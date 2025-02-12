УКР
Зеленський та Трамп провели телефонну розмову, - ОП

Трамп та Зеленський провели телефонну розмову 12 лютого

У середу, 12 лютого, президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

Радник президента України Дмитро Литвин підтвердив розмову між лідерами. Вона тривала близько години.

Новина оновлюється...

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним вранці 12 лютого.

Вони говорили, зокрема, про війну в Україні. 

Зеленський Володимир (25545) Трамп Дональд (7192) Офіс Президента (2060)
Топ коментарі
+17
Трамп передал Зеленскому инструкции от Путина.
12.02.2025 19:49 Відповісти
12.02.2025 19:49 Відповісти
+14
ЗЕбілку зачитали умови капітуляції і сказали як приготувати 73% лохторату до цього.
12.02.2025 19:50 Відповісти
12.02.2025 19:50 Відповісти
+12
Україну віддали на знищення путіну!
12.02.2025 19:50 Відповісти
12.02.2025 19:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Твої перевибори відміняю та назначаю тебе "смотрящім" за рідкоземельними металами.
12.02.2025 19:49 Відповісти
12.02.2025 19:49 Відповісти
он только за сталагмитами наблюдать может
12.02.2025 19:52 Відповісти
12.02.2025 19:52 Відповісти
Трамп передал Зеленскому инструкции от Путина.
12.02.2025 19:49 Відповісти
12.02.2025 19:49 Відповісти
Спочатку подзвонив військовому здочинцю *****(путєну) а потім Зеленському..... це не повага як мінімум.
12.02.2025 22:09 Відповісти
12.02.2025 22:09 Відповісти
Сначала вчера посол ездил с Путиным болтать.
12.02.2025 22:09 Відповісти
12.02.2025 22:09 Відповісти
Так а о чем говорили? просто привет как дела.
12.02.2025 19:50 Відповісти
12.02.2025 19:50 Відповісти
Почали з того, що найвеличніший 6 разів подякував за дзвінок.
12.02.2025 20:29 Відповісти
12.02.2025 20:29 Відповісти
Піду помолюсь...
12.02.2025 19:50 Відповісти
12.02.2025 19:50 Відповісти
Пукать и пукать
12.02.2025 19:50 Відповісти
12.02.2025 19:50 Відповісти
ЗЕбілку зачитали умови капітуляції і сказали як приготувати 73% лохторату до цього.
12.02.2025 19:50 Відповісти
12.02.2025 19:50 Відповісти
Україну віддали на знищення путіну!
12.02.2025 19:50 Відповісти
12.02.2025 19:50 Відповісти
Зелі пістон вставили
12.02.2025 19:50 Відповісти
12.02.2025 19:50 Відповісти
Ну тепер зрозуміло, Трамп поговоривши з путіним буде вимогати від Зеленського прийняти умови путіна. В щось інше щось не віриться.
12.02.2025 19:59 Відповісти
12.02.2025 19:59 Відповісти
зе!гундос, сьогодні цілий день нас катував собою.
а, так все банально закінчилося.
тепер дивимось, як зе!гніда буде вибілювати капітуляцію.
12.02.2025 19:59 Відповісти
12.02.2025 19:59 Відповісти
UPD. Переговори Зеленського та Трампа тривали близько години
12.02.2025 20:00 Відповісти
12.02.2025 20:00 Відповісти
⚡️Деталі розмови Зеленського та Трампа публікуватимуть тут: Реальна Війна 18+
12.02.2025 20:05 Відповісти
12.02.2025 20:05 Відповісти
Касаби кип'ятком ссуть шо трамп подзвонив путєну и поговорив, навіть біржа в них пішла вгору!!! А шо гундосий наговорив? Будуть подробиці?
12.02.2025 20:06 Відповісти
12.02.2025 20:06 Відповісти
А провід від телефона зеленського куди веде?
12.02.2025 20:07 Відповісти
12.02.2025 20:07 Відповісти
Трахання рідкоземельного господаря свідків сватів тривало годину. Повідомляється, що віслюк апокаліпсису був не проти, бо був добре підготовлений до цього фсбешниками.
12.02.2025 20:08 Відповісти
12.02.2025 20:08 Відповісти
Са всєх старон і в любом калічєствє
12.02.2025 21:06 Відповісти
12.02.2025 21:06 Відповісти
Єрмак заставить клоуна підписати капітуляцію України!
12.02.2025 20:11 Відповісти
12.02.2025 20:11 Відповісти
- Асісяй? (с)

12.02.2025 20:31 Відповісти
12.02.2025 20:31 Відповісти
Ну й навіщо під цією новиною фото ***** (путєна)???
12.02.2025 22:11 Відповісти
12.02.2025 22:11 Відповісти
Щоб ви обидва здохли і ***** з вами.
12.02.2025 20:32 Відповісти
12.02.2025 20:32 Відповісти
- ало, потужний членограй? Це Дональд Фредович, Імператор галактики та Великий князь Марсу. Звоню тобі сказати, що росія та сша виграли 2 Світову війну!
- дуже цікаво, але я й гадки не маю, про що це ви говорите! Дайте краще ще грошей!
12.02.2025 22:21 Відповісти
12.02.2025 22:21 Відповісти
 
 