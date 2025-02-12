УКР
Новини
Робота над планом Трампа щодо війни в Україні почнеться в лютому, - Зеленський

У Трампа немає готового плану щодо України

Президент Володимир Зеленський заявив, що у Дональда Трампа поки немає готового плану щодо завершення війни в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю The Economist.

"Я впевнений, що готового плану поки що немає. Чому? Тому що план не може бути суто американським. Тому що війна йде тут. І без нашої спільної роботи, без консультацій із нами, я думаю, він не може бути завершеним. У команди президента Трампа напевно є якісь напрацювання. Я впевнений, що є, тому що для них це дуже важливе питання", - пояснив глава держави.

За словами Зеленського, Україна поки не бачила та не чула жодних пропозицій з боку США.

"Думаю, лютий буде тим місяцем, коли ця робота почнеться. Я думаю, що президент Трамп займається внутрішніми проблемами у Сполучених Штатах, і я думаю, що це його пріоритет. Принаймні, це те, що ми бачимо у відкритому доступі, і в мене немає жодної іншої інформації", - додав президент.

Зеленський Володимир (25545) США (24362) Трамп Дональд (7192) війна в Україні (6273)
+5
Плани зелі скінчилися, що ми переходим на плани Трампа?
12.02.2025 16:42 Відповісти
+3
План Трампа щодо припинення війни складається з двох пунктів:
1. Змусити Україну капітулювати.
2. Будувати Трамп готелі та гольф-клуби по всій розширеній Росії.
12.02.2025 16:43 Відповісти
+3
Робота Трампа над мирним планом почнеться вже в цьому місяці.І я вже почав йому в цьому допомогати,сказавши що путін точно скоро помре" - сказав Зєлєнський...
12.02.2025 16:44 Відповісти
А вінцем усього стане другий саміт миру?
12.02.2025 16:40 Відповісти
Ілюстративний прогноз щодо фіналу війни.

Сьогодні Микола витяг зі ставу здохлу щуку, яка вдавилася карасем.

Карась, живий, трохи побитий, був витягнутий з пащі агресивної тварюки, та випущений у рідну стихію.

В нього є шанс пожити, на відміну від агресорки.

Щуку, що переоцінила свої сили, зжерли коти.

Геніально, як на мене, для поціновувачів алегорій, метафор та аналогій
12.02.2025 16:41 Відповісти
Це не прогноз, а рожева туфта для марафону. Достатньо подивитись на цю здорову щуку і прикинути, скільки карасів вона проковтнула до цього.
12.02.2025 17:00 Відповісти
не марафона, телеЛАЙНОфону, дєрмачьому причьому.
12.02.2025 17:03 Відповісти
План Трампа забористиший за план Зеленського.
12.02.2025 16:41 Відповісти
Поки Трамп у своєму болоті талапається та пішов шептати з казапами, може Європа та Британія щось толкове з нами придумає…
показати весь коментар
12.02.2025 16:43 Відповісти
Я уже в количестве этих "планов" запутался. Что-то среднее между миллионом дронов и миллиардом деревьев.
12.02.2025 16:43 Відповісти
Виросло більше двох мільярдів дерев, на бувшому дні каховського водосховища. Хтось уявляв шо кокаїновий тріп "смарагдового" здійсниться саме таким , збоченим, чином?
показати весь коментар
План Трампа щодо припинення війни складається з двох пунктів:
1. Змусити Україну капітулювати.
2. Будувати Трамп готелі та гольф-клуби по всій розширеній Росії.
12.02.2025 16:43 Відповісти
Цікаво би було послухати розмову двох популістів. Підозрюю що це був би батл рівня 95 квартала
12.02.2025 16:43 Відповісти
Ще один папірець під назвою "Потужний план незламної перемоги" від Ільфа і Петрова. Вибачте - від Зеленського і Трампа. Папір, як водиться, стерпить все - а от Україна цих зелених недоумків, ворюг і зрадників - навряд чи стерпить. Не виживе...
12.02.2025 16:44 Відповісти
А зараз шо? Січень?
12.02.2025 16:45 Відповісти
На слідуючий рік
12.02.2025 16:46 Відповісти
Містер Фікс - в вас є план? - в мене є 2 плани
12.02.2025 16:46 Відповісти
Зачем Украине вообще реагировать на планы Трампа? Он нам ничего не дает, никак не помогает - он русская шлюха.
12.02.2025 16:49 Відповісти
История не учит. Таких типов как путин невозможно принудить к миру. Вспомните его ближайшего брата по разуму диктатора гитлера. Те же самые бесполезные потуги политиков договорится только разгоняли его аппетиты и привело к многомиллионным жертвам. Современный бункерный Фюрер это возрождение дьявола.
12.02.2025 16:50 Відповісти
що плани "зе".що плани "трампа" --квартальна рашистська муйня, яка має на меті завуалювати окупацію України
12.02.2025 16:53 Відповісти
Ніякого плану Трампа що до припинення війни немає ,злочинець путін розуміє тільки силу ,отже як би США допомагала зброєю Україні ,а для росії посилили санкції як проти Китаю.
12.02.2025 16:57 Відповісти
Интересно а у Зеленского план есть? он ведь должен быть.
12.02.2025 16:57 Відповісти
аж два і він їх вже оголосив
12.02.2025 16:58 Відповісти
Трамп с путіним план малює
12.02.2025 16:57 Відповісти
"Думаю, лютий буде тим місяцем, коли ця робота почнеться"-зе.
Типу того,зараз березень,а лютий "буде тим місяцем, коли ця робота почнеться".
12.02.2025 17:00 Відповісти
зе тріпло дєрьмаче, йди на ..й. вслід за яником\резніком.
12.02.2025 17:06 Відповісти
А куди поділися "плани перемоги" Боневтіка Брехливого???
12.02.2025 20:03 Відповісти
 
 