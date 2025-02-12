УКР
США прагнуть досягти мирної угоди між Росією та Україною і покласти край війні, - Білий дім

Білий дім прокоментував розмову Трампа із Зеленським та Путіним

У Білому домі прокоментували сьогоднішні контакти президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленський та диктатором РФ Володимиром Путіним. 

Про це заявила прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт на брифінгу, яку цитує агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, ці розмови були "дуже позитивними". 

"Я щойно розмовляла з президентом про ці дзвінки, і він попросив мене передати: це були дуже хороші дзвінки. Вони були дуже позитивними. І США щиро віддані мирній угоді, щоб раз і назавжди покласти край російсько-українській війні", - наголосила вона. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп після розмови із Зеленським: він, як і Путін хоче миру, настав час зупинити цю безглузду війну

Що передувало

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним вранці 12 лютого.

Вони говорили, зокрема, про війну в Україні.

Цього ж дня президент США Трамп провів телефонну розмову із президентом України Зеленським.

Зеленський Володимир (25545) путін володимир (24838) США (24362) Трамп Дональд (7192)
Топ коментарі
+21
Пішли ви на ***, прокацапьскі підораси.
показати весь коментар
12.02.2025 20:43 Відповісти
+21
США просто предают Украину и протягивают спасение России. Все это пацифиское балабольство ничем не отличается от путинского с его шоблой, которая в 22 году рассказывали что Мызамир, бомбя всю Украину.
показати весь коментар
12.02.2025 20:47 Відповісти
+20
Поки що, точно видно, що ви хочете рідкоземельні мінерали нахаляву!
А все інше, поки що, тільки балабольство.
показати весь коментар
12.02.2025 20:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пішли ви на ***, прокацапьскі підораси.
показати весь коментар
12.02.2025 20:43 Відповісти
Поки що, точно видно, що ви хочете рідкоземельні мінерали нахаляву!
А все інше, поки що, тільки балабольство.
показати весь коментар
12.02.2025 20:45 Відповісти
Та видно що не тільки це ...і ще так м'якенько "диктатор рф" чи то такий переклад, про "міжнародного злочинця" вже ніхто не згадує. Не здивуюсь що Трумбпт, подзвонить та скаже, на кшталт: Шановний володя, приїзджай до мене на бліни ...
показати весь коментар
12.02.2025 21:06 Відповісти
Коротше, накуй я в інституті марив час цілий семестр на вивчення дисципліни "Міжнародне право" ...
показати весь коментар
12.02.2025 21:08 Відповісти
Щось схоже вимальовується наступний сценарій: Рудий "здає" Україну пукіну, а той дозволить рудому копирсатися в рідкоземельних копалинах на захоплених територіях. Нічого особистого, просто бізнес - і "мир" настане і США дістануться до жирного корита. Вдома рудого будуть на руках носити, а пукіна возведуть в лік святих, що врятував матушку... А ми за цим спостерігатимемо як сторонні. Якось так
показати весь коментар
13.02.2025 08:23 Відповісти
А нажати на рашку - нє? - не по зубах? - пішли наименшим спротивом - ділити Украіну
показати весь коментар
12.02.2025 20:47 Відповісти
США просто предают Украину и протягивают спасение России. Все это пацифиское балабольство ничем не отличается от путинского с его шоблой, которая в 22 году рассказывали что Мызамир, бомбя всю Украину.
показати весь коментар
12.02.2025 20:47 Відповісти
вилізло гавкати з іншого профілю...
показати весь коментар
12.02.2025 21:15 Відповісти
Я щойно розмовляла з президентом про ці дзвінки, і він ощасливив мене малафією. Слава! Слава тобі, боже Донні!
показати весь коментар
12.02.2025 20:47 Відповісти
Американські лукаві миротворці Трампа вирішили не дарувати Кремлівському Іроду відрізану на тарілці голову України, бо мають намір переконати українців зробити це самим, заради звісно Демократії та Верховенства Права.

