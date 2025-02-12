Трамп розмовляв з Путіним сьогодні вранці: обговорили війну в Україні, - ЗМІ (доповнено)
Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним вранці 12 лютого.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на джерела.
"Президент Дональд Трамп розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним у середу вранці, повідомило CNN".
Інших деталей щодо розмови нині немає.
Доповнено
У своїй соцмережі Truth Social, Трамп повідомив: "Ми обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара і різні інші теми".
Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, зокрема відвідувати країни один одного. Ми також домовилися, що наші відповідні команди негайно розпочнуть переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо президенту України Зеленському, щоб проінформувати його про розмову, що я і зроблю прямо зараз", - написав Трамп.
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що розмова Трампа і Путіна тривала півтори години.
Пєсков також повідомив, що Путін запросив Трампа до Москви.
Крім того, Путін погодився з Трампом, що довгострокове врегулювання в Україні може бути досягнуто шляхом переговорів, додав Пєсков.
Нагадаємо, що 7 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня. Згодом Зеленський анонсував переговори з командою Трампа. Також Зеленський хоче, щоб Трамп спершу зустрівся з ним, а потім із Путіним.
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков не зміг підтвердити чи спростувати телефонну розмову Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом, про яку раніше повідомляли ЗМІ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ніякої ознаки домінування у стосунках з РФ з боку Трампа, натомість суцільна меншовартість, підлаштовується під агресора в цьому збройному конфлікті. Чому меншовартість? Бо сила сильного проявляється у сильній позиції відносно сильних візаві. Щось не дуже схоже, правда? Не кажучи вже про America тут проявляє себе так, що вона реально «great»… Натомість новий-старий президент США вчора говорив мало не про «репарації» з боку України у розмірі якихось $500 млрд. Звідки цифра? Чи там у тому числі за моральну шкоду? Тобто хтось розпочав проти України війну, прийшов Трамп і сказав, що Україна, яка стікає кров'ю, заплатить за це у пʼятикратному розмірі. Ну дууууууже сильна позиція💪🏻💪🏻💪🏻😂 Може він закоханий у плєшивого?
Трамп написав, що він подзвонив путєну, вони з ВВХ придумали якісь взаємовигідні перспективи. Трампу пообіцяли дозволити будувати готелі в тимчасово окупованому Криму? Також вони там вирішили, що повідомлять Зеленському про факт розмови. Пізніше він написав про розмову з Зеленським. Тобто ПІСЛЯ того, як він «узгодив свої позиції» з ВВХ.
Нам на кожному кроці запевняли, що Трамп прийде і переломить путєна через коліно, бо він же не Байден. Натомість про факт розмови з путєним він написав велике простирадло, а по факту розмови з президентом України - декілька слів. Щось не дуже схоже, що у майбутніх «мириних переговорах» буде якось врахована позиція України. Більше схоже на те, що два олігарха знайшли спільну мову, вирішили помиритися за наш рахунок і проявили готовність до спільних дій. Я цілком серйозно: що там, будуть скоро побудовані у Криму готелі «TRUMP»?
Коротше, щось не дуже оптимістична історія, але побачимо, штош. Нам своє робити.
Соромно стало за США! Зробимо Американців, ще раз!
Десь, це уже було? Канаді та Мексиці тарифи підняв, а прутуна-убивцю Українців, Трамп-бите вухо, у гості запросив!?
У діда Трампом-бите вухо, зовсім погано з головою та з причинно-наслідковими зв'язками. Альцгеймер, уже на двіжухє?
Євген Рибчинський@EugeneRibchins
Прямою розмовою Трамп легалізував путіна, звівши нанівець зусилля цивілізованого світу останніх трьох років. Америку великою знов зможе зробити хіба що диво!
Канадский, панамский и колумбийский снайперы махнули рукой и подниматься на крышу даже не стали.
"Україна та Європа мають бути частиною будь-яких переговорів" щодо завершення війни в Україні.
Таку думку висловили міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Польщі, Великої Британії, Іспанії, Італії, а також зовнішньополітична служба ЄС та Єврокомісія у спільній заяві, зробленій у середу, 12 лютого, невдовзі після телефонної розмови про Україну між Трампом та Путіним.
Водночас спільною метою має бути "переведення України на позицію сили", вважають автори заяви.
"Назвемо речі своїми іменами: це капітуляція інтересів України та наших інтересів ще до початку переговорів. Трамп, звичайно, великий фахівець з укладання угод - угод на користь Кремля", - сказав Шифф у твіттері.