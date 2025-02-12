Рубіо, Волтц, Віткофф: Трамп назвав членів переговорної групи щодо України

Президент США Дональд Трамп визначився із командою перемовників, яка братиме участь у переговорах щодо припинення війни РФ проти України.

Про це він написав у Truth Social за підсумками розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним у середу, 12 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я попросив держсекретаря Марко Рубіо, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника з питань національної безпеки Майкла Волтца та посла та спеціального посланника Стіва Віткоффа очолити переговори, які, я переконаний, будуть успішними", - заявив американський лідер.

Водночас у своїй заяві глава Білого дому не згадав про спецпредставника з питань України та Росії Кіта Келлога, який цього тижня візьме участь Мюнхенській конференції, а після неї відвідає Україну.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним вранці 12 лютого.

Також цього дня Трамп поговорив із президентом України Володимиром Зеленським.