Зговірливий Трамп, на якого покладали роль світового поліцейського, зробив Америку знову маленькою, бо виконав вже всі вимоги кремлівського терориста путіна: про позаблоковий статус беззахисної України та про її розділ, про ненадання їй військової допомоги, про заборону бити по військових цілях на території росії, про відмову від введення в Україну західних військ, як про те було заїкнулись необережні радники Трампа.

І ось нарешті в суботу "яструб" Трампа Келлог, який більше схожий на мокру курку, озвучив останню вимогу узаконеного своїм босом тепер легітимного терориста путіна про проведення в Україні виборів до укладення т.зв. мирної угоди з росією після домовленості про припинення вогню, яку путін виконає залюбки.

Це означає, що трампу і путіну вже немає необхідності зустрічатись, бо з допомогою ******** засобів зв'язку нова адміністрація у Вашингтоні вже злила Україну в геополітичну каналізацію та залишилось руками протестних та травмованих війною українців оформити розпад України за проектом, намальованим в москві та погодженим із заокеанськими ошуканцями українців.

Тепер 95% на "юго-востокє" та 73% в центрі України перебере на себе теперішній "політичний дисидент" Дубінський, який має свого покровителя в США Джуліані, наближеного до Рубіо та трампістів.

Дубінський зараз ніхто, так само як і Зеленський в 2018р., проте його амністія, скасування його судимостей за вказівкою трампа на вимогу путіна та реєстрація в ЦВК зробить цього нового Клоуна Президентом "пророссійскага государствєннага" образованія" з центром в "кієвє".

