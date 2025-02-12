Зеленський та Трамп провели телефонну розмову, - ОП

У середу, 12 лютого, президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

Радник президента України Дмитро Литвин підтвердив розмову між лідерами. Вона тривала близько години.

Новина оновлюється...

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним вранці 12 лютого.

Вони говорили, зокрема, про війну в Україні.