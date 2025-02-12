УКР
Продовження "прекрасної дружби" Трампа та Путіна дійсно добре для всього світу, - Віткофф

Спецпосланник президента США Стівен Віткофф

Спецпредставник США на Близькому Сході Стівен Віткофф заявив, що між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним була "прекрасна дружба". 

Про це повідомляє The Hill, інформує Цензор.НЕТ.

В інтерв'ю NewsNation у нього запитали, скільки разів Трамп говорив із Путіним, але спецпредставник сказав, що не може надати цю інформацію, бо не знає.

"Я думаю, у них була прекрасна дружба, і я думаю, що тепер вона продовжиться. І це дійсно добре для всього світу", - заявив Віткофф.

Інших деталей з цього питання він не розкрив.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп розмовляв з Путіним сьогодні вранці, - ЗМІ

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним вранці 12 лютого.

Спецпредставник Трампа Стівен Віткофф під час візиту до Москви, ймовірно, мав понад 3-годинну зустріч з диктатором Володимиром Путіним.

Автор: 

путін володимир росія США Трамп Дональд Віткофф Стів
Топ коментарі
+40
Пздц... Прекрасна дружба з маніяком і військовим злочинцем
12.02.2025 19:15 Відповісти
+30
головне щоб вони в двох подружились з Каддафі .
12.02.2025 19:13 Відповісти
+30
моральні уроди !

.
12.02.2025 19:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"дружба" у них якась... спицефічна та збочена...
12.02.2025 19:12 Відповісти
моральні уроди !

.
12.02.2025 19:16 Відповісти
А наші розумововідсталі бігають за трампом і лижуть сраку.
Це дуже схоже на шашлики.
Замилюють очі і собі і людям.
А потім буде - ой, трамп Україну передав ******* і тепер буде мир.
Потрібно послати трампа і планувати дії з розрахунку, що трамп партнер ворога
12.02.2025 19:27 Відповісти
в тебе є можливість прямо зараз піти добровольцем і знищити кацапів.
12.02.2025 20:01 Відповісти
Ми вже зупиняли війну загляданнями у очі.
Чим все закінчилося ти знаєш.
Зараз версія 2.0
12.02.2025 20:57 Відповісти
в тебе є можливість прямо зараз піти добровольцем
12.02.2025 21:08 Відповісти
І що?
Ефективність поглядання в очі покращиться?
Чи тебе просто зиклинило через розумову особливість?
12.02.2025 22:01 Відповісти
ти з дивана встати не хочеш щоб перемогти, а про трампа чого пишеш? він змусить тебе захищати Батьківщину? чи навпаки він тобі забороняє мобілізуватись? ти клоун звичайний.
12.02.2025 22:13 Відповісти
Чмоня тупорила, ти навчися спочатку за свій диван відповідати, потім про інших пиши.
Точно розумово-особливий...
12.02.2025 22:33 Відповісти
Глянь як твої слова до твоїх же слів підходять, клоун.
12.02.2025 23:04 Відповісти
Що ти там побачило, недорозвинене?
Те що я пишу про політиків, які своїми діями впливають на моє життя, а ти про людей, які на твоє життя ніяк не впливають?
Ти дійсно не бачиш різницю чи просто тупий?
Як у тебе в голові вкладається, коли саме лежиш на дивані, але іншим людям рекомендації роздаєш? Я тобі жодного слова не написав з яких діванів тобі вставати, хоча на свому прикладі ти бачиш, що для цього не потрібно багато розому.
12.02.2025 23:19 Відповісти
12.02.2025 23:22 Відповісти
Тупий, але хоч веселий.
12.02.2025 23:23 Відповісти
"прекрасна дружба з ворогом України" іншими словам-"ХТО Є ДРУГ,УКРАЇНСЬКОГО ВОРОГА-.Є ВОРОГОМ УКРАЇНИ І УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ"
12.02.2025 19:13 Відповісти
головне щоб вони в двох подружились з Каддафі .
12.02.2025 19:13 Відповісти
Це піздєц - а те шо цеи дружбан заради свого его вбиває украінців иого не хвилює?
12.02.2025 19:14 Відповісти
якщо по америці підуть китайсько-російські війська то рятувать америку будуть ті кого америка не зневажала а підтримувала як союзника.
а це не про українців.
такі публічні вияви зневаги тільки сліпий не побачить.
12.02.2025 19:15 Відповісти
Пздц... Прекрасна дружба з маніяком і військовим злочинцем
12.02.2025 19:15 Відповісти
"Скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти." ...
12.02.2025 20:56 Відповісти
Віткофф ?

