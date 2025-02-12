Рубіо, Волтц, Віткофф: Трамп назвав членів переговорної групи щодо України
Президент США Дональд Трамп визначився із командою перемовників, яка братиме участь у переговорах щодо припинення війни РФ проти України.
Про це він написав у Truth Social за підсумками розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним у середу, 12 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я попросив держсекретаря Марко Рубіо, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника з питань національної безпеки Майкла Волтца та посла та спеціального посланника Стіва Віткоффа очолити переговори, які, я переконаний, будуть успішними", - заявив американський лідер.
Водночас у своїй заяві глава Білого дому не згадав про спецпредставника з питань України та Росії Кіта Келлога, який цього тижня візьме участь Мюнхенській конференції, а після неї відвідає Україну.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним вранці 12 лютого.
Також цього дня Трамп поговорив із президентом України Володимиром Зеленським.
А де Петрофф та Сідорофф?
Певно, рузьге забезпечать!
Миру не хоче одна Україна...
У випадку, якщо "украинцы 73%" помиляться з "мирним" вибором путіна, то для виправлення їх помилкового вибору буде продовжена війна.
Результат мирного плану Трампа-путіна: і вівці цілі-відсутність потреби виділяти військову допомогу Вашінгтоном, коли в Україні запанує мир(русскій мір); і вовки ситі, які під дулом автомата змусять заручницю Україну проголосувати за мир(неГероя України Бойка).
