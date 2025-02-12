Глава Мінфіну США Бессент передав Україні перший драфт угоди про партнерство, - Зеленський
Україна отримала від США перший драфт угоди про партнерство.
Про це після зустрічі у форматі тет-а-тет повідомили президент Володимир Зеленський разом з міністром фінансів США Скотом Бессентом, пише "Укрінформ" та "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
У середу, 12 лютого, новопризначений міністр фінансів США Скотт Бессен прибув до України та зустрівся із Володимиром Зеленським.
"Ми говорили про корисні копалини. Я знаю, що нашій команді передали перший проєкт угоди від Сполучених Штатів про партнерство між нашими країнами. Я дуже хочу, щоб наша команда вивчила цей документ, і ми зробимо все, щоб якнайшвидше вивчити і підписати цей документ. Тому що Сполучені Штати – це наші головні партнери. Ми зробимо все, щоб вивчити всі деталі документа і встигнути на Мюнхенську конференцію, тому що не хочеться втрачати час", - сказав Зеленський.
За словами глави держави, розмова з Бессентом була конструктивною і включала, серед іншого, питання гарантій безпеки, говорили також про корисні копалини.
Своєю чергою глава Бессент заявив, що цей документ відповідає баченню президента США Дональда Трампа, стосовно швидкого завершення війни в Україні.
"Цей документ відповідає баченню Дональда Трампа, стосовно швидкого вирішення війни", - цитує "Радіо Свобода" міністра фінансів США Бессента.
Він також зазначив, що США та Україна мають "розділити безпекові питання".
Раніше повідомлялося, що міністр фінансів США Скотт Бессент приїде в Україну для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
Знов якісь вумні слова вигадує!
Його політтехнологи все не полишають спроб видати тупого наркомана за розумного?
Питання - які треьей стороні ми повинні платить?
Взагалі-то він не зміг перекласти (згадати) слово "draft" - чернетка.
А тепер про шо людям у маршрутці говорить? Про драфти і кейси?
БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ - 2.
ВИКАЧАТИ РЕСУРСИ БЕЗ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УКРАЇНИ!
КИДАЛОВО 2.
питання реторичні
после окончания войны и возврата всех украинских территорий, а во-вторых, этот вопрос должен
рассматриваться на всеукраинском референдуме, все ресурсы принадлежат народу Украины и
распоряжаться ими может только народ!
нет выборов, поэтому, не пишите такую чушь.