Робота над планом Трампа щодо війни в Україні почнеться в лютому, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що у Дональда Трампа поки немає готового плану щодо завершення війни в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю The Economist.

"Я впевнений, що готового плану поки що немає. Чому? Тому що план не може бути суто американським. Тому що війна йде тут. І без нашої спільної роботи, без консультацій із нами, я думаю, він не може бути завершеним. У команди президента Трампа напевно є якісь напрацювання. Я впевнений, що є, тому що для них це дуже важливе питання", - пояснив глава держави.

За словами Зеленського, Україна поки не бачила та не чула жодних пропозицій з боку США.

"Думаю, лютий буде тим місяцем, коли ця робота почнеться. Я думаю, що президент Трамп займається внутрішніми проблемами у Сполучених Штатах, і я думаю, що це його пріоритет. Принаймні, це те, що ми бачимо у відкритому доступі, і в мене немає жодної іншої інформації", - додав президент.

