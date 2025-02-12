Трамп заявив, що планує зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії
У середу, 12 лютого, президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним, ймовірно, відбудеться в Саудівській Аравії.
Про це у соцмережі Х повідомила журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідну заяву американський лідер зробив під час спілкування з пресою в Овальному Кабінеті.
Зазначається, що Трамп "очікує зустрітися" з Путіним, і, ймовірно, зробить це в Саудівській Аравії.
Водночас ймовірну дату зустрічі глава Білого дому не назвав.
Також президент США сказав журналістам, що його розмова з Путіним тривала понад годину. На його думку, Путін "хоче миру" і "хоче, щоб це закінчилося".
Раніше ЗМІ повідомляли, що Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати розглядаються Росією як можливі місця проведення зустрічі на вищому рівні між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.
Що передувало
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним вранці 12 лютого.
Вони говорили, зокрема, про війну в Україні.
Цього ж дня президент США Трамп провів телефонну розмову із президентом України Зеленським.
1. Чий Крим?
2. путін хто?
Всі країни СНД, деякі по кілька разів.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_international_presidential_trips_made_by_Vladimir_Putin
Припинення вогню в Україні можливе у не дуже далекому майбутньому, - Трамп.
США приголомшили європейських союзників, коли розпочали мирні переговори щодо України з Росією
Один європейський дипломат НАТО назвав нові червоні лінії США схожими на примушення України до «попереджувальної капітуляції».
для чого потрібна ця зустріч Трампа і військового злочинця
наяву ??
Щоби обговорити війну в Украіні?
А де буде українська сторона ?
