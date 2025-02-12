Зеленський та Трамп провели телефонну розмову, - ОП
У середу, 12 лютого, президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову.
Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.
Радник президента України Дмитро Литвин підтвердив розмову між лідерами. Вона тривала близько години.
Новина оновлюється...
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним вранці 12 лютого.
Вони говорили, зокрема, про війну в Україні.
Топ коментарі
+17 Nika Niko #594569
показати весь коментар12.02.2025 19:49 Відповісти Посилання
+14 Сергей121
показати весь коментар12.02.2025 19:50 Відповісти Посилання
+12 Бандерівець
показати весь коментар12.02.2025 19:50 Відповісти Посилання
а, так все банально закінчилося.
тепер дивимось, як зе!гніда буде вибілювати капітуляцію.
- дуже цікаво, але я й гадки не маю, про що це ви говорите! Дайте краще ще грошей!