Глава Мінфіну США Бессент передав Україні перший драфт угоди про партнерство, - Зеленський

Україна отримала від США перший драфт угоди про партнерство.

Про це після зустрічі у форматі тет-а-тет повідомили президент Володимир Зеленський разом з міністром фінансів США Скотом Бессентом, пише "Укрінформ" та "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

У середу, 12 лютого, новопризначений міністр фінансів США Скотт Бессен прибув до України та зустрівся із Володимиром Зеленським.

"Ми говорили про корисні копалини. Я знаю, що нашій команді передали перший проєкт угоди від Сполучених Штатів про партнерство між нашими країнами. Я дуже хочу, щоб наша команда вивчила цей документ, і ми зробимо все, щоб якнайшвидше вивчити і підписати цей документ. Тому що Сполучені Штати – це наші головні партнери. Ми зробимо все, щоб вивчити всі деталі документа і встигнути на Мюнхенську конференцію, тому що не хочеться втрачати час", - сказав Зеленський.

За словами глави держави, розмова з Бессентом була конструктивною і включала, серед іншого, питання гарантій безпеки, говорили також про корисні копалини.

Своєю чергою глава Бессент заявив, що цей документ відповідає баченню президента США Дональда Трампа, стосовно швидкого завершення війни в Україні.

"Цей документ відповідає баченню Дональда Трампа, стосовно швидкого вирішення війни", - цитує "Радіо Свобода" міністра фінансів США Бессента.

Він також зазначив, що США та Україна мають "розділити безпекові питання".

Раніше повідомлялося, що міністр фінансів США Скотт Бессент приїде в Україну для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

