УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9010 відвідувачів онлайн
Новини
17 970 121

Трамп розмовляв з Путіним сьогодні вранці: обговорили війну в Україні, - ЗМІ (доповнено)

Трамп розмовляв з Путіним вранці 12 лютого

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним вранці 12 лютого. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на джерела.

"Президент Дональд Трамп розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним у середу вранці, повідомило CNN". 

Інших деталей щодо розмови нині немає. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посланник Трампа Віткофф, ймовірно, мав довгу розмову із Путіним під час візиту до Москви, - Fox News

Доповнено

У своїй соцмережі Truth Social, Трамп повідомив: "Ми обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара і різні інші теми".

Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, зокрема відвідувати країни один одного. Ми також домовилися, що наші відповідні команди негайно розпочнуть переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо президенту України Зеленському, щоб проінформувати його про розмову, що я і зроблю прямо зараз", - написав Трамп.

Трамп та Путін

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що розмова Трампа і Путіна тривала півтори години.

Пєсков також повідомив, що Путін запросив Трампа до Москви.

Крім того, Путін погодився з Трампом, що довгострокове врегулювання в Україні може бути досягнуто шляхом переговорів, додав Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продовження "прекрасної дружби" Трампа та Путіна дійсно добре для всього світу, - Віткофф

Нагадаємо, що 7 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня. Згодом Зеленський анонсував переговори з командою Трампа. Також Зеленський хоче, щоб Трамп спершу зустрівся з ним, а потім із Путіним.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков не зміг підтвердити чи спростувати телефонну розмову Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом, про яку раніше повідомляли ЗМІ.

Автор: 

путін володимир (24838) росія (67900) США (24362) Трамп Дональд (7192)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+41
Так-так, "анонс" розмови було дуже добре чути у Києві о 4 ранку...
показати весь коментар
12.02.2025 19:00 Відповісти
+32
як раз після балістичної атаки?
поговорив з гарним хлопцем, який проти війни?
показати весь коментар
12.02.2025 19:01 Відповісти
+30
показати весь коментар
12.02.2025 19:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Хтоб і що тут не писав, це зостанеться простим сотрясінням повітря,вже все вирішино без Українців,умови пукіна прийняти Трампом,тепер на ці умови будуть примушувати піти зеленського,хоча той і без примусу піде,цікаво що виторгує для себе зеленський,не для України,йому на Україну начхати,а для себе,про це ми невдовзі напевне дізнаємось.
показати весь коментар
12.02.2025 20:50 Відповісти
Ще під час першого терміну перебування на посаді президента, Трамп публічно заявив, що вважає за краще слухати путіна, а не власні спецслужби.
показати весь коментар
12.02.2025 21:07 Відповісти
можно посилання на заяву?
показати весь коментар
12.02.2025 22:08 Відповісти
BBC
показати весь коментар
12.02.2025 22:10 Відповісти
Кратко переведу. Трам и путин будут работать вместе, чтобы принести огромную пользу россии.
показати весь коментар
12.02.2025 22:01 Відповісти
Киев бомбили, нам объявили, что Путя с Трампушкой мило беседовали. Ось Москва - Вашингтон вырисовывается?
показати весь коментар
12.02.2025 22:33 Відповісти
Два глухонімих старця поговорили про все і ні про що...
показати весь коментар
12.02.2025 22:39 Відповісти
Сергій Наумович
Ніякої ознаки домінування у стосунках з РФ з боку Трампа, натомість суцільна меншовартість, підлаштовується під агресора в цьому збройному конфлікті. Чому меншовартість? Бо сила сильного проявляється у сильній позиції відносно сильних візаві. Щось не дуже схоже, правда? Не кажучи вже про America тут проявляє себе так, що вона реально «great»… Натомість новий-старий президент США вчора говорив мало не про «репарації» з боку України у розмірі якихось $500 млрд. Звідки цифра? Чи там у тому числі за моральну шкоду? Тобто хтось розпочав проти України війну, прийшов Трамп і сказав, що Україна, яка стікає кров'ю, заплатить за це у пʼятикратному розмірі. Ну дууууууже сильна позиція💪🏻💪🏻💪🏻😂 Може він закоханий у плєшивого?

