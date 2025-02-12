УКР
Новини Заяви про мир
6 897 61

Трамп сам розповість про червоні лінії щодо переговорів, - Білий дім

У Білому домі сказали, що Трамп сам назве червоні лінії щодо перемовин

Переговори щодо завершення війни РФ проти України ще тривають, тому Білий дім не може розповісти про вимоги до обох сторін.

Про це під час брифінгу заявила прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що переговори щодо завершення війни ще тривають, і Дональд Трамп сам розповість про червоні лінії, які він може встановити.

"Я думаю, президент довів, що досягати результатів в угодах - це одна з речей, яка робить його дуже ефективним перемовником. Він не розкриває, чого він очікує від обох сторін. Але він знаходиться в авангарді цих переговорів. Також особи, яким він доручив спілкування з президентом Путіним та з президентом Зеленським, є досить кваліфікованими", - сказала Лівітт.

На питання щодо відсутності спецпредставника з питань України та РФ Кіта Келлога у списку перемовників від США, прессекретарка Білого дому відповіла, що він залишається в адміністрації Трампа.

"Він (Келлог, - ред.) залишається важливою частиною цієї команди в цих зусиллях. Він зіграв величезну роль у тому, щоб переговори дійшли до цього моменту", - сказала вона.

Окрім цього, Лівітт додала, що наразі немає європейських країн, які долучились до перемовин. За її словами, адміністрація Трампа веде їх самостійно.

Читайте також: Рубіо, Волтц, Віткофф: Трамп назвав членів переговорної групи щодо України

Що передувало

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним вранці 12 лютого.

Вони говорили, зокрема, про війну в Україні.

Цього ж дня президент США Трамп провів телефонну розмову із президентом України Зеленським.

Читайте також: США прагнуть досягти мирної угоди між Росією та Україною і покласти край війні, - Білий дім

перемовини (3092) росія (67900) США (24362) Трамп Дональд (7192)
Топ коментарі
+22
Які «вимоги» можуть бути до жертви агресії? Про міжнародне право щось взагалі чули?
Живемо в епоху нікчем, покидьків та проактивних ідіотів.
показати весь коментар
12.02.2025 22:20 Відповісти
+15
Тобто жертву і нападника урівняв у правах. Ми стікаємо кровʼю, а воно нею ж нам малює свої лінії?!!!
показати весь коментар
12.02.2025 22:19 Відповісти
+11
США перетворились на рейх
показати весь коментар
12.02.2025 22:21 Відповісти
Короче Європу нах, сам все " порішає". А Європі просто російським газом рота заткнуть і все🤬
показати весь коментар
12.02.2025 22:17 Відповісти
європі буквально місяця не вистачило, щоб порішати проблему, і тут зненацька вибрали трампа.
показати весь коментар
12.02.2025 22:22 Відповісти
Чому нам постійно вбивають в голову якісь вимоги до нас? Тоді, коли вимоги можуть бути тільки у нас самих? Це така повільна підготовка мас до чогось неминучого, капітуляції країни під іншою назвою?
показати весь коментар
12.02.2025 22:44 Відповісти
Трамп сам розповість

