Трамп після розмови із Зеленським: він, як і Путін хоче миру, настав час зупинити цю безглузду війну

Президент США Дональд Трамп розповів деталі своєї розмови із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

Трамп зазначив, що його розмова із Зеленським "пройшла дуже добре".

"Я щойно розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським. Розмова пройшла дуже добре. Він, як і президент Путін, хоче миру. Ми обговорювали різні теми, пов’язані з війною, але головним чином зустріч, яка планується в п’ятницю в Мюнхені, де віцепрезидент Дж. Д. Венс і держсекретар Марко Рубіо очолять делегацію. Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними", - заявив глава Білого дому.

Наостанок американський лідер додав, що настав час зупинити війну РФ проти України.

"Настав час зупинити цю безглузду війну, де були масові й абсолютно непотрібні смерті та руйнування. Хай Бог благословить народи Росії та України!" - написав Трамп.

Що передувало

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним вранці 12 лютого.

Вони говорили, зокрема, про війну в Україні.

Цього ж дня президент США Трамп провів телефонну розмову із президентом України Зеленським.

