю визволити всю свою рідну землю, і вона не зміниться ніколи.
13.02.2025 12:01 Відповісти
У цього рижого в макітрі ще поганійше ніж у байбена
13.02.2025 12:19 Відповісти
Звичайно не зможе ! Для цього не обов'язково бути політиком, або військовим експертом. Дай Боже не втратити ті території які маємо зараз.
13.02.2025 12:30 Відповісти
"Трамп вважає, що Україна не зможе повернути всі окуповані території".
При зермаку-це більш,ніж очевидно.
Але з часом повернуть.Лише,щоби мудрій нарід ще раз не осоромився.
13.02.2025 12:54 Відповісти
Трамп-бите вухо, і КОВІД19 «лікував», миючим засобом для посуду!
Трамп, з головою власною, не в ладах…
Ним маніпулює група осіб! Він, як святковий генерал для свайби! Аби, тільки, про щось плямкав….
Гості вражені будуть!!
13.02.2025 13:18 Відповісти
С такими друзьями удержать бы то что еще не оккупировано. Может всем украинцам принят разом иудейство, чтобы США также раком ставали для помощи как израилю?
13.02.2025 13:23 Відповісти
что бы у тебя прыдурка шляпа на языке выросла.четр рыжий.
показати весь коментар
Трамп приміряє лапті ?
13.02.2025 14:12 Відповісти
Хєрня, всім Донбасом переїдемо жити в Гренландію 51-й штат Америки.
13.02.2025 14:33 Відповісти
І на куя воно тут потрібне.... ? Щоб послухати чергове марення неука... ? А потім ломати собі мізки, що воно хотіло сказати... ?
13.02.2025 14:38 Відповісти