Україні дуже пощастить, якщо її залишки, які в кремлі назвали спірними територіями, очолить П. Порошенко, який матиме на Галичині та Волині більшість та якому дозволять західні стратеги змови з путіним на кшталт Мюнхенської про поділ України проголосити у Львові квазідержаву-буфер між НАТО та фашистською росією.
А якщо навіть не Дубінський, то Разумков теж буде непоганим кандидатом для зрадників.
показати весь коментар
12.02.2025 20:47 Відповісти
иди ***** ***** кацапский
показати весь коментар
12.02.2025 20:50 Відповісти
пЁдр .ты кацап провокатор
показати весь коментар
12.02.2025 20:53 Відповісти
Немає сечі терпіти пекельні борошна?
показати весь коментар
12.02.2025 20:54 Відповісти
пЁдр.. Кацапчику вчи мову
показати весь коментар
12.02.2025 20:55 Відповісти
Ґ@ндон, ти ведеш себе не чемно, як Бубораст, їй-богу!
показати весь коментар
12.02.2025 20:58 Відповісти
Петр Ґ@ндон ще той🤣🤣🤣. :.а ти коля по ходу НАГАНДОННИК ??
показати весь коментар
12.02.2025 21:00 Відповісти
То твоє прізвище, "походу", Г@ндон))
показати весь коментар
12.02.2025 21:09 Відповісти
...сказав поважний співрозмовник нечемному і тупому г@ндону буборасту)).
показати весь коментар
12.02.2025 21:24 Відповісти
А, сска, ти вже староДуб!😁 Ач як пєрд@чєло воспламєнілось у тєбя!?))
показати весь коментар
12.02.2025 21:25 Відповісти
БОРОШНА??????🤣🤣🤣🤣🤣дурік ти пекельний
показати весь коментар
12.02.2025 20:57 Відповісти
Більше капсу, бубораст тупий))
показати весь коментар
12.02.2025 20:59 Відповісти
Нагандонник тобі шоб до твого гнилого лівера дійшло....БОРОШНА 🤣🤣🤣🤣🤣о ти чума тупорила
показати весь коментар
12.02.2025 21:01 Відповісти
Від твого гнилого лівера відійшло, бубораст.
показати весь коментар
12.02.2025 21:10 Відповісти
Свежее, я смотрю, ты с двух аккаунтов поливаешь.
показати весь коментар
12.02.2025 21:36 Відповісти
Цинізму та підлості немає меж. Цей світ приречений.
показати весь коментар
12.02.2025 20:48 Відповісти
Ти диви який прогрес, вже не конфлікт, а війна та й то якщо переклад вірний ...
показати весь коментар
12.02.2025 20:48 Відповісти
Вже три роки, як прагнуть, а могли за три місяці поставити необхідну зброю і покласти край війні ще в 2022.
показати весь коментар
12.02.2025 20:48 Відповісти
Ви ж чули, що рашисти які відрізають людям голови, гвалтують і вбивають дітей і жінок, рівняють з землею цілі міста це для Трампона друзі яких він благословляє. Так що з самого початку війни було зрозуміло що американські фашисти не хочуть знищувати російських фашистів.
показати весь коментар
12.02.2025 20:54 Відповісти
ПНХ у*бок
показати весь коментар
12.02.2025 20:49 Відповісти
От вам і грузинський сценарій. Розходимось короче, як тільки границі відкриють
показати весь коментар
12.02.2025 20:51 Відповісти
А як же партизанщина? Чи з дивану ї*ошити кацапню потужніше? Чи броньований багатодітний? Зразу кордони відкриють... Патріотизм здувся? Кеди на ходу міняємо.
показати весь коментар
12.02.2025 20:56 Відповісти
Яка всраці партизанщина. Тебе ж завтра по приказу Мертвечука беркут з поліцаями зловлять і якщо зразу не вб'ють то відправлять в концлагер. Багато в Грузії напартизанили? Максимум що зможеш насцяти вночі на пам'ятник Членіну а на ранок за тобою приїдуть і дадуть довічне за екстремізм
показати весь коментар
12.02.2025 21:01 Відповісти
От і планую вночі сцяти на пам'ятники членіну. Китай Британія теж не втримала. Можна по техеньку підсирати і всередині, господи прости за такі слова, і в окупації. Сподіваюсь в Україні всеж народиться свій месія, а не іуда. Слава Україні 🇺🇦. Смерть едарасам....
показати весь коментар
12.02.2025 21:05 Відповісти
Одна і та ж розмова але як по різному по суті передав її ОПа та білий дім. В США - Україна готова до миру, у нас - обговорили подальшу підтримку 🤔
показати весь коментар
12.02.2025 20:51 Відповісти
