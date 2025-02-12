США прагнуть досягти мирної угоди між Росією та Україною і покласти край війні, - Білий дім

У Білому домі прокоментували сьогоднішні контакти президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленський та диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт на брифінгу, яку цитує агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, ці розмови були "дуже позитивними".

"Я щойно розмовляла з президентом про ці дзвінки, і він попросив мене передати: це були дуже хороші дзвінки. Вони були дуже позитивними. І США щиро віддані мирній угоді, щоб раз і назавжди покласти край російсько-українській війні", - наголосила вона.

Що передувало

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним вранці 12 лютого.

Вони говорили, зокрема, про війну в Україні.

Цього ж дня президент США Трамп провів телефонну розмову із президентом України Зеленським.