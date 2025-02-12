УКР
Глава Мінфіну США Бессент передав Україні перший драфт угоди про партнерство, - Зеленський

Зеленський і Бессент зустрілися

Україна отримала від США перший драфт угоди про партнерство. 

Про це після зустрічі у форматі тет-а-тет повідомили президент Володимир Зеленський разом з міністром фінансів США Скотом Бессентом, пише "Укрінформ" та "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

У середу, 12 лютого, новопризначений міністр фінансів США Скотт Бессен прибув до України та зустрівся із Володимиром Зеленським. 

"Ми говорили про корисні копалини. Я знаю, що нашій команді передали перший проєкт угоди від Сполучених Штатів про партнерство між нашими країнами. Я дуже хочу, щоб наша команда вивчила цей документ, і ми зробимо все, щоб якнайшвидше вивчити і підписати цей документ. Тому що Сполучені Штати – це наші головні партнери. Ми зробимо все, щоб вивчити всі деталі документа і встигнути на Мюнхенську конференцію, тому що не хочеться втрачати час", - сказав Зеленський.

За словами глави держави, розмова з Бессентом була конструктивною і включала, серед іншого, питання гарантій безпеки, говорили також про корисні копалини.

Своєю чергою глава Бессент заявив, що цей документ відповідає баченню президента США Дональда Трампа, стосовно швидкого завершення війни в Україні.

Читайте також: Робота над планом Трампа щодо війни в Україні почнеться в лютому, - Зеленський

"Цей документ відповідає баченню Дональда Трампа, стосовно швидкого вирішення війни", - цитує "Радіо Свобода" міністра фінансів США Бессента.

Він також зазначив, що США та Україна мають "розділити безпекові питання".

Раніше повідомлялося, що міністр фінансів США Скотт Бессент приїде в Україну для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Читайте також: Трамп відправив міністра фінансів США Бессента в Україну для зустрічі з Зеленським

Топ коментарі
+12
"Драфт"?
Знов якісь вумні слова вигадує!
Його політтехнологи все не полишають спроб видати тупого наркомана за розумного?
12.02.2025 18:59 Відповісти
12.02.2025 18:59 Відповісти
+7
Драфт -розпорядження про виплату грошової суми третій стороні.
Питання - які треьей стороні ми повинні платить?
12.02.2025 19:04 Відповісти
12.02.2025 19:04 Відповісти
+4
Грала собі людина куєм на роялі - і людині і усим було зрозуміло, (комусь навіть подобалось)...
А тепер про шо людям у маршрутці говорить? Про драфти і кейси?
12.02.2025 19:13 Відповісти
12.02.2025 19:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Драфт"?
Знов якісь вумні слова вигадує!
Його політтехнологи все не полишають спроб видати тупого наркомана за розумного?
12.02.2025 18:59 Відповісти
12.02.2025 18:59 Відповісти
Драфт -розпорядження про виплату грошової суми третій стороні.
Питання - які треьей стороні ми повинні платить?
12.02.2025 19:04 Відповісти
12.02.2025 19:04 Відповісти
скоріш за все третя сторона буде платить нам. тобто за зброю я віддадуть нам.
12.02.2025 19:12 Відповісти
12.02.2025 19:12 Відповісти
А хто це ота третя сторона?
12.02.2025 19:15 Відповісти
12.02.2025 19:15 Відповісти
ну.... будемо чекати кращого))
12.02.2025 19:16 Відповісти
12.02.2025 19:16 Відповісти
Яке нах "розпорядження"?
Взагалі-то він не зміг перекласти (згадати) слово "draft" - чернетка.
12.02.2025 19:19 Відповісти
12.02.2025 19:19 Відповісти
Він чи перекладачи для нього? Онож не царське діло шось там перекладати.
12.02.2025 19:21 Відповісти
12.02.2025 19:21 Відповісти
державна мова у нас яка? ці дурачки повинні державною спілкуватись а не англо українським суржиком.
12.02.2025 19:44 Відповісти
12.02.2025 19:44 Відповісти
Draft = проект
12.02.2025 19:27 Відповісти
12.02.2025 19:27 Відповісти
Поглибленно. Драфт - проміжний стан певного документу, тексту, робочий примірник. англ. draft -- попередній примірник, нарис.
12.02.2025 19:37 Відповісти
12.02.2025 19:37 Відповісти
Драфт є і в картках, як шо ви в брідж граєтє. То може Вальодья цей драфт мав на увазі?
12.02.2025 19:42 Відповісти
12.02.2025 19:42 Відповісти
Ну, це я прочитав, коли розбирався. Ви запитали про третю сторону. Я відповів так (без спорту), бо Чмоня буде сміятись з українців та їх розуму. А воно дуже розумне ...
12.02.2025 20:04 Відповісти
12.02.2025 20:04 Відповісти
в данному випадку ці дурачки мали на увазі "чернетка".
12.02.2025 19:42 Відповісти
12.02.2025 19:42 Відповісти
Гугла нема? - Визначення «драп»​​ Драп - травка, яку курять, марихуана або гашиш. Драп - дуже швидка, часто несподівана, втеча. Скорочення від «дати драпака». ...
12.02.2025 19:12 Відповісти
12.02.2025 19:12 Відповісти
хто про що, а він про "травку"...
12.02.2025 19:16 Відповісти
12.02.2025 19:16 Відповісти
Паниковский Вас продаст , купит , и опять продаст . Но уже дороже. Фамилию Паниковский стоит поменять. А так всё в самую точку.
12.02.2025 19:00 Відповісти
12.02.2025 19:00 Відповісти
"Партнерство" рівня "я хазяїн - ти васал".
12.02.2025 19:00 Відповісти
12.02.2025 19:00 Відповісти
Ну - так - Трамп сказав шо за все потрібно платити
12.02.2025 19:01 Відповісти
12.02.2025 19:01 Відповісти
Хто та третя сторона який треба платити згідно терміна драфт?
12.02.2025 19:05 Відповісти
12.02.2025 19:05 Відповісти
Потрібно дивитись простіше - ці двоє вдарили по руках - а третіи - Трамп
12.02.2025 19:10 Відповісти
12.02.2025 19:10 Відповісти
Пункт 1. Трамп всегда прав..
12.02.2025 19:03 Відповісти
12.02.2025 19:03 Відповісти
мозг поплавило,для чого цього ідіота сюди в новини кидаєте?Пару днів потрібно не заходити сюди
12.02.2025 19:05 Відповісти
12.02.2025 19:05 Відповісти
За словами глави держави, розмова з Бессентом була конструктивною і включала, серед іншого, питання гарантій безпеки, говорили також про корисні копалини. ( говорити за корисні копалини без думки і референдуму українців, можна наговорити і на зашморг на власну шию"
12.02.2025 19:10 Відповісти
12.02.2025 19:10 Відповісти
Грала собі людина куєм на роялі - і людині і усим було зрозуміло, (комусь навіть подобалось)...
А тепер про шо людям у маршрутці говорить? Про драфти і кейси?
12.02.2025 19:13 Відповісти
12.02.2025 19:13 Відповісти
Зато природні ресурси віддаєш Штатам. Барига зелена!

БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ - 2.

ВИКАЧАТИ РЕСУРСИ БЕЗ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УКРАЇНИ!

КИДАЛОВО 2.
12.02.2025 19:15 Відповісти
12.02.2025 19:15 Відповісти
за ті ресурси як неприходило тобі і мені ані копійкі так і неприйде, питання в тому, нахера нам йти за них вмирати, заради чього? заради дєрьмаків при владі? за купку лозунгів совкових?
питання реторичні
12.02.2025 19:20 Відповісти
12.02.2025 19:20 Відповісти
То прийдуть до тебе. Ти вже повірив що кацапи щось підпишуть і виконають, коли таке було?
12.02.2025 19:53 Відповісти
12.02.2025 19:53 Відповісти
чому до мене? чому не до тебе?
12.02.2025 20:16 Відповісти
12.02.2025 20:16 Відповісти
Пішов ти на ***! Риторичний довбень.
12.02.2025 20:35 Відповісти
12.02.2025 20:35 Відповісти
шо правда в очі коле?) нічого, і з тебе також спадуть рожеві окуляри, вірю, знаю, сам такий був.
12.02.2025 20:49 Відповісти
12.02.2025 20:49 Відповісти
Ще раз йди на ***. рожевий.
12.02.2025 21:02 Відповісти
12.02.2025 21:02 Відповісти
все! забрали у Фірташа титанові комбінати))
12.02.2025 19:18 Відповісти
12.02.2025 19:18 Відповісти
Во-первых, любые обсуждения об использовании ресурсов Украины , могут иметь место только

после окончания войны и возврата всех украинских территорий, а во-вторых, этот вопрос должен

рассматриваться на всеукраинском референдуме, все ресурсы принадлежат народу Украины и

распоряжаться ими может только народ!
12.02.2025 19:39 Відповісти
12.02.2025 19:39 Відповісти
А третє - просрочений не має права підписувати міждержавні угоди. також вносити зміни в законодавство, в.о. повинен лише забезпечувати дотримання діючих законів та угод.
12.02.2025 20:34 Відповісти
12.02.2025 20:34 Відповісти
Слово просроченный это из лексикона рашистов и путлеровцев, а украинцы знают, почему пока

нет выборов, поэтому, не пишите такую чушь.
12.02.2025 20:39 Відповісти
12.02.2025 20:39 Відповісти
Вот только не надо орусевшим немцам расказывать мне, что украинцы знают. Ферштейн?
12.02.2025 22:32 Відповісти
12.02.2025 22:32 Відповісти
А как Ринат в Женеве отреагирует, что Зеленский распоряжается его ресурсами, честно заработанными тяжким трудом?
12.02.2025 19:47 Відповісти
12.02.2025 19:47 Відповісти
Всім і до цього було похеру на ті ресурси, а тепер ще більше. Питання в іншому, який процент населення, вірить що кацапи виконають підписані угоди? 74%, чи вже менше? Мені цікаво, процес деградації продовжується, чи війна на це не вплинула?
12.02.2025 19:57 Відповісти
12.02.2025 19:57 Відповісти
Печаль, що і США запросто може забити на угоди.
12.02.2025 20:01 Відповісти
12.02.2025 20:01 Відповісти
А їм то що, в них війни немає…
12.02.2025 20:09 Відповісти
12.02.2025 20:09 Відповісти
 
 