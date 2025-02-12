Трамп про членство України в НАТО: непрактично та малоймовірно
Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає членство України в НАТО "малоймовірним".
Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Овальному Кабінеті, повідомляє в соцмережі Х кореспондентка CBS News Дженніфер Джейкобс, інформує Цензор.НЕТ.
Глава Білого дому погодився із заявами очільника Пентагону Піта Гегсета щодо членства України в НАТО. Раніше Гегсет заявляв, що вважає "нереалістичним" вступ України до НАТО.
Трамп сказав, що вважає членство України в Альянсі "малоймовірним та непрактичним".
"Я думаю, що, ймовірно, це правда", - сказав президент США.
Водночас американський лідер заявив, що США продовжать надавати допомогу Україні, "але ми хочемо, щоб вона була безпечною".
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним вранці 12 лютого.
Вони говорили, зокрема, про війну в Україні.
Цього ж дня президент США Трамп провів телефонну розмову із президентом України Зеленським.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але це скілл дипломатії має бути на супервисокому рівні. І це не з нашим урядом. У нас і не було таких політиків... Але ж якби були, та можна почати з того, що одна натівська країна почала зазіхати на території іншої натівської країни. Вони ж не стануть горою одне за одно, ну об'єктивно... Розісруться, почнуть розподіл територій і все скотиться до вічного "я сильніший, я господар".