Я б порекомендував американській адміністрації повернутися до історії 30-40 двадцятого століття. Вивчити що відбувалося перед початком другої світової війни, які наслідки сталися коли Гітлеру віддали Чехословакію. Миротворець Трамп мабуть не вивчав історію людства, для нього політика це бізнес, де він заключає вигідні для нього "сделки". Це як це не прикро приведе до дуже неприємних подій у світі.
показати весь коментар
12.02.2025 20:54 Відповісти
І що по суті? Знищивши Німеччину - виплекали СРСР та Китай ((((
показати весь коментар
12.02.2025 20:57 Відповісти
В любій мирні угоді першим і головним пунктом має стояти повернення всіх окупованих територій України - інші "мирні" угоди будуть означати капітуляцію України а значить її кінець!
показати весь коментар
12.02.2025 20:56 Відповісти
Тоді не буде "мирної угоди". Ви виграєте партію в шахи, а я вам пропоную ніччю. Ви погодитесь? Навіть якщо я вам пообіцяю цю дошку шахів.
показати весь коментар
12.02.2025 21:02 Відповісти
Тоді це не "мирна угода а виконання вимог агресора, простіше капітуляція.
показати весь коментар
12.02.2025 21:15 Відповісти
Це як "капітуляцію" назве Трамп, а Чмонька поставить свою печатку, а не країни України. Бо він все-таки "прострочений фрукт" ! Україна вже його за руку не втримає.
показати весь коментар
12.02.2025 21:22 Відповісти
До сих пір не розумію як їбанутий олігарх зміг стати президентом США
показати весь коментар
12.02.2025 20:58 Відповісти
Так само як і клован-наркоман в Україні
показати весь коментар
12.02.2025 21:05 Відповісти
Я ще з 2022 року казав, якщо Росія запропонує Європі та Америці, щось цікаве здадуть нас з потрохама, треба було використовувати правильно те що ми отримали за 2,5 роки, а не сісти нашим можновладцям на потоки і думати, що так буде завжди.
показати весь коментар
12.02.2025 20:58 Відповісти
Та ничего они не могут предложить. Просто Трамп дурень.
показати весь коментар
12.02.2025 20:59 Відповісти
показати весь коментар
12.02.2025 20:59 Відповісти
Імя Джокера, сестра. Імя?!
показати весь коментар
12.02.2025 21:05 Відповісти
Якийсь нардеп "слуги народу". Бужанський здається...
показати весь коментар
12.02.2025 21:11 Відповісти
Не здивуюсь.
показати весь коментар
12.02.2025 21:13 Відповісти
Роман Кравец, был кандидатом в нардепы от слуг...
показати весь коментар
12.02.2025 21:24 Відповісти
тю
показати весь коментар
12.02.2025 21:28 Відповісти
Між Іраком та Кувейтом США теж хотіли миру. І закликали до мирної угоди теж на початку. Якщо ми проявимо слабину, посіємо панічні настрої в Україні, тоді нас точно злиють в помийку. Треба залишатись міцними і не трястись.
показати весь коментар
12.02.2025 21:05 Відповісти
Українців ніхто вже не питає. Жучка виляє хвостиком як тільки почує голос Трампа. А починав з чого ? Хто в доме хазяін ? Залужний ? Нафіг. Порошенко ? По судам. Перемога вже вдягнулась у хакі Чмоньки !
показати весь коментар
12.02.2025 21:27 Відповісти
вони досягають мирної угоди між собою, а Україна залишається остаточно сама зі своїми проблемами. Все що міг Захід висмоктав з цієї ситуації і виплюнув. Очевидно, що такий задум і був. Просто так нічого не відбувається.
показати весь коментар
12.02.2025 21:06 Відповісти
Рудий блазень торгує Україною оптом та в роздріб, ділить якійсь редкоземельні метали та впевненно веде світ до Мюхену-2 і в третю світову війну, але трохи згодом.
показати весь коментар
12.02.2025 21:06 Відповісти
Світовий поліцейський поступово набирає звання лоха. Якого розведуть навіть трамвайні кишенькові злодії на кшалт *****.
показати весь коментар
12.02.2025 21:08 Відповісти
У світі один ЛОХ - наш прострочений Чмоня. Трамп ніколи не стане, бо у нього команда, а не "пАтужні пАмощьнікі з мізками куриць".
показати весь коментар
12.02.2025 22:03 Відповісти
На сегодня всё ваше стремление начинается и заканчивается пустой болтовнёй , которая ни на