Е ні ! Колишніх москалів НЕ буває !

Вітьк -ов він !

.
12.02.2025 19:15 Відповісти
Драсті, приїхали...
12.02.2025 19:16 Відповісти
це як дружба Гітлера і Сталіна . і це дійсно було добре для всього світу . а потім японці все зіпсували ...
12.02.2025 19:16 Відповісти
Кругом какие то конченные дебилы
12.02.2025 19:17 Відповісти
Така "дружба" тягне на статтю карного кодексу будь-якої країни в цьому світі.
12.02.2025 19:17 Відповісти
Трамп закидав Байдена "ганьбою в Афганістані".

У Трампа буде "ганьба в Україні"!
12.02.2025 19:18 Відповісти
і пофігу що саме трамп започаткував операцію з виводу військ
12.02.2025 19:54 Відповісти
ну, що ж шоу голобородька для україни переросло в шоу рудого свого хлопця, на всю планету.
продовжуємо риготати попріколу подпівас.
а що нам, ще залишається?
12.02.2025 19:18 Відповісти
Я думаю, если эти два дебила действительно сдружатся, то миру будет совсем грустно, значит

финал уже близок.
12.02.2025 19:18 Відповісти
Сталин с Гитлером тоже делили Европу, а потом случилось война.
12.02.2025 19:19 Відповісти
Потім сталін поділив Європу з Рузвельтом і Черчіллем. Черчілль згадував потім як на папірці малювали які країни в яку сферу впливу відійдуть.
12.02.2025 19:49 Відповісти
Трамп просто мріє бути путіним у себе в США. Можливо хоче перевершити його.

Але диктатори ніколи не живуть дружно. Рано чи пізно вони нападають однин на іншого. І таких прикладів безліч від арабського до європейського світу. У всі часи.
12.02.2025 19:18 Відповісти
Трамп ганьбить себе та усю Америку своїм ставленням до кацапії.
12.02.2025 19:19 Відповісти
в освенцимі таких друзів було багато
12.02.2025 19:19 Відповісти
скажи хто твій друг і я скажу хто ти
12.02.2025 19:19 Відповісти
Ого го, яки слова!!!
А ви на старину Джо серили - мало дає, неришучий, серло тощо. А мені здаєтся, пані та панове, ті шо серили на Джо, ми разом з вами ще згадаємо Байдена добрим гарним словом. Місяця за три згадаємо. І будуть ті хто на нього серил настальгувати за ті часи коли він був президентом США.
12.02.2025 19:20 Відповісти
То маразматичне Джо все зробило для того, що цей рудий психопат повернувся
12.02.2025 19:30 Відповісти
Ви читаєте американські новини? їх топ чиновники прямо казали і кажуть, що в них НІКОЛИ не було цілі щоб Україна перемогла.
12.02.2025 20:03 Відповісти
Но і шоб програла цілі не було. А от яка ж справжня ціль шодо України у Додіка Трампона?
12.02.2025 20:09 Відповісти
не було цілі щоб програла, так ми і не програли. чому ти не задоволений?
12.02.2025 20:11 Відповісти
Конкретно я незадоволений тім шо в Україні дуже багато як звичайних довбней так і різноманітних полудурків, шо в 2019 році і показали вибори президнта та вибори до ВР. І ці ЗЕлені довбні та полудурки майже не виліковні медікаментозно.
12.02.2025 20:35 Відповісти
Старий, Федір Сидоренко - це не один з тих придурків. Він з кагалу пригожинських ботів. Знаєш, там, на лаптестані вже вербують ботів зі знанням нашої державної... а також, щоб розбиралися в наших реаліях. Щоб навалювали, аби роз'єднати Україну по лінії ЗСУ (ТЦК, як складову ЗСУ - в т.ч.). Щоб вбити в головешки 73% наших громадян месагу "Україна - failed state", ну, і такі подібні в них задачі.
12.02.2025 20:54 Відповісти
Трамп стає співучасником геноциду українців.Господи, пошли нам міці бити ворогів!🇺🇦
показати весь коментар
12.02.2025 19:21 Відповісти
Нехай Господь мізгі пошле тім баранам та вівцям яки у нас оце ЗЕлене обрали президентом, а міцності у УКРАЇНЦІВ вистачит. Зброї може ні, а міцності вистачит.
12.02.2025 19:46 Відповісти
Вони там всі у Трампа, ляпають, як з бодуна чи з передозу? Маскоподібні трампоіди .
12.02.2025 19:22 Відповісти
Су..а які дибіли,тупий сумашедший маньяк вбив купу людей і далі вбиває,а ті дегенерати про дружбу!то пісда!
12.02.2025 19:22 Відповісти
Трамп дружить з серійними вбивцями мільйонів людей?
12.02.2025 19:24 Відповісти
Що не представник/друг трампа, то російський ватник , повністю поїхавший з глузду. Інколи враження, що трампісти - більше росіяни, ніж самі росіяни.
12.02.2025 19:26 Відповісти
Ви написали все правильно про що пишуть наші ЗМІ. Але що буде навіть Бог не знає. Зуби, шаровари й інше - це вже з-за поребрика ?
12.02.2025 19:32 Відповісти
Рассіянє знають, як вести антиукраїнську пропаганду...
12.02.2025 19:34 Відповісти
ви під час тривог мову вчить , бо таке враження що в Харкові вже орки !
12.02.2025 19:55 Відповісти
Пані, саме ви перейшли червону лінію. То перепрошую за грубість. Щодо Харкова. Співчуваю, але не тільки у вас ревуть тривоги. І взагалі, який стрибок ? З вищих матерій до вибухів. Це така дискусія чи просто треба вилити відро лайна на будь-кого, хто щось напише ? Стосовно Бога. Українець - толерантний до будь-якої віри Людини. НЕукраїнець, тобто, кацап, або вірить в мироточення *****, або Атеїст.
12.02.2025 20:15 Відповісти
Кому ви щось доводите? Шліть кацапа на хер та й все.
12.02.2025 20:17 Відповісти
12.02.2025 20:37 Відповісти
Хорошо хоть что твой Саратов развивается бешеными темпами под чутким руководством китайских корпораций.
12.02.2025 19:34 Відповісти
Тупо кончений.
12.02.2025 19:29 Відповісти
Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом в 2022 році.