Без сторонньої допомоги!
показати весь коментар
12.02.2025 22:18 Відповісти
На черговому фрік-шоу
показати весь коментар
12.02.2025 22:22 Відповісти
Тобто жертву і нападника урівняв у правах. Ми стікаємо кровʼю, а воно нею ж нам малює свої лінії?!!!
показати весь коментар
12.02.2025 22:19 Відповісти
Де ви стікаєте кров'ю? На кориді?
показати весь коментар
12.02.2025 22:22 Відповісти
Мій народ! А твій де? За парєбрікам.
показати весь коментар
12.02.2025 22:24 Відповісти
Душею ми з вами стікаємо кров'ю в Україні, але тілом на жаль засмагаємо в Іспанії.
показати весь коментар
12.02.2025 22:26 Відповісти
Жєба тебе дусе?
показати весь коментар
12.02.2025 22:33 Відповісти
Це іспанською?) Співчуття, це єдине моє відчуття до вас! Кров'ю стікати це ще й те випробування.
показати весь коментар
12.02.2025 22:44 Відповісти
Значить - пишеш - московії, раз гуцульський діалект з кастеяно плутаєш.
показати весь коментар
12.02.2025 23:21 Відповісти
Це точно? Просто *******... Ото скільки живу, і лише зараз дізнався що то лише московити плутають гуцульський діалект з кастеяно... Та ще й від кого... Від стікаючої кров'ю патріотки в Іспанії. Ганьба мені.))) Ти бережи себе, бо стечеш занадто швидко, не тре так, не тре.
показати весь коментар
12.02.2025 23:32 Відповісти
Може вибачишся перед жінкою, моцкалю…
показати весь коментар
12.02.2025 23:36 Відповісти
Іспанська пунктуація геть не мій козир. Стікаюча кров'ю, це питання, пропозиція, прохання, вимога чи натяк?
показати весь коментар
12.02.2025 23:56 Відповісти
Кому би ти ще пред'яви кидав,як не жінкам,ухилянте? Ледь не забув: пишу з окопа.
показати весь коментар
13.02.2025 00:27 Відповісти
А я подумав з палаючого танку. Ти теж особисто кров'ю стікаєш, воїн? Чим далі в Європі,тим патріотичніші патріоти.
показати весь коментар
13.02.2025 09:06 Відповісти
Може ну його на туй, ту америку? Європа нам ближче і географічно і ментально. Європейські неадеквати хоч прогнозовані.
показати весь коментар
12.02.2025 22:19 Відповісти
Європа просто звикла сидіти на сраці рівно та гарно жерти і навіть війна в Україні та прихід рудого диктатора глобально в їхніх головах нічого не змінили. Треба їм прокидатись, бо як бачимо Трамп є великим шанувальником пуйла і готовий розвалити старі західні союзи.
показати весь коментар
12.02.2025 22:29 Відповісти
Сполу́чені Шта́ти Євро́пи (СШЄ) (Федера́тивні держа́ви Євро́пи (ФШЄ), Європе́йська Держа́ва, Європе́йська Наддержа́ва, Європе́йська Федера́ція та Федера́тивна Євро́па) - проєкт і гіпотетична ідея об'єднання всіх країн на Європейському континенті в наддержавне об'єднання.
показати весь коментар
12.02.2025 23:07 Відповісти
Во-во.... Америка з Будапештський меморандум нас похерила, а Зе ім ще й копалини
показати весь коментар
12.02.2025 23:26 Відповісти
Там нас не тільки Америка похерила, будемо чесними.
показати весь коментар
12.02.2025 23:27 Відповісти
Кстати, шо там в Меморандуме Америка обещала?
показати весь коментар
12.02.2025 23:31 Відповісти
"утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам
здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги."
шантаж 1млрд, дамо, якщо....

"домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги Україні, ... якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї."
погрози були, які дії та допомога була надана радою оон?
показати весь коментар
13.02.2025 00:36 Відповісти
Занепокоєння, посилене стурбованістю певного рівня інтенсивності та глибини.
показати весь коментар
13.02.2025 01:28 Відповісти
Лівітт сьогодні співає оду і осанну трампаксові на усі лади. Смокче його прутня аж дим із хати йде.
А по суті - ніґуя. Бо трампакс закінчив війну 22 дні тому, за 24 години.
показати весь коментар
12.02.2025 22:19 Відповісти
президент довів, що досягати результатів в угодах - це одна з речей, яка робить його дуже ефективним перемовником...
він знаходиться в авангарді цих переговорів...
немає європейських країн, які долучились до перемовин. Адміністрація Трампа веде їх самостійно...

Могла б як Моніка, через роки і в судах покази давати у яких позах смоктати приходилось.
показати весь коментар
12.02.2025 22:25 Відповісти
Сосальний кабiнет у Бiлому Домi вже був. 😀
показати весь коментар
12.02.2025 22:28 Відповісти
Аж заставив фотку подивитись). Нічого так, 27 років). Але на рахунок сили папуги ти перебільшуєш . Це вже старий дід, йому хіба що за вушком почухати).
показати весь коментар
12.02.2025 22:38 Відповісти
Не думаю що старість заважає відчувати ,, золотий дощ,, яким його в відносній молодості ,, потчували,, в Москві.
показати весь коментар
12.02.2025 23:31 Відповісти
Які «вимоги» можуть бути до жертви агресії? Про міжнародне право щось взагалі чули?
Живемо в епоху нікчем, покидьків та проактивних ідіотів.
показати весь коментар
12.02.2025 22:20 Відповісти
Там ще про вазелін в нашій сраці.
показати весь коментар
12.02.2025 23:32 Відповісти
Це просто завуальована капітуляція України, війна була програна того дня, коли Трамп прийшов до офісу.
показати весь коментар
13.02.2025 00:18 Відповісти
США перетворились на рейх
показати весь коментар
12.02.2025 22:21 Відповісти
Трамп, сам ***, без ансам***, лiнii херачить! 😁
показати весь коментар
12.02.2025 22:24 Відповісти
Не зрозуміло тільки з якого хера це риже ЧМО буде в Україні малювати якісь лінії і вказувати що нам робити якщо воно не дасть нам ні зброї, ні гарантій ні допомоги. ПНХ значить. Потрібно домовлятись з Китаєм. Китай з радістю займе місце США
показати весь коментар
12.02.2025 22:28 Відповісти
Так наша Вавка вже погодилась на все! Ось вiн i шуруе.
показати весь коментар
12.02.2025 22:31 Відповісти
Китаю пох уй на тебе. Китай вже давно поставляє кацапам ракетні пускові установки через пухляша... тож не мели дурниць із своїми комуняками.
показати весь коментар
13.02.2025 01:29 Відповісти
Американському мудрому наріду те ж пролетить. Вже недовго залишилося. Відчують спочатку крах долара у світі, а потім новий - Перл Харбор від Китаю та кацапів
показати весь коментар
12.02.2025 22:31 Відповісти
То своi виборцi були виннi, а зараз i американськi.
показати весь коментар
12.02.2025 22:36 Відповісти
В кожного своя карма
показати весь коментар
12.02.2025 23:25 Відповісти
Trump's demands will exactly match the agreement terms. He always gets his way, and if he does not get something, it only means he never wanted it.
показати весь коментар
12.02.2025 22:34 Відповісти
never wanted it

