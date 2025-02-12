Трамп після розмови із Зеленським: він, як і Путін хоче миру, настав час зупинити цю безглузду війну
Президент США Дональд Трамп розповів деталі своєї розмови із президентом України Володимиром Зеленським.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.
Трамп зазначив, що його розмова із Зеленським "пройшла дуже добре".
"Я щойно розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським. Розмова пройшла дуже добре. Він, як і президент Путін, хоче миру. Ми обговорювали різні теми, пов’язані з війною, але головним чином зустріч, яка планується в п’ятницю в Мюнхені, де віцепрезидент Дж. Д. Венс і держсекретар Марко Рубіо очолять делегацію. Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними", - заявив глава Білого дому.
Наостанок американський лідер додав, що настав час зупинити війну РФ проти України.
"Настав час зупинити цю безглузду війну, де були масові й абсолютно непотрібні смерті та руйнування. Хай Бог благословить народи Росії та України!" - написав Трамп.
Що передувало
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним вранці 12 лютого.
Вони говорили, зокрема, про війну в Україні.
Цього ж дня президент США Трамп провів телефонну розмову із президентом України Зеленським.
Зговірливий Трамп, на якого покладали роль світового поліцейського, зробив Америку знову маленькою, бо виконав вже всі вимоги кремлівського терориста путіна: про позаблоковий статус беззахисної України та про її розділ, про ненадання їй військової допомоги, про заборону бити по військових цілях на території росії, про відмову від введення в Україну західних військ, як про те було заїкнулись необережні радники Трампа.
І ось нарешті в суботу "яструб" Трампа Келлог, який більше схожий на мокру курку, озвучив останню вимогу узаконеного своїм босом тепер легітимного терориста путіна про проведення в Україні виборів до укладення т.зв. мирної угоди з росією після домовленості про припинення вогню, яку путін виконає залюбки.
Це означає, що трампу і путіну вже немає необхідності зустрічатись, бо з допомогою ******** засобів зв'язку нова адміністрація у Вашингтоні вже злила Україну в геополітичну каналізацію та залишилось руками протестних та травмованих війною українців оформити розпад України за проектом, намальованим в москві та погодженим із заокеанськими ошуканцями українців.
Тепер 95% на "юго-востокє" та 73% в центрі України перебере на себе теперішній "політичний дисидент" Дубінський, який має свого покровителя в США Джуліані, наближеного до Рубіо та трампістів.
Дубінський зараз ніхто, так само як і Зеленський в 2018р., проте його амністія, скасування його судимостей за вказівкою трампа на вимогу путіна та реєстрація в ЦВК зробить цього нового Клоуна Президентом "пророссійскага государствєннага" образованія" з центром в "кієвє".
Україні дуже пощастить, якщо її залишки, які в кремлі назвали спірними територіями, очолить П. Порошенко, який матиме на Галичині та Волині більшість та якому дозволять західні стратеги змови з путіним на кшталт Мюнхенської про поділ України проголосити у Львові квазідержаву-буфер між НАТО та фашистською росією.
До речі знаменита фраза Чемберлена "я привіз мир", була після конференції теж в Мюнхені. Там де роздерибанили Чехословакію.
За рік до війни....
проще аес поминировать и взорвать чтоб эта чусная территория кацапам не досталась.вот это было б правильно ИМХО
Ось дивлюсь - Маск завалив Х світлинами з головного кабінету в Білому домі , на яких видно що він почувається там як в себе вдома . Замість Трампа спілкується з пресою , з радниками . А його малий ледве не по президентському столу бігає . ! Ну що це ? Де таке бачено , йклмн ??
Трамп там тихенько сидить собі , надутий як сич , і взагалі - на фоні Маска схожий не на президента а на якогось сторожа , або прибиральника . Це пць якийсь .Я в шоці .
.
що я почув тільки що?? де всі притомні люди?