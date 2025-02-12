УКР
Трамп заявив, що планує зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії

Трамп про зустріч з путіним

У середу, 12 лютого, президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним, ймовірно, відбудеться в Саудівській Аравії.

Про це у соцмережі Х повідомила журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідну заяву американський лідер зробив під час спілкування з пресою в Овальному Кабінеті.

Зазначається, що Трамп "очікує зустрітися" з Путіним, і, ймовірно, зробить це в Саудівській Аравії.

Водночас ймовірну дату зустрічі глава Білого дому не назвав. 

Також президент США сказав журналістам, що його розмова з Путіним тривала понад годину. На його думку,  Путін "хоче миру" і "хоче, щоб це закінчилося".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати розглядаються Росією як можливі місця проведення зустрічі на вищому рівні між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

Читайте також: Трамп після розмови із Зеленським: він, як і Путін хоче миру, настав час зупинити цю безглузду війну

Що передувало

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним вранці 12 лютого.

Вони говорили, зокрема, про війну в Україні.

Цього ж дня президент США Трамп провів телефонну розмову із президентом України Зеленським.

Читайте також: США прагнуть досягти мирної угоди між Росією та Україною і покласти край війні, - Білий дім

Топ коментарі
+17
Коли Трамп попросив сьогодні Всевишнього благословити народ росії і України- Європа здригнулась. Ми дізнаємось ще багато паскудства про «перемовини» двох збоченців..
показати весь коментар
12.02.2025 23:34 Відповісти
+16
Рудий думає, що перехитрить світ та зілʼє Україну як воду в унітазі. Недалекого розуму він, одначе.
показати весь коментар
12.02.2025 23:24 Відповісти
+15
Ти козломордий вважаєш що з Гітлером не потрібно було воювати? Краще в концтаборах жити?
показати весь коментар
12.02.2025 23:31 Відповісти
А чо не в Антарктиді?
показати весь коментар
12.02.2025 23:20 Відповісти
Там холодно. У ***** шось замерзне, він же бункерний, а там топлять файно.
показати весь коментар
12.02.2025 23:23 Відповісти
У меня вопрос саудитов ставят в неудобные рамки им уже прилетало за игнор ордера на арест великана от МКС ...а тут сабантуй да ещё нашего клоуна туда позовут там у него вся крипта и нал запиляны вместе с офисом кварталу....Трамп вошёл в разборки с ООН и МКС и не одними Трампами и США единый мир...
показати весь коментар
12.02.2025 23:29 Відповісти
трапм ввів санкції проти МКС) про що ти...)
показати весь коментар
12.02.2025 23:33 Відповісти
Это то же самое как Путин ввел санкции против США или рнбо Украины ввели санкции против Порошенко и марсиан до дуры то все типа санкции напоминает игру из детства в песочнице кто больше в кого кинет лопаткой какашек собачьих из песочницы.. из Трамп не вечен ....
показати весь коментар
12.02.2025 23:37 Відповісти
такі вони... діткі...по 70+ рочьків...
показати весь коментар
12.02.2025 23:39 Відповісти
А може на ісконно руzzкой зємлє, на аляскє?
показати весь коментар
12.02.2025 23:22 Відповісти
А чому не в Омані ?
показати весь коментар
12.02.2025 23:24 Відповісти
А можна його там і замочити? Наприклад лійку в горлянку і заливати нафту, поки не напьеться?
показати весь коментар
12.02.2025 23:24 Відповісти
*****.
показати весь коментар
12.02.2025 23:27 Відповісти
На всяк випадок може обох ?
З.І. Хоч кажуть путіни є запасні , а трампи не відомо
показати весь коментар
12.02.2025 23:32 Відповісти
обох
показати весь коментар
12.02.2025 23:44 Відповісти
1881-го року "замочили" обох. Царя підірвали, а президента розстріляли.

Це було 144 роки тому (12*12), і теж був рік Змії.

