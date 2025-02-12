Трамп сам розповість про червоні лінії щодо переговорів, - Білий дім

Переговори щодо завершення війни РФ проти України ще тривають, тому Білий дім не може розповісти про вимоги до обох сторін.

Про це під час брифінгу заявила прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що переговори щодо завершення війни ще тривають, і Дональд Трамп сам розповість про червоні лінії, які він може встановити.

"Я думаю, президент довів, що досягати результатів в угодах - це одна з речей, яка робить його дуже ефективним перемовником. Він не розкриває, чого він очікує від обох сторін. Але він знаходиться в авангарді цих переговорів. Також особи, яким він доручив спілкування з президентом Путіним та з президентом Зеленським, є досить кваліфікованими", - сказала Лівітт.

На питання щодо відсутності спецпредставника з питань України та РФ Кіта Келлога у списку перемовників від США, прессекретарка Білого дому відповіла, що він залишається в адміністрації Трампа.

"Він (Келлог, - ред.) залишається важливою частиною цієї команди в цих зусиллях. Він зіграв величезну роль у тому, щоб переговори дійшли до цього моменту", - сказала вона.

Окрім цього, Лівітт додала, що наразі немає європейських країн, які долучились до перемовин. За її словами, адміністрація Трампа веде їх самостійно.

Що передувало

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним вранці 12 лютого.

Вони говорили, зокрема, про війну в Україні.

Цього ж дня президент США Трамп провів телефонну розмову із президентом України Зеленським.

