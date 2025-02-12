Трамп про членство України в НАТО: непрактично та малоймовірно

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає членство України в НАТО "малоймовірним".

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Овальному Кабінеті, повідомляє в соцмережі Х кореспондентка CBS News Дженніфер Джейкобс, інформує Цензор.НЕТ.

Глава Білого дому погодився із заявами очільника Пентагону Піта Гегсета щодо членства України в НАТО. Раніше Гегсет заявляв, що вважає "нереалістичним" вступ України до НАТО.

Трамп сказав, що вважає членство України в Альянсі "малоймовірним та непрактичним".

"Я думаю, що, ймовірно, це правда", - сказав президент США.

Водночас американський лідер заявив, що США продовжать надавати допомогу Україні, "але ми хочемо, щоб вона була безпечною".

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним вранці 12 лютого.

Вони говорили, зокрема, про війну в Україні.

Цього ж дня президент США Трамп провів телефонну розмову із президентом України Зеленським.