36 років після тих подій (1917) навічно сконала раша_емпайр, а ще за 36 років -- сконав упир джугашвілі.
показати весь коментар
13.02.2025 00:19 Відповісти
Ніт не навічно. Монархіст сралін відновив емпайр (під фальшивою вивіскою "Радянської Влади" була саме монархія, що наче сконала у 1917 - та відродилася у 1937). Сралін здох - але в нього наступники, до ху.ла включно.
показати весь коментар
13.02.2025 07:59 Відповісти
Рудий думає, що перехитрить світ та зілʼє Україну як воду в унітазі. Недалекого розуму він, одначе.
показати весь коментар
12.02.2025 23:24 Відповісти
Якою мовою це ?
показати весь коментар
12.02.2025 23:28 Відповісти
Радієш? Розкрився?
показати весь коментар
12.02.2025 23:43 Відповісти
Тебе дивує прапор королівства Іспанії на аватарці біженки, ізюмʼянине… Говорити суржиком - не гріх.
показати весь коментар
12.02.2025 23:57 Відповісти
Ти хоч не вивалюй зразу методичку кремля. Міг би хоч по абзацам заносити для конспірації.
показати весь коментар
13.02.2025 00:45 Відповісти
Іди нах уй,лугандон ізюмітєльний.
показати весь коментар
13.02.2025 01:13 Відповісти
і шо ти Ангеліна пропонуєш? і шо за набір слів яких ти начиталась на цензорі?
показати весь коментар
12.02.2025 23:30 Відповісти
Ти козломордий вважаєш що з Гітлером не потрібно було воювати? Краще в концтаборах жити?
показати весь коментар
12.02.2025 23:31 Відповісти
Та не звертайте на нього увагу, це якесь свіжезарегане лайно ...
показати весь коментар
12.02.2025 23:53 Відповісти
Без №601908 реєстрація: 12.02.2025
1. Чий Крим?
2. путін хто?
показати весь коментар
12.02.2025 23:32 Відповісти
Ти чимось краще загиблих?
показати весь коментар
13.02.2025 01:11 Відповісти
Нікого він зливати не буде.
показати весь коментар
12.02.2025 23:28 Відповісти
Коли Трамп попросив сьогодні Всевишнього благословити народ росії і України- Європа здригнулась. Ми дізнаємось ще багато паскудства про «перемовини» двох збоченців..
показати весь коментар
12.02.2025 23:34 Відповісти
він вже це зробив. Розуйте очі
показати весь коментар
12.02.2025 23:47 Відповісти
високоінтелектуальний шанувальник трампа? ми і так знаємо що ви дебіли, немає сенсу це постійно показувати
показати весь коментар
13.02.2025 00:08 Відповісти
що йому завадить це зробити?
показати весь коментар
12.02.2025 23:45 Відповісти
Не тобі рішати. Ти там ваші рюзькі проблєми ріши.
показати весь коментар
13.02.2025 01:03 Відповісти
В Куяльнiкє ж! 🤣
показати весь коментар
12.02.2025 23:25 Відповісти
А стоп, це що ***** вперше покине РФ з 2022? Якби в нас розвідку очолював би не блогер, а досвідчений фахівець то можна було би....
показати весь коментар
12.02.2025 23:25 Відповісти
Та в Монголію їздив і в КНДР!
показати весь коментар
12.02.2025 23:33 Відповісти
Я про нормальні країни.
показати весь коментар
12.02.2025 23:50 Відповісти
Китай, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Монголія, В'єтнам

