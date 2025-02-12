США прагнуть досягти мирної угоди між Росією та Україною і покласти край війні, - Білий дім
У Білому домі прокоментували сьогоднішні контакти президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленський та диктатором РФ Володимиром Путіним.
Про це заявила прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт на брифінгу, яку цитує агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
За її словами, ці розмови були "дуже позитивними".
"Я щойно розмовляла з президентом про ці дзвінки, і він попросив мене передати: це були дуже хороші дзвінки. Вони були дуже позитивними. І США щиро віддані мирній угоді, щоб раз і назавжди покласти край російсько-українській війні", - наголосила вона.
Що передувало
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним вранці 12 лютого.
Вони говорили, зокрема, про війну в Україні.
Цього ж дня президент США Трамп провів телефонну розмову із президентом України Зеленським.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А все інше, поки що, тільки балабольство.
Зговірливий Трамп, на якого покладали роль світового поліцейського, зробив Америку знову маленькою, бо виконав вже всі вимоги кремлівського терориста путіна: про позаблоковий статус беззахисної України та про її розділ, про ненадання їй військової допомоги, про заборону бити по військових цілях на території росії, про відмову від введення в Україну західних військ, як про те було заїкнулись необережні радники Трампа.
І ось нарешті в суботу "яструб" Трампа Келлог, який більше схожий на мокру курку, озвучив останню вимогу узаконеного своїм босом тепер легітимного терориста путіна про проведення в Україні виборів до укладення т.зв. мирної угоди з росією після домовленості про припинення вогню, яку путін виконає залюбки.
Це означає, що трампу і путіну вже немає необхідності зустрічатись, бо з допомогою ******** засобів зв'язку нова адміністрація у Вашингтоні вже злила Україну в геополітичну каналізацію та залишилось руками протестних та травмованих війною українців оформити розпад України за проектом, намальованим в москві та погодженим із заокеанськими ошуканцями українців.
Тепер 95% на "юго-востокє" та 73% в центрі України перебере на себе теперішній "політичний дисидент" Дубінський, який має свого покровителя в США Джуліані, наближеного до Рубіо та трампістів.
Дубінський зараз ніхто, так само як і Зеленський в 2018р., проте його амністія, скасування його судимостей за вказівкою трампа на вимогу путіна та реєстрація в ЦВК зробить цього нового Клоуна Президентом "пророссійскага государствєннага" образованія" з центром в "кієвє".
Україні дуже пощастить, якщо її залишки, які в кремлі назвали спірними територіями, очолить П. Порошенко, який матиме на Галичині та Волині більшість та якому дозволять західні стратеги змови з путіним на кшталт Мюнхенської про поділ України проголосити у Львові квазідержаву-буфер між НАТО та фашистською росією.
А якщо навіть не Дубінський, то Разумков теж буде непоганим кандидатом для зрадників.
сантиметр не приближает справедливый для Украины мир.
Запомните, если Америка не выполнит своё обещание о справедливом для Украины мире, она
развалится, через бунт и гражданскую войну, вспомните потом меня.
Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!
https://x.com/turkmendagz
@turkmendagz
https://x.com/turkmendagz/status/1889772460305776967
Итак в спешном порядке трамписты получили новые методички. Теперь у них такие тезисы: "Украина не член НАТО Украина не член ЕС Украина не наш союзник. Тогда зачем черт возьми Байден давал Украине деньги?"
Короч, янелох віддасть копалини, а потім путін продовжить, а трамп і янелох скажуть,
ізвінітє, нє получілось
не миру ви хочете чи кінця війни а заявити про перемогу.
і якщо зеленський дасть слабину то з українців три шкури здерете і оголосите що перемогли.
А скільки при повномасштабці зруйнували! Захопили! Загадили! Якщо вбивства і страждання вас не підіймають на боротьбу ( а ми це бачимо) то як же можно допустити порушення права власності??!!! Ви ж Піндосія!! Нація торгашів та правників!! Що се сталось?? 🤮
HodlFox@hodlfox
https://x.com/hodlfox/status/1889763306069467450
Бо зараз ще й Європа захоче копалини. Якщо продавати копалини, то краще Європі, вона принаймні не була гарантом безпеки. Якщо передавати то на умовах, щоб нам перш за все надали людей та допомагали відвойовувати
Mikhail Matvee@jarawa4
Америка уходит из мировых лидеров, как Британия в 1950-х. Этот тренд доминирует независимо от партийных противоречий. Байден и Трамп в этом плане проводят удивительно последовательную политику - один убежал из Афганистана, второй теперь сдает Украину