УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8882 відвідувача онлайн
Новини Заяви про мир
6 371 61

Трамп після розмови із Зеленським: він, як і Путін хоче миру, настав час зупинити цю безглузду війну

Трамп про розмову із Зеленським

Президент США Дональд Трамп розповів деталі своєї розмови із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

Трамп зазначив, що його розмова із Зеленським "пройшла дуже добре".

"Я щойно розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським. Розмова пройшла дуже добре. Він, як і президент Путін, хоче миру. Ми обговорювали різні теми, пов’язані з війною, але головним чином зустріч, яка планується в п’ятницю в Мюнхені, де віцепрезидент Дж. Д. Венс і держсекретар Марко Рубіо очолять делегацію. Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними", - заявив глава Білого дому.

Наостанок американський лідер додав, що настав час зупинити війну РФ проти України.

"Настав час зупинити цю безглузду війну, де були масові й абсолютно непотрібні смерті та руйнування. Хай Бог благословить народи Росії та України!" - написав Трамп.

Трамп про розмову із Зеленським

Що передувало

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним вранці 12 лютого.

Вони говорили, зокрема, про війну в Україні.

Цього ж дня президент США Трамп провів телефонну розмову із президентом України Зеленським.

Читайте також: Трамп розмовляв з Путіним сьогодні вранці: обговорили війну в Україні, - ЗМІ (доповнено)

Автор: 

Зеленський Володимир (25545) перемовини (3092) путін володимир (24838) Трамп Дональд (7192)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
***** хоче миру....Занавєс.
показати весь коментар
12.02.2025 20:35 Відповісти
+23
здається трамп забувся хто на кого напав.. але пуйло дуже скоро нагадає.
показати весь коментар
12.02.2025 20:34 Відповісти
+21
******** ******.
показати весь коментар
12.02.2025 20:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Здрастуй Фінляндія-1940.
показати весь коментар
12.02.2025 20:33 Відповісти
Да какая Финляндия. Финляндия была частью конфликта коммунистического и капиталистического блоков. Украина сама по себе. В этом как бы суть - мы оставляем вас на произвол и нам на вас насрать.
показати весь коментар
12.02.2025 20:34 Відповісти
Але тоді здрастуй Портсмут-1905.
показати весь коментар
12.02.2025 20:38 Відповісти
Головне поки перемир'я позбавити зелену шоблу влади. Світ буде спостерігати, і якщо нарід вибере знову якесь прокацапське тупе чмо, просто відвернеться, махне рукою і спустить кацапів з повідка. І тоді вся Україна перетвориться на величезну Авдіївку, в одну суцільну руїну встелену трупами. Це єдина гарантія, яку зараз мають українці.
показати весь коментар
12.02.2025 20:43 Відповісти
Скабеевщина. Ишач руцький, ишач. Тебе еще с Осей Бендером делится
показати весь коментар
12.02.2025 21:23 Відповісти
У Лиги Наций хотя бы хватило духу и совести выкинуть совок из своих рядов.
показати весь коментар
13.02.2025 00:56 Відповісти
Чи є в світі розумні люди, які вірять словам рижого? Зпісділ і збувся.
показати весь коментар
12.02.2025 20:36 Відповісти
100000%!!! Воно піздабол, і крім грошей його не цікавить ні чого, від слова зовсім!!! Йому насрати на Україну на загибель невинних цивільних, військових, дітей!!! Тобто нам треба чекати на нового преза США!!!
показати весь коментар
12.02.2025 21:48 Відповісти
Смешнее всего выглядят все те недоблогеры, которые последние годы играли у нас в оппозицию и критиковали Зеленского, который теперь главный миротворец. Придется переобуваться.
показати весь коментар
12.02.2025 20:33 Відповісти
А що хотіла ця опозиція?
показати весь коментар
12.02.2025 20:38 Відповісти
Это не оппозиция. Это блоггеры всякие, которые были за мир.
показати весь коментар
12.02.2025 20:39 Відповісти
Тобто капітулянт, зрадник - " главный миротворец " ? Що у вас у голові ?
показати весь коментар
12.02.2025 20:40 Відповісти
Почитай новость, которую комментируешь.
показати весь коментар
12.02.2025 20:41 Відповісти
Все зрозуміла , ти із секти зебуби .
показати весь коментар
12.02.2025 20:43 Відповісти
А зараз спробуй викласти це українською. Бо від тебе ручцьким смердить
показати весь коментар
12.02.2025 21:25 Відповісти
здається трамп забувся хто на кого напав.. але пуйло дуже скоро нагадає.
показати весь коментар
12.02.2025 20:34 Відповісти
******** ******.
показати весь коментар
12.02.2025 20:35 Відповісти
***** хоче миру....Занавєс.
показати весь коментар
12.02.2025 20:35 Відповісти
***** сказав як тільки так зразу буде мир, правда ось такий...
https://censor.net/ua/news/3521003/********************************************************************
показати весь коментар
12.02.2025 20:39 Відповісти
Американські лукаві миротворці Трампа вирішили не дарувати Кремлівському Іроду відрізану на тарілці голову України, бо мають намір переконати українців зробити це самим, заради звісно Демократії та Верховенства Права.

