Продовження "прекрасної дружби" Трампа та Путіна дійсно добре для всього світу, - Віткофф

Спецпредставник США на Близькому Сході Стівен Віткофф заявив, що між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним була "прекрасна дружба".

Про це повідомляє The Hill, інформує Цензор.НЕТ.

В інтерв'ю NewsNation у нього запитали, скільки разів Трамп говорив із Путіним, але спецпредставник сказав, що не може надати цю інформацію, бо не знає.

"Я думаю, у них була прекрасна дружба, і я думаю, що тепер вона продовжиться. І це дійсно добре для всього світу", - заявив Віткофф.

Інших деталей з цього питання він не розкрив.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним вранці 12 лютого.

Спецпредставник Трампа Стівен Віткофф під час візиту до Москви, ймовірно, мав понад 3-годинну зустріч з диктатором Володимиром Путіним.