сантиметр не приближает справедливый для Украины мир.

Запомните, если Америка не выполнит своё обещание о справедливом для Украины мире, она

развалится, через бунт и гражданскую войну, вспомните потом меня.
показати весь коментар
12.02.2025 21:13 Відповісти
дай Бог щоб пошвидше
показати весь коментар
13.02.2025 00:21 Відповісти
Разговор по телефону трампа с путиным длился полтора часа. Разговор с зеленским пятнадцать минут, из которых десять минут были приветствия и прощание .....(Так что нас ждут трудные месяцы (Возможно даже дурачок зеленский уже понял что его слили в унитаз... Два года кормили ослика подвешенной морковкой и рассказами что Украина уже почти в нато и евросоюзе а этот осёл и уши развесил мэкая про кластеры и переговорные хабы >>>..
показати весь коментар
12.02.2025 21:15 Відповісти
https://x.com/turkmendagz

Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!



https://x.com/turkmendagz

@turkmendagz


https://x.com/turkmendagz/status/1889772460305776967

Итак в спешном порядке трамписты получили новые методички. Теперь у них такие тезисы: "Украина не член НАТО Украина не член ЕС Украина не наш союзник. Тогда зачем черт возьми Байден давал Украине деньги?"
показати весь коментар
12.02.2025 22:50 Відповісти
наша надія тільки на Бога
показати весь коментар
12.02.2025 21:15 Відповісти
ну ЕС чем то поможет
показати весь коментар
12.02.2025 21:25 Відповісти
його немає
показати весь коментар
13.02.2025 00:22 Відповісти
в переводе с офицального собираются тупо слить Украину ***** и рашке!я не сша ненавижу,там как мы помним были весьма достойные люди которые реально помогали Украине деньгами и оружием!я ненавижу ****** трампа и его ********* которые тупо сливают Украину!чтоб они сдохли!
показати весь коментар
12.02.2025 21:24 Відповісти
В України був час. дЄрмак допоміг просрати Чмонькє все, що було позитивним. Тепер лайно вони обидва намагаються продати як морозиво українцям. То до чого тут Трамп ?
показати весь коментар
12.02.2025 21:32 Відповісти
100%!!!
показати весь коментар
12.02.2025 21:32 Відповісти
А Бібі *******? ( Натаніяху) . Любиш чи ненавидиш?
показати весь коментар
12.02.2025 22:27 Відповісти
он что женщина чтобы его любить?!он же памятник!
показати весь коментар
13.02.2025 11:15 Відповісти
Якою ціною, ******?) давайте карти на стіл)) **** там стістяєтесь?)
показати весь коментар
12.02.2025 21:24 Відповісти
Дивіться у кінотеатрах: "Білий Дім - відстрелене вухо."
показати весь коментар
12.02.2025 21:25 Відповісти
Бог в поміч вам.
показати весь коментар
12.02.2025 21:25 Відповісти
Гаранти підтерлись Будапештським меморандумом
Короч, янелох віддасть копалини, а потім путін продовжить, а трамп і янелох скажуть,
ізвінітє, нє получілось
показати весь коментар
12.02.2025 21:36 Відповісти
брешуть.
не миру ви хочете чи кінця війни а заявити про перемогу.
і якщо зеленський дасть слабину то з українців три шкури здерете і оголосите що перемогли.
показати весь коментар
12.02.2025 21:58 Відповісти
очікувано. Як завжди зароблять всі крім пересічних
показати весь коментар
12.02.2025 22:02 Відповісти
не виключено.що нинішнє США І "ТРАМБОН" будуть на віки вічні вписані в історію як держава і президент.котрі допомогли рашистському терористу і вбивці окупувати Україну???
показати весь коментар
12.02.2025 22:03 Відповісти
***** хоче Україну, а Трамп Нобелівську премію. І Трамп за неї батька продасть.
показати весь коментар
12.02.2025 22:04 Відповісти
На наше нещастя до влади в Америці прийшли пістаболи.
показати весь коментар
12.02.2025 22:07 Відповісти
Невже Піндосія дозволить розтоптати священу корову - недоторканість власності! ???? Це ж хана "західному світу", спаплюження основної Скрєпи! 🤮. Віджали в 2014 цілу область ! А потім луганський патронний завод і Топаз і ще кількість територій! І їм за це нічого не буде? Якщо "право сильнішого" то можно?!!!!
А скільки при повномасштабці зруйнували! Захопили! Загадили! Якщо вбивства і страждання вас не підіймають на боротьбу ( а ми це бачимо) то як же можно допустити порушення права власності??!!! Ви ж Піндосія!! Нація торгашів та правників!! Що се сталось?? 🤮
показати весь коментар
12.02.2025 22:25 Відповісти
https://x.com/hodlfox

HodlFox@hodlfox



https://x.com/hodlfox/status/1889763306069467450
показати весь коментар
12.02.2025 22:52 Відповісти
Ніяких копалин передавати не потрібно, США нехай виконуює Будапештський меморандум!
Бо зараз ще й Європа захоче копалини. Якщо продавати копалини, то краще Європі, вона принаймні не була гарантом безпеки. Якщо передавати то на умовах, щоб нам перш за все надали людей та допомагали відвойовувати
показати весь коментар
12.02.2025 23:06 Відповісти
https://x.com/jarawa4

Mikhail Matvee@jarawa4


Америка уходит из мировых лидеров, как Британия в 1950-х. Этот тренд доминирует независимо от партийных противоречий. Байден и Трамп в этом плане проводят удивительно последовательную политику - один убежал из Афганистана, второй теперь сдает Украину
показати весь коментар
12.02.2025 23:17 Відповісти
 
 