Зговірливий Трамп, на якого покладали роль світового поліцейського, зробив Америку знову маленькою, бо виконав вже всі вимоги кремлівського терориста путіна: про позаблоковий статус беззахисної України та про її розділ, про ненадання їй військової допомоги, про заборону бити по військових цілях на території росії, про відмову від введення в Україну західних військ, як про те було заїкнулись необережні радники Трампа.

І ось нарешті в суботу "яструб" Трампа Келлог, який більше схожий на мокру курку, озвучив останню вимогу узаконеного своїм босом тепер легітимного терориста путіна про проведення в Україні виборів до укладення т.зв. мирної угоди з росією після домовленості про припинення вогню, яку путін виконає залюбки.

Це означає, що трампу і путіну вже немає необхідності зустрічатись, бо з допомогою ******** засобів зв'язку нова адміністрація у Вашингтоні вже злила Україну в геополітичну каналізацію та залишилось руками протестних та травмованих війною українців оформити розпад України за проектом, намальованим в москві та погодженим із заокеанськими ошуканцями українців.

Тепер 95% на "юго-востокє" та 73% в центрі України перебере на себе теперішній "політичний дисидент" Дубінський, який має свого покровителя в США Джуліані, наближеного до Рубіо та трампістів.

Дубінський зараз ніхто, так само як і Зеленський в 2018р., проте його амністія, скасування його судимостей за вказівкою трампа на вимогу путіна та реєстрація в ЦВК зробить цього нового Клоуна Президентом "пророссійскага государствєннага" образованія" з центром в "кієвє".

Україні дуже пощастить, якщо її залишки, які в кремлі назвали спірними територіями, очолить П. Порошенко, який матиме на Галичині та Волині більшість та якому дозволять західні стратеги змови з путіним на кшталт Мюнхенської про поділ України проголосити у Львові квазідержаву-буфер між НАТО та фашистською росією.
показати весь коментар
12.02.2025 20:43 Відповісти
Нікому не цікаво чого він хоче.
показати весь коментар
12.02.2025 20:42 Відповісти
Рижий голуб миру розповів про розмову з ,,прєдводітєлєм,, стєрхов.
показати весь коментар
12.02.2025 20:35 Відповісти
Путін після розмови з Трампом нарешті визнав "легітимність" Зеленського, і тепер готовий до переговорів з американцями про нову Мюнхенську Змову.
показати весь коментар
12.02.2025 20:36 Відповісти
трампакс вже ******** наїбнув внутрішній порядок з емігрантами і мускусом, усюди ******* і зрада, а треба перемога, от і пофліртував з ******, щоб внутрішня аудиторія зацінила велич ґ-нія
показати весь коментар
12.02.2025 20:36 Відповісти
Росіяни вже загарбали все що хотіли і навіть екстра, для них "настав час зупинити цю безглузду війну".
показати весь коментар
12.02.2025 20:36 Відповісти
Отже, усі хто загинув за те, щоб держава Україна існувала, вони безглуздо загинули. Такий погляд президента США і більшості народу США. Такий погляд НАТО. То нащо було сюди лізти десятки років тому зі своєю "м'якою силою" ? Одне радує, що весь світ бачить це гидке лицемірство не тільки росії, але й США, і тих, хто визначає політику нато
показати весь коментар
12.02.2025 20:36 Відповісти
...планується в п'ятницю в Мюнхені...

