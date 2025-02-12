Продовження "прекрасної дружби" Трампа та Путіна дійсно добре для всього світу, - Віткофф
Спецпредставник США на Близькому Сході Стівен Віткофф заявив, що між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним була "прекрасна дружба".
Про це повідомляє The Hill, інформує Цензор.НЕТ.
В інтерв'ю NewsNation у нього запитали, скільки разів Трамп говорив із Путіним, але спецпредставник сказав, що не може надати цю інформацію, бо не знає.
"Я думаю, у них була прекрасна дружба, і я думаю, що тепер вона продовжиться. І це дійсно добре для всього світу", - заявив Віткофф.
Інших деталей з цього питання він не розкрив.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним вранці 12 лютого.
Спецпредставник Трампа Стівен Віткофф під час візиту до Москви, ймовірно, мав понад 3-годинну зустріч з диктатором Володимиром Путіним.
Це дуже схоже на шашлики.
Замилюють очі і собі і людям.
А потім буде - ой, трамп Україну передав ******* і тепер буде мир.
Потрібно послати трампа і планувати дії з розрахунку, що трамп партнер ворога
Чим все закінчилося ти знаєш.
Зараз версія 2.0
Ефективність поглядання в очі покращиться?
Чи тебе просто зиклинило через розумову особливість?
Точно розумово-особливий...
Чмоня тупорила, ти навчися спочатку за свій диван відповідати, потім про інших пиши.
Точно розумово-особливий...
Глянь як твої слова до твоїх же слів підходять, клоун.
Те що я пишу про політиків, які своїми діями впливають на моє життя, а ти про людей, які на твоє життя ніяк не впливають?
Ти дійсно не бачиш різницю чи просто тупий?
Як у тебе в голові вкладається, коли саме лежиш на дивані, але іншим людям рекомендації роздаєш? Я тобі жодного слова не написав з яких діванів тобі вставати, хоча на свому прикладі ти бачиш, що для цього не потрібно багато розому.
а це не про українців.
такі публічні вияви зневаги тільки сліпий не побачить.
Е ні ! Колишніх москалів НЕ буває !
Вітьк -ов він !
У Трампа буде "ганьба в Україні"!
продовжуємо риготати попріколу подпівас.
а що нам, ще залишається?
финал уже близок.
Але диктатори ніколи не живуть дружно. Рано чи пізно вони нападають однин на іншого. І таких прикладів безліч від арабського до європейського світу. У всі часи.
А ви на старину Джо серили - мало дає, неришучий, серло тощо. А мені здаєтся, пані та панове, ті шо серили на Джо, ми разом з вами ще згадаємо Байдена добрим гарним словом. Місяця за три згадаємо. І будуть ті хто на нього серил настальгувати за ті часи коли він був президентом США.
«Усі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не лише безпосередніх виконавців воєнних злочинів, а й найвище керівництво Російської Федерації»
Тобто тоді представники визнали росію терористичною помийкою, а тепер лідер найбільшої країни НАТО має гарні стосунки з цим лідером терористів.
Окрім того в тому ж 2022 році.
Лідери схвалили нову стратегічну концепцію НАТО. Це показує, що Росія є найбільш значною і прямою загрозою нашій безпеці"
Тепер цей дятел має дружбу зі своїм ворогом чи як то розуміти.
Планету земля покриває народ дибіл під назвою людство.
Яка ганьба для провідної країни світу, яке падіння.
Sic transit gloria mundi !
Але нічого у вас, хлопці, не вийде. Історія все одно пройде цей зігзаг і поверне на правильну дорогу. Росіяни дочекалися Трампа, ми дочекаємося наступної (демократичної) адміністрації. І тоді буде друга серія Марлезонського балету . . .
Україна і українці я так розумію живуть у якомусь іншому світі ?
А з якого це дива наші штатні трумпізди та інші лаптєлапі реднеки сидять ціхо, як гівно у траві? Чого дружно хором не затягли мантру вивсьоврьоті!?