«Усі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не лише безпосередніх виконавців воєнних злочинів, а й найвище керівництво Російської Федерації»

Тобто тоді представники визнали росію терористичною помийкою, а тепер лідер найбільшої країни НАТО має гарні стосунки з цим лідером терористів.

Окрім того в тому ж 2022 році.
Лідери схвалили нову стратегічну концепцію НАТО. Це показує, що Росія є найбільш значною і прямою загрозою нашій безпеці"
Тепер цей дятел має дружбу зі своїм ворогом чи як то розуміти.

Планету земля покриває народ дибіл під назвою людство.
12.02.2025 19:31 Відповісти
скажи мені кто твій друг і я скажу хто ти! дрючбани...
12.02.2025 19:32 Відповісти
Це вже було в історії:

12.02.2025 19:32 Відповісти
А, Принц Гаррі з'явився на "Іграх Нескорених" із шевроном української бригади
12.02.2025 19:32 Відповісти
Трамп позор вільного світу
12.02.2025 19:33 Відповісти
Два кислих друга хер і уксус.
12.02.2025 19:36 Відповісти
Тенденція відверто паскудна.
12.02.2025 19:41 Відповісти
мерзотник злочинець і дебіл злочинець- дрюжба, водка, жвачка, кокакола
12.02.2025 19:43 Відповісти
Виски. Для водки они уже староваты.
12.02.2025 23:04 Відповісти
Приклад "прекрасної" дружби.
12.02.2025 19:46 Відповісти
Пока що тільки ***** добре від цих договорняків. Ринок акцій Сосії замітно підріс після розмови ***** і Тампона. Якщо Тампон заставить Україну сісти з ****** і підписати капітуляцію то Сосія дуже швидко відновиться після всіх тих санкцій і через рік-два буде сильнішою ніж до війни. А тоді Тампон скаже робіть що хочете.
12.02.2025 19:49 Відповісти
до девятемая готують "перемогу" параші, зійдуться як колись говорив смарагдовий "где та па сірідінє" і всі будуть задоволені, крім диванних броньованих пенсюків борцунів за кардон 91.
12.02.2025 19:50 Відповісти
Чекаємо на інформацію про переговори з товаришем Сі Цзіньпіном.
12.02.2025 19:51 Відповісти
США котиться в гімно з такою швидкістю, що я починаю вірити, що можна за 4 роки знищити Америку. І замість країни, в яку хочеться поїхати жити вона перетвориться на країну з якої неможливо втекти.
12.02.2025 19:52 Відповісти
Трамп - не США. Він - тільки американець.
12.02.2025 20:17 Відповісти
Те немногие двуногие, что сохранили остатки здравого смысла немедленно начинают строить ядерные бункеры. И да, для строителей подобных сооружений это действительно "прекрасная дружба".
12.02.2025 19:54 Відповісти
Пропаганда и дипломатия Украины в плане пояснить жирным англосаксам фашистскую суть Рашки полностью просрана. Дипломатический корпус, набранный из мажоров и сволочей, кроме гольфа и депеш в Кремль ничем не занимается.
12.02.2025 19:55 Відповісти
Ау у нас зараз 21 сторіччя і все прекрасно знають і без того шоб шось їм доносити .
12.02.2025 20:13 Відповісти
якще це не шизофренія, то що? Історія Захід нічому не вчить...
12.02.2025 20:02 Відповісти
