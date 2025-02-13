"Трамп вважає, що Україна не зможе повернути всі окуповані території".

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україні не вдасться повернути всі окуповані території.

"Повернення України до кордонів 2014 року малоймовірне. Україна навряд чи поверне назад захоплені Росією території", - сказав президент США.

Водночас він кілька разів повторив, що частина окупованих Росією територій, на його думку, повернеться під контроль України.

Крім того, Трамп не виключив, що в найближчому майбутньому відвідає Україну.

Що передувало

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним вранці 12 лютого.

Вони говорили, зокрема, про війну в Україні.

Цього ж дня президент США Трамп провів телефонну розмову із президентом України Зеленським.

