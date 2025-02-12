Трамп сам розповість про червоні лінії щодо переговорів, - Білий дім
Переговори щодо завершення війни РФ проти України ще тривають, тому Білий дім не може розповісти про вимоги до обох сторін.
Про це під час брифінгу заявила прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Вона зазначила, що переговори щодо завершення війни ще тривають, і Дональд Трамп сам розповість про червоні лінії, які він може встановити.
"Я думаю, президент довів, що досягати результатів в угодах - це одна з речей, яка робить його дуже ефективним перемовником. Він не розкриває, чого він очікує від обох сторін. Але він знаходиться в авангарді цих переговорів. Також особи, яким він доручив спілкування з президентом Путіним та з президентом Зеленським, є досить кваліфікованими", - сказала Лівітт.
На питання щодо відсутності спецпредставника з питань України та РФ Кіта Келлога у списку перемовників від США, прессекретарка Білого дому відповіла, що він залишається в адміністрації Трампа.
"Він (Келлог, - ред.) залишається важливою частиною цієї команди в цих зусиллях. Він зіграв величезну роль у тому, щоб переговори дійшли до цього моменту", - сказала вона.
Окрім цього, Лівітт додала, що наразі немає європейських країн, які долучились до перемовин. За її словами, адміністрація Трампа веде їх самостійно.
Що передувало
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним вранці 12 лютого.
Вони говорили, зокрема, про війну в Україні.
Цього ж дня президент США Трамп провів телефонну розмову із президентом України Зеленським.
Без сторонньої допомоги!
здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги."
шантаж 1млрд, дамо, якщо....
"домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги Україні, ... якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї."
погрози були, які дії та допомога була надана радою оон?
А по суті - ніґуя. Бо трампакс закінчив війну 22 дні тому, за 24 години.
він знаходиться в авангарді цих переговорів...
немає європейських країн, які долучились до перемовин. Адміністрація Трампа веде їх самостійно...
Могла б як Моніка, через роки і в судах покази давати у яких позах смоктати приходилось.
Живемо в епоху нікчем, покидьків та проактивних ідіотів.
а пiсю промiж вушей? 🤣
Terrorism is a policy based on the systematic use of terror.
And no matter - country or some guy with a bomb
And no matter - country or some guy with a bomb.
If you have power and military support you can do whatever you want with the weak nations.
So if I have power and bombs, I can go into your city and start killing, and it won't be considered terrorism, am I right? Dude this is nonsense, the difference between those who are beneficial to foreign states and those who are not
Кстати, по поводу редкоземельных - а что помешает Трампу потом перепродать права рашке?
Давайте исходить из того, что он обычный президент обычной страны и чем меньше мы будем обращать внимание на его выходки, тем быстрее он затухнет.