Трамп написав, що він подзвонив путєну, вони з ВВХ придумали якісь взаємовигідні перспективи. Трампу пообіцяли дозволити будувати готелі в тимчасово окупованому Криму? Також вони там вирішили, що повідомлять Зеленському про факт розмови. Пізніше він написав про розмову з Зеленським. Тобто ПІСЛЯ того, як він «узгодив свої позиції» з ВВХ.

Нам на кожному кроці запевняли, що Трамп прийде і переломить путєна через коліно, бо він же не Байден. Натомість про факт розмови з путєним він написав велике простирадло, а по факту розмови з президентом України - декілька слів. Щось не дуже схоже, що у майбутніх «мириних переговорах» буде якось врахована позиція України. Більше схоже на те, що два олігарха знайшли спільну мову, вирішили помиритися за наш рахунок і проявили готовність до спільних дій. Я цілком серйозно: що там, будуть скоро побудовані у Криму готелі «TRUMP»?

Коротше, щось не дуже оптимістична історія, але побачимо, штош. Нам своє робити.
показати весь коментар
12.02.2025 22:48 Відповісти
Трамп-бите вухо, дуже глибоко лизнув, воєного злочинця прутіна-мізуліна!
Соромно стало за США! Зробимо Американців, ще раз!
Десь, це уже було? Канаді та Мексиці тарифи підняв, а прутуна-убивцю Українців, Трамп-бите вухо, у гості запросив!?
У діда Трампом-бите вухо, зовсім погано з головою та з причинно-наслідковими зв'язками. Альцгеймер, уже на двіжухє?
показати весь коментар
12.02.2025 22:57 Відповісти
https://x.com/EugeneRibchins

Євген Рибчинський@EugeneRibchins



Прямою розмовою Трамп легалізував путіна, звівши нанівець зусилля цивілізованого світу останніх трьох років. Америку великою знов зможе зробити хіба що диво!
показати весь коментар
12.02.2025 23:37 Відповісти
Це ти про Шольца чи Макрона, які , мабуть, з десяток разів трепались з довбограєм?
показати весь коментар
12.02.2025 23:49 Відповісти
нащо зеленський таке ковтає? трампа і сша треба послати на х* і привселюдно
показати весь коментар
13.02.2025 00:54 Відповісти
Америку за це проклянуть, і вона з часом втрате свою силу.
показати весь коментар
13.02.2025 00:55 Відповісти
На крыше дома, ближайшего к поместью Трампа в Мар-а-Лаго, произошла драка за место между украинским, палестинским и датским снайперами.
Канадский, панамский и колумбийский снайперы махнули рукой и подниматься на крышу даже не стали.
показати весь коментар
13.02.2025 03:17 Відповісти
Європейські країни вимагають участі ЄС у переговорах щодо України.

"Україна та Європа мають бути частиною будь-яких переговорів" щодо завершення війни в Україні.

Таку думку висловили міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Польщі, Великої Британії, Іспанії, Італії, а також зовнішньополітична служба ЄС та Єврокомісія у спільній заяві, зробленій у середу, 12 лютого, невдовзі після телефонної розмови про Україну між Трампом та Путіним.

Водночас спільною метою має бути "переведення України на позицію сили", вважають автори заяви.
показати весь коментар
13.02.2025 05:06 Відповісти
Внутрішньополітичний опонент Трампа, сенатор-демократ Адам Шифф, звинуватив Трампа і міністра оборони в зраді інтересів України. і Сполучених Штатів Америки.

"Назвемо речі своїми іменами: це капітуляція інтересів України та наших інтересів ще до початку переговорів. Трамп, звичайно, великий фахівець з укладання угод - угод на користь Кремля", - сказав Шифф у твіттері.
показати весь коментар
13.02.2025 06:18 Відповісти
«Гірше, ніж Мюнхен». Реакція європейських політиків на заяви Трампа про переговори з путіним.
показати весь коментар
13.02.2025 06:20 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 