"Поскольку украинской армией руководит этнический идиот ..." - це ваша думка чи ви повторюєте слова ідіотів ? Я був у минулому військовим. Для себе зрозумів про військових та їх дії не має говорити жоден цивільний. Жодна людина, яка не тримала автомат в руках і не сиділа в окопі. Більше, в срср один розумний сказав так. "Командир у мирний час поганий, а в часи війни біля нього гуртуються всі його підлеглі й дивляться йому в рот, щоб діяти!"
12.02.2025 20:25 Відповісти
Пані, так, втрачена територія. Згоден. Проте це не аргумент. Такий як для Чмоні, коли він звільняв Залужного, бо "контрнаступ (НАСТУП) провалився". З нашими ресурсами та кількістю зброї, техніки, ЛІТАКІВ жоден Геній не "звільняв" би території. Чмоня сподівався на інше, а потім "сів в калюжу" й замовк про перемогу. Наша бобина зараз - зупинити ворога. Військові кажуть - це дуже важко. Їх треба слухати, а не поливати брудом. Щодо СЗЧ то їх набагато більше ніж 1700. Я особисто спілкувався з одним. Його мотив - "більше не можу, написав рапорт командиру і пішов з підрозділу!" Хто його зупинить? Чим? Я не знаю.
12.02.2025 20:51 Відповісти
Trump's policies are a lesson to all countries on the importance of exercising caution, diversifying, being nice to everyone while trusting no one, watching out for yourself, and never taking anything for granted.
12.02.2025 20:08 Відповісти
хорошо если бомбить не будут
12.02.2025 20:14 Відповісти
Хай США відкриють архіви - може і у Рузвельта була прекрасна дружба із Адольфом...
12.02.2025 20:15 Відповісти
Дружба з Гітлером версії 2.0. . . .
Яка ганьба для провідної країни світу, яке падіння.
Sic transit gloria mundi !

Але нічого у вас, хлопці, не вийде. Історія все одно пройде цей зігзаг і поверне на правильну дорогу. Росіяни дочекалися Трампа, ми дочекаємося наступної (демократичної) адміністрації. І тоді буде друга серія Марлезонського балету . . .
12.02.2025 20:21 Відповісти
нічого ми вже не дочекаємося
13.02.2025 00:51 Відповісти
Це усе, що потрібно знати - рудий дід таке ж )(йло, як і мокшанський цар. Тільки на англійській мові. Час усіх цих "друзів та партнерів" послати наздоганяти руській корабель
12.02.2025 20:22 Відповісти
У минулому залишилась "прекрасна дружба" між Трампом та Кімом Чіном Іном ???
12.02.2025 20:28 Відповісти
Шось поменшало в коментах зірково-смугастих хохложопих трампістів.А шо трапилось?
12.02.2025 20:29 Відповісти
"Скажи хто твій друг і я скажу хто ти"
12.02.2025 20:41 Відповісти
Шизофрения... по-другому это не назвать
12.02.2025 21:30 Відповісти
>"Я думаю, у них була прекрасна дружба, і я думаю, що тепер вона продовжиться. І це дійсно добре >для всього світу", - заявив Віткофф.

Україна і українці я так розумію живуть у якомусь іншому світі ?
12.02.2025 23:12 Відповісти
О!
А з якого це дива наші штатні трумпізди та інші лаптєлапі реднеки сидять ціхо, як гівно у траві? Чого дружно хором не затягли мантру вивсьоврьоті!?
13.02.2025 03:27 Відповісти
 
 