Всі країни СНД, деякі по кілька разів.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_international_presidential_trips_made_by_Vladimir_Putin
показати весь коментар
13.02.2025 00:25 Відповісти
Один на один будуть разговори разговарівать ?
показати весь коментар
12.02.2025 23:25 Відповісти
світ ділить будуть, як папєрєднікі в Ялті.
да й і *** з ними, хай ділять, аби від люду простого відєбались і не гнали на убой заради свої хотілок і обідок.
показати весь коментар
12.02.2025 23:32 Відповісти
Сі Цзіньпіня не вистачає, але ймовірно він там буде.
показати весь коментар
13.02.2025 00:26 Відповісти
я умєю молотіть умєю подмолочівать
умєю шарікі крутіть
кармани виворачівать
ах лімончікі ви маї лімончікі
ви растьоте у Соні ні балкончікє
показати весь коментар
13.02.2025 01:49 Відповісти
Буде потім знову ********* що ***** гарний хлопець.
показати весь коментар
12.02.2025 23:29 Відповісти
Америку можна зробити великою тільки добре до блиску вилизавши ***** жопу?
показати весь коментар
12.02.2025 23:29 Відповісти
показати весь коментар
12.02.2025 23:32 Відповісти
😁😆😅🤣👍
показати весь коментар
12.02.2025 23:34 Відповісти
Аркадій Бабченко вірно сказав. Руда халва прийшла в Америку. За премією Миру. ШОП на могилі її повісили.
показати весь коментар
12.02.2025 23:37 Відповісти
Та погодиться.Це підстаркувате чмо готове сувати свою піпєтку у кожну дірку в паркані.
показати весь коментар
12.02.2025 23:39 Відповісти
Якщо буде мовчати то шанс є.
показати весь коментар
12.02.2025 23:42 Відповісти
іплом і тєлом не вийшла мар'яна
показати весь коментар
13.02.2025 01:51 Відповісти
А що так? Рудий бовдур ******** таких підарів як ти?
показати весь коментар
13.02.2025 02:05 Відповісти
Надра Безуглої треба спершу провітрити, потім підмити.
І до гінеколога.
показати весь коментар
13.02.2025 08:46 Відповісти
У тампаксного лохтората пам'ять,як у рибки гуппі.Стадо не може згадати зустрічі Тампона з дрібною ******* в Хельсінки.А я все пам'ятаю,я був не п'яний.Коли вони вийшли на пресуху бліда моль либився,ніс якусь хню,а Затичка стояв,як обісцяний,щось невиразно бекав.І це бачив не тільки я.Тоді ще Залізний Арні сказав,що це блондинисте чмо зганьбило не тільки себе,а й усі США.
показати весь коментар
12.02.2025 23:37 Відповісти
я все пам'ятаю
не побилися і добре нехай далі керують
вони хоча б прогнозовані на відміну від зекомсомольців чи тих хто мріє прийти їм на зміну
показати весь коментар
13.02.2025 01:53 Відповісти
Нехай керують в твоєму ліжку,дегане.
показати весь коментар
13.02.2025 02:06 Відповісти
О,бляха,ще один піндос репаний.Хайло завали і з'їбись,криса.
показати весь коментар
13.02.2025 02:22 Відповісти
Схід справа тоненька. Щось раптом відбудеться !
показати весь коментар
12.02.2025 23:40 Відповісти
Мене це влаштовує, - Трамп заявив, що погоджується з ідеєю про відмову Україні в членстві в НАТО.
Припинення вогню в Україні можливе у не дуже далекому майбутньому, - Трамп.

США приголомшили європейських союзників, коли розпочали мирні переговори щодо України з Росією

Один європейський дипломат НАТО назвав нові червоні лінії США схожими на примушення України до «попереджувальної капітуляції».

Щось херове для нас насувається. Співи про готовність до закінчення війни між трампом і Пуйлом. І аналогічне бекання Зеленского. Та ще й активний удар по опозиції та військовим. За що буде негативна реакція Західної демократії. А Зельоному шоблу це й треба. "Не заважайте нам тут договір з Кацапією укладати!"
показати весь коментар
12.02.2025 23:43 Відповісти
Не зрозуміло,
для чого потрібна ця зустріч Трампа і військового злочинця
наяву ??
Щоби обговорити війну в Украіні?
А де буде українська сторона ?

показати весь коментар
12.02.2025 23:45 Відповісти
Ну, наприклад, і без суду зрозуміло що ти гнійний кацапський пі'дор.
показати весь коментар
13.02.2025 00:12 Відповісти
Мабуть дерьмак підскоче, щоб десь у коридорі посидіти ...
показати весь коментар
12.02.2025 23:58 Відповісти
зустрічі може і відбутися але домовленість буде
показати весь коментар
13.02.2025 03:24 Відповісти
Shame on USA if they president will have meeting with war criminal putin, SHAME.
показати весь коментар
12.02.2025 23:49 Відповісти
Ось і договорнячок. І зе дуже вчасно в Україні Пороха та ЗСУ пресі щоб підписати "справедливий мир"
показати весь коментар
12.02.2025 23:50 Відповісти
Трамп буде лизати руку пуйлу, яка в крові українців!
Американці такі ж як орки.
показати весь коментар
12.02.2025 23:52 Відповісти
Трамп американець тільки за паспортом.
А в душі він хабадник.
І путін теж хабадник.
І ось результат.
показати весь коментар
13.02.2025 08:53 Відповісти
Зачем?
показати весь коментар
12.02.2025 23:54 Відповісти
Як мала дитина, їй богу...
ЩОБ ЗРОБИТИ АМЕРИКУ ВЕЛИКОЮ ЗНОВУ!
показати весь