До речі знаменита фраза Чемберлена "я привіз мир", була після конференції теж в Мюнхені. Там де роздерибанили Чехословакію.
За рік до війни....
показати весь коментар
12.02.2025 20:36 Відповісти
Похоже все йде до того. Знайомі які крутяться в верхах вже пару місяців це обговорюють і продають свою нерухомість і вивозять свої сім'ї з лівоборежжя на правий берег. Остається надія що хоча б правобережжя втримаємо і то якщо рашисти через рік-два не почнуть атаку з **********
показати весь коментар
12.02.2025 20:43 Відповісти
пойдет по линии лбз,смотря на кацапское убожество они запорожье и харьков даже если ураина будет с одними лопатами брать будут годков 10 не менее,а вам зрадойобам абы поволать,тут скорее торги будут идти реально за заес нам,кунр кацапам взад.ну какое левоборежье,смешно.
проще аес поминировать и взорвать чтоб эта чусная территория кацапам не досталась.вот это было б правильно ИМХО
показати весь коментар
12.02.2025 20:48 Відповісти
Кончений рижий недобитий обмудок. Де ти побачив що ***** хоче миру?
показати весь коментар
12.02.2025 20:37 Відповісти
Трамп - Зеля свіи пацан - будем ділити Украіну - путлєр не дасть збрехати
показати весь коментар
12.02.2025 20:38 Відповісти
Трампон реально полностью отбитый чувак...
показати весь коментар
12.02.2025 20:38 Відповісти
Трамп передав Зе вказівки від пуйла
показати весь коментар
12.02.2025 20:39 Відповісти
Путін хоче миру??? Ракетні обстріли України вчора це підтвердили... Рижа, цинічна тварь видає бажане за дійсне.
показати весь коментар
12.02.2025 20:41 Відповісти
Да що ви розумієте. ***** обстрілює Україну ради миру. А Україна обороняється ради війни. вже все в цьому світі перевернули з ніг на голову. Північна корея, рашка, Іран і Китай це друзі Гамерики а Європа, Канада, Гренландія і тд це вороги
показати весь коментар
12.02.2025 20:45 Відповісти
Ага, *уйло хоче миру, після знищення України, буде кацапський мір. А хрінпіду взагалі ''какая разніца'', він готовий ''прінять со всєх старон''..
показати весь коментар
12.02.2025 20:42 Відповісти
путін хоче миру з 14 року.....пзц. *******
показати весь коментар
12.02.2025 20:42 Відповісти
показати весь коментар
12.02.2025 20:42 Відповісти
Ось вам українці і настав Юр'єв день. А простіше настала ганебна капітуляція, зі втратою величезних українських теренів. Впоралися і злочинно продали Україну на догоду кремлю.
показати весь коментар
12.02.2025 20:42 Відповісти
Одне одному в очко позаглядали?
показати весь коментар
12.02.2025 20:49 Відповісти
чую будет вой ухилянтов свидетелей кордоннов 2014.ну войне дальше на диване,
показати весь коментар
12.02.2025 20:50 Відповісти
Проєкцією займаєшся,підаре?
показати весь коментар
12.02.2025 22:21 Відповісти
Зеленський хоче миру та перестати стріляти? Уявіть собі головоріза, який убив члена вашої родини, не просто вбив, а цілеспрямовано випотрошив, а участковий пропонує вам домовитися і зустрітися посередині. Ну наприклад він відріже руку ще одному чи ногу, а ще ж потрібно заплатити участковому за виклик
показати весь коментар
12.02.2025 20:50 Відповісти
Хай Бог благословить народи росії та України!" - написав Трамп. Тобто Трамп блогославляє цих злчинців,вбивць, гвалтівників і мародерів з болот, ПрирІвнює нас до них і ставить нас на одну площину з ними? Тобто немає більше агрессора, немає постраджалих, не буде звинувачень і суду і не буде ніякого осуду і покарання винних у цьому злочину?
