Трамп про членство України в НАТО: непрактично та малоймовірно

Трамп про членство України в НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає членство України в НАТО "малоймовірним". 

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Овальному Кабінеті, повідомляє в соцмережі Х кореспондентка CBS News Дженніфер Джейкобс, інформує Цензор.НЕТ.

Глава Білого дому погодився із заявами очільника Пентагону Піта Гегсета щодо членства України в НАТО. Раніше Гегсет заявляв, що вважає "нереалістичним" вступ України до НАТО.

Трамп сказав, що вважає членство України в Альянсі "малоймовірним та непрактичним".

"Я думаю, що, ймовірно, це правда", - сказав президент США.

Водночас американський лідер заявив, що США продовжать надавати допомогу Україні, "але ми хочемо, щоб вона була безпечною".

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним вранці 12 лютого.

Вони говорили, зокрема, про війну в Україні.

Цього ж дня президент США Трамп провів телефонну розмову із президентом України Зеленським.

Топ коментарі
+25
Походу це правда, шо Трампа обіс....цяли московські проститутки і це відео є в пуйла!
Ганьба Штатам!
показати весь коментар
13.02.2025 00:11 Відповісти
+22
А ось для чого "санкції" проти Порошенка. Прикриття зливу України в московський улус. Грамотна спєцопєрація, як на думку квартальних помпадурів...
показати весь коментар
13.02.2025 00:06 Відповісти
+16
я вже писав, немає нічого гіршого бувших наших, які виїхали і згодом почали ненавидіти свою Батьківщину всіма фібрами своєї жалкої душонки. Психіатри точно мають пояснити цей феномен.
Якщо я виїду, то мені або буде начхати на країну і я не буду тусити на цензорі день і ніч, або буду тужити і підтримувати.
Тому я не розумію вашу збоченість і зловтіху. Ніхто з дописувачів не винуватий що ви виїхали.
Отож пишайтеся вашим фашистом трампом, сидіть на піндоських сайтах, цілуйте в ж*пу негрів.
Але нащо ви тут???
показати весь коментар
13.02.2025 02:05 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Поки маразмат Байден з демократами обманював нас роками було нармал. Трамп сказав як є - АГЕНТ КРЕМЛЯ! Ніхто нас в НАТО не чекав і не збирався запрошувати, це буквально позиція США при кожному президенті. Абама макака з Пуйлом також перезагрузку робив.
показати весь коментар
13.02.2025 01:20 Відповісти
НАТО себе не зможе захистити. Тільки своя ядерна зброя, та плювати на трампа та путлера.
показати весь коментар
13.02.2025 01:27 Відповісти
https://ibb.co/twKmhcPZ
показати весь коментар
13.02.2025 01:51 Відповісти
Адже Х-ло йому не дозволив!
показати весь коментар
13.02.2025 02:20 Відповісти
Але ж може бути інший союз. З країнами Балтії та Скандинавії. В оборонці в т.ч. Не як противага НАТО, а просто співпраця, різносторонній союз... Який може стати дієвішим, ніж те сцикливе НАТО. Згодом союз може стати альтернативою НАТО...
Але це скілл дипломатії має бути на супервисокому рівні. І це не з нашим урядом. У нас і не було таких політиків... Але ж якби були, та можна почати з того, що одна натівська країна почала зазіхати на території іншої натівської країни. Вони ж не стануть горою одне за одно, ну об'єктивно... Розісруться, почнуть розподіл територій і все скотиться до вічного "я сильніший, я господар".
показати весь коментар
13.02.2025 03:41 Відповісти
ХКУЙЛО ЗАСМОКТАВ І ЦЬОГО ІДІОТА.. БУДУТЬ В АРКТИЦІ ВДВОХ ПІНГВІНІВ СМАЖИТИ... ЧМОРБАН І ФІЦЬХКУЙ ТОРЖЕСТВУЮТЬ..
показати весь коментар
13.02.2025 05:31 Відповісти
Кому на практично? путіну? Які не практичні країни НАТО!
показати весь коментар
13.02.2025 06:50 Відповісти
Угорщина та Словаччина - це дуже-дужне практично ? І для кого ж ? Для маска, щоб зігануть без наслідків, що відлуплять?
показати весь коментар
13.02.2025 07:35 Відповісти
Опять рыбу за мясо приняли
показати весь коментар
13.02.2025 07:36 Відповісти
ЦЯ РИЖА МОЧАЛКА Є ТАКИМ ЖЕ ПОПУЛІСТОМ ЯК ЧЕГЕВАРЕ
показати весь коментар
13.02.2025 07:38 Відповісти
все приехали !!!!((( как такое может быть ???? с нашей войны Америка насобирала бабосы , а теперь на попятную !!!!((! столько смертей , столько разрушений ,миллионы людей обесдолены и теперь вот это ????(((( предатели ((((
показати весь коментар
13.02.2025 08:40 Відповісти
тобто увесь світовий порядок який склався після 2 світової війни можна похерити і тепер хто сильніший той і правий - правильно я розумію потужного лідлора омерики?
показати весь коментар
13.02.2025 08:59 Відповісти
Повторив три рази "я думаю, Україна повина укласти мир", що на практиці означає "Україна повина капітулювати"
показати весь коментар
13.02.2025 09:05 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 