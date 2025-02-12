УКР
Рубіо, Волтц, Віткофф: Трамп назвав членів переговорної групи щодо України

Трамп розповів, кому доручив вести переговори щодо припинення війни

Президент США Дональд Трамп визначився із командою перемовників, яка братиме участь у переговорах щодо припинення війни РФ проти України.

Про це він написав у Truth Social за підсумками розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним у середу, 12 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я попросив держсекретаря Марко Рубіо, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника з питань національної безпеки Майкла Волтца та посла та спеціального посланника Стіва Віткоффа очолити переговори, які, я переконаний, будуть успішними", - заявив американський лідер.

Водночас у своїй заяві глава Білого дому не згадав про спецпредставника з питань України та Росії Кіта Келлога, який цього тижня візьме участь Мюнхенській конференції, а після неї відвідає Україну.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним вранці 12 лютого.

Також цього дня Трамп поговорив із президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також: Трамп таємно доручив займатись встановленням миру в Україні ще одному своєму посланнику – Віткоффу, - NYT

перемовини (3092) Трамп Дональд (7192) Рубіо Марко (290) Волц Майк (93) Віткофф Стів (149)
Топ коментарі
+7
Рубіо, Волтц, Віткофф

А де Петрофф та Сідорофф?
Певно, рузьге забезпечать!
показати весь коментар
12.02.2025 20:08 Відповісти
+6
Про які переговори йдеться? Тут виключно ці три пропутінських під***дара будуть ставити Україну раком перед ******.
показати весь коментар
12.02.2025 20:21 Відповісти
+4
Переговорці виключно з ,,закоханих,, в Україну. Курва рижа.
показати весь коментар
12.02.2025 20:07 Відповісти
Напоминает 2015 год, когда Сопля, ржавый и фуфло защищали народ Донбасса.
показати весь коментар
12.02.2025 20:07 Відповісти
Абгама Іванофа.
показати весь коментар
12.02.2025 20:11 Відповісти
Я свинособак кацапсячих навіть під vpn чую.
показати весь коментар
12.02.2025 20:14 Відповісти
Когось із антитрампістів які ще залишились у владі. Може в піку Доні робили б щось корисне для нас.
показати весь коментар
12.02.2025 20:12 Відповісти
Що пропонуєш?
показати весь коментар
12.02.2025 20:15 Відповісти
волц и рубио норм,чего вам еще надо?и тут зрада зрадная
показати весь коментар
12.02.2025 20:11 Відповісти
Отой Вітков, який розказує про велику дружбу Трампа з Х*йлом.
показати весь коментар
12.02.2025 23:43 Відповісти
Іваноф у нас тут пасеться, він зайнятий.
показати весь коментар
12.02.2025 20:16 Відповісти
Один краще іншого , це ті які були проти допомоги Україні? Да тепер зрозуміло що ми йдемо до виконання умов путіна. Це просто піпець
показати весь коментар
12.02.2025 20:08 Відповісти
Трамп хоче миру і рідкоземи, ху-йло хоче миру і півУкраїни.
Миру не хоче одна Україна...
показати весь коментар
12.02.2025 20:08 Відповісти
Україна відійшла на третій план. Вже не сам Трамп, не Келлог, а третя команда. Посилять, потриндчть та розійдуться.
показати весь коментар
12.02.2025 20:09 Відповісти
Мирним планом Трампа та його общипаних яструбів, які в результаті цього не можуть вже навіть піднятись в повітря, є насправді мирний план путіна, за яким Трамп має виконати найголовніше бажання Кремлівського Терориста: нагнути Україну до проведення виборів та реалізувати тут грузинський сценарій, після якого легітимний Бойко має запросити в Україну теж іноземні, але російські війська.

У випадку, якщо "украинцы 73%" помиляться з "мирним" вибором путіна, то для виправлення їх помилкового вибору буде продовжена війна.

Результат мирного плану Трампа-путіна: і вівці цілі-відсутність потреби виділяти військову допомогу Вашінгтоном, коли в Україні запанує мир(русскій мір); і вовки ситі, які під дулом автомата змусять заручницю Україну проголосувати за мир(неГероя України Бойка).
показати весь коментар
12.02.2025 20:11 Відповісти
Нажаль. А ще жаль що в українців немає такої сліпої та відчайдушної віри як у мусульман. Бо не буде кому знищувати чергові ньюйоркські башти після здачі Америкою нас кацапні. Просто зіллємся.
показати весь коментар
12.02.2025 20:17 Відповісти
Америка була гарантом нашої безпеки. То де її дії по нашому захисту?
показати весь коментар
12.02.2025 20:23 Відповісти
Знову за рибу гроші. Черговий ,,перетрахувач,, меморандуму. Все. Бувай.
показати весь коментар
12.02.2025 20:38 Відповісти
До чого тут меморандум? Я просто питаю: звідкіля інформація, що США були нашим гарантом у війні з рашкою? Де це написано?
показати весь коментар
12.02.2025 20:42 Відповісти
Кіта загубили... ?

.
показати весь коментар
12.02.2025 20:16 Відповісти
Кіт засвітився, як агент путіна, бо почав вимагати разом з путіном "легітимного" президента після виборів в Україні під час війни. Повів себе, як повний ідіот, не замаскувавши новітню Мюнхенську змову.
показати весь коментар
12.02.2025 20:23 Відповісти
Келога не взяли тому що він хоть трохи знається на військовій справі. А наркомани яких Тампон пришле нас заставляти капітулювати, будуть виключно гнути хотілки *****. Впевнений що вони даже не розуміють де знаходиться Україна
показати весь коментар
12.02.2025 20:25 Відповісти
Я вже думаю що сенатору Маккейну сам Трамп якусь гидоту підсипав щоб того рак здолав. Була порядна антимосковська людина.
показати весь коментар
12.02.2025 20:21 Відповісти
Головпідар призначив підпідарників.
показати весь коментар
12.02.2025 20:50 Відповісти
Трампель здувся...
показати весь коментар
12.02.2025 21:04 Відповісти
В випадку здачі України частина українців можуть поступово радикалізуватися і почати застосовувати терористичні методи. Терор це засіб слабких. Дуже навіть можливий варіант. І дієвий! Ну не залишати ж безкарними окупантів та їх прихильників? Всі змовники відомі поіменно. Мають майно, родини, бізнес... В світі 85 мільйонів українців. Є з кого набрати прихильників, є кому дати мету в житті, а гроші на святу справу дадуть самі окупанти - куплять собі легку смерть.
показати весь коментар
15.02.2025 03:40 Відповісти
 
 