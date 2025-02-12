Трамп розмовляв з Путіним сьогодні вранці: обговорили війну в Україні, - ЗМІ (доповнено)

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним вранці 12 лютого.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на джерела.

"Президент Дональд Трамп розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним у середу вранці, повідомило CNN".

Інших деталей щодо розмови нині немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посланник Трампа Віткофф, ймовірно, мав довгу розмову із Путіним під час візиту до Москви, - Fox News

Доповнено

У своїй соцмережі Truth Social, Трамп повідомив: "Ми обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара і різні інші теми".

Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, зокрема відвідувати країни один одного. Ми також домовилися, що наші відповідні команди негайно розпочнуть переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо президенту України Зеленському, щоб проінформувати його про розмову, що я і зроблю прямо зараз", - написав Трамп.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що розмова Трампа і Путіна тривала півтори години.

Пєсков також повідомив, що Путін запросив Трампа до Москви.

Крім того, Путін погодився з Трампом, що довгострокове врегулювання в Україні може бути досягнуто шляхом переговорів, додав Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продовження "прекрасної дружби" Трампа та Путіна дійсно добре для всього світу, - Віткофф

Нагадаємо, що 7 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня. Згодом Зеленський анонсував переговори з командою Трампа. Також Зеленський хоче, щоб Трамп спершу зустрівся з ним, а потім із Путіним.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков не зміг підтвердити чи спростувати телефонну розмову Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом, про яку раніше повідомляли ЗМІ.