показати весь коментар
12.02.2025 20:50 Відповісти
председателю далеко. ему и Сибири пока хватает. да и Казахстан тоже не маленький, узкоглазые опять же. а тут засранную войной территорию убирать, облагораживать, восстанавливать экологию, строить, учить морали, культуре опять же - нахрен такое счастье надо. нашим властьимущим тоже такого не надо будет, потому как украсть уже нечего, так что они вероятно все свалят домой в условное монако.
показати весь коментар
12.02.2025 21:42 Відповісти
Я хз , хто там в США все таки президент , насправді !?
Ось дивлюсь - Маск завалив Х світлинами з головного кабінету в Білому домі , на яких видно що він почувається там як в себе вдома . Замість Трампа спілкується з пресою , з радниками . А його малий ледве не по президентському столу бігає . ! Ну що це ? Де таке бачено , йклмн ??
Трамп там тихенько сидить собі , надутий як сич , і взагалі - на фоні Маска схожий не на президента а на якогось сторожа , або прибиральника . Це пць якийсь .Я в шоці .
.
показати весь коментар
12.02.2025 20:55 Відповісти
Просто ****** зовнішня політика, світова дипломатія і вся шобла *****, що з цим пов'язано. путін хоче миру?!?! Не смішіть мене !!! Розв'язав війну заради корисних копалин, прийшов нев'їбенний бізнесмен і вони хочуть миру???
показати весь коментар
12.02.2025 20:59 Відповісти
От така куйня малята
показати весь коментар
12.02.2025 21:00 Відповісти
Ми знаємо, що ЗЄ, як *****. Але дякуємо, що нагадав.
показати весь коментар
12.02.2025 21:08 Відповісти
Ще під час першого терміну перебування на посаді президента, Трамп публічно заявив, що вважає за краще слухати путіна, а не власні спецслужби.
показати весь коментар
12.02.2025 21:09 Відповісти
У Пуйла і Зеленского спільне бачення закінчення цього незрозумілого конфлікту?
показати весь коментар
12.02.2025 21:12 Відповісти
Терорист який убив понад сто тисяч людей це лише мирних українців ,зруйнував сотні міст і сіл ,зруйнував тисячі промислових підприємств ,сотні шкіл дитсадків ,лікарень половину всіє енергетики який вигнав з своїх домівок мільйони людей і цей варвар хоче миру так "русского мира" ? Тут Трампа вже зовсім понесло.
показати весь коментар
12.02.2025 21:15 Відповісти
Это уже вызывает рвотный рефлекс, слушать постоянно эту пустую болтовню, нет ни сил, ни желания.
показати весь коментар
12.02.2025 21:16 Відповісти
А Кiм Чен Ын, хоче? 🤣
показати весь коментар
12.02.2025 21:23 Відповісти
Трамп живе лозунгами, спічами, хайпом. Для нього головне лише момент тріумфу. Йому буде достатньо, якщо навіть припинення вогню, або перемир'я, протримаються не більше доби.
показати весь коментар
12.02.2025 21:36 Відповісти
Повністю згоден. Хоче миру, тільки руського.
показати весь коментар
12.02.2025 22:21 Відповісти
Руського це якого?Миру Русі?Шо ти мелеш?
показати весь коментар
13.02.2025 00:22 Відповісти
Хай Бог благословить народи росії ????????

що я почув тільки що?? де всі притомні люди?
показати весь коментар
13.02.2025 00:34 Відповісти
Чтоб ты подох вместе с путеным, рыжее падло
показати весь коментар
13.02.2025 01:58 Відповісти
 
 