Трамп вважає, що Україна не зможе повернути всі окуповані території
Президент США Дональд Трамп вважає, що Україні не вдасться повернути всі окуповані території.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Повернення України до кордонів 2014 року малоймовірне. Україна навряд чи поверне назад захоплені Росією території", - сказав президент США.
Водночас він кілька разів повторив, що частина окупованих Росією територій, на його думку, повернеться під контроль України.
Крім того, Трамп не виключив, що в найближчому майбутньому відвідає Україну.
Що передувало
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним вранці 12 лютого.
Вони говорили, зокрема, про війну в Україні.
Цього ж дня президент США Трамп провів телефонну розмову із президентом України Зеленським.
бо на них йому начхати . І того що це не території США до якої він сам
прагне злочинно приєднати чужі суверенні країни (Канада, Панама, Гренландія)
Ну і що не хай він так вважає, поки не передумає. А у Українців зовсім друга
думка повністю визволити всю свою рідну землю, і вона не зміниться ніколи.
При зермаку-це більш,ніж очевидно.
Але з часом повернуть.Лише,щоби мудрій нарід ще раз не осоромився.
Трамп, з головою власною, не в ладах…
Ним маніпулює група осіб! Він, як святковий генерал для свайби! Аби, тільки, про щось плямкав….
Гості вражені будуть!!