а пiсю промiж вушей? 🤣
показати весь коментар
12.02.2025 22:37 Відповісти
I heard that the US does not negotiate with terrorists. Invasion without declaring war, seizing the territory of another independent country is terrorism. Or am I wrong?
показати весь коментар
12.02.2025 22:40 Відповісти
In today's parlance, terrorism is a desperate guy blowing himself up on the street to share his people's pain and humiliation. Terrorism is the weapon of the weak. Terrorists are those who can be easily tracked down and killed. When, however, a powerful country shoots ballistic missiles, drops bombs to kills tens of thousands, or even nukes a city without any military installations for the purpose of terrorizing their enemy into submission, it is not considered terrorism. Human language is funny that way.
показати весь коментар
12.02.2025 23:04 Відповісти
No. There are not problems in language. There are problems in meanings and your resource.
Terrorism is a policy based on the systematic use of terror.
And no matter - country or some guy with a bomb
показати весь коментар
13.02.2025 01:08 Відповісти
Yes, you are wrong. Seizing the territory of another nation, killing in ten thousands of children and women just because you can it - it is not considered to be terrorism (according to global western judo-christian ideology). If you have power and military support you can do whatever you want with the weak nations.
показати весь коментар
12.02.2025 23:19 Відповісти
Terrorism is a policy based on the systematic use of terror.
And no matter - country or some guy with a bomb.

If you have power and military support you can do whatever you want with the weak nations.
So if I have power and bombs, I can go into your city and start killing, and it won't be considered terrorism, am I right? Dude this is nonsense, the difference between those who are beneficial to foreign states and those who are not
показати весь коментар
13.02.2025 01:12 Відповісти
I can go into your city and start killing, and it won't be considered terrorism, am I right? - Exactly. If you are USA, Israel, Britain, France - you can go into a civil area and kill hundred thousands of civil persons and it will not be called terrorism. The problem of this world is - only those who have power can decide who is terrorist and who is not. That's why every country should have nuke weapons, so that next time the real terrorists come to them they get it right.
показати весь коментар
13.02.2025 11:21 Відповісти
Well, Ukraine will never get its nuclear weapons back.
показати весь коментар
13.02.2025 12:19 Відповісти
As long as it is ruled by representatives of your religion - no. But it is hands of ukraines to change it.
показати весь коментар
13.02.2025 13:08 Відповісти
А как же "США не ведёт переговоры с террористами"? В каждом американском фильме такая фраза
Кстати, по поводу редкоземельных - а что помешает Трампу потом перепродать права рашке?
показати весь коментар
12.02.2025 22:38 Відповісти
Вы наивны. США не то что переговоры с террористами ведет, США уже 100 лет активно террористов поддерживает. Просто они бомбят тех, кто мешает США и их придворным террористам. И выдают тех кого бомбят за плохих.
показати весь коментар
12.02.2025 23:16 Відповісти
сша взагалі союзник росії. Стільки скільки вони для них зробили в плані України - просто один царський подарунок за іншим
показати весь коментар
12.02.2025 23:54 Відповісти
Скорее это Маск расскажет, а Трамп подтвердит.
показати весь коментар
12.02.2025 23:15 Відповісти
Якось ходило таке пророцтво: " з Володимира все почалося,Володимиром все і закінчиться",всі гадали що то про сросі та пукіна,а виявляється то про Україну та зеленського,у 2019 році відбувся суіцид України,зробили себе разом.
показати весь коментар
12.02.2025 23:19 Відповісти
Чем больше мировые СМИ и руководители государств обсуждают поведение Трампа ,типа, он сказал, он написал и т. д. тем больше дебильных поступков он совершает, он же позёр и его такое внимание только вдохновляет на очередную дурь.

Давайте исходить из того, что он обычный президент обычной страны и чем меньше мы будем обращать внимание на его выходки, тем быстрее он затухнет.
показати весь коментар
13.02.2025 08:18 Відповісти
Якщо зможе знайти ті червоні лінії на своїх коричневих трусах. Якщо сам не впорається, то Сі допоможе
показати весь коментар
13.02.2025 10:04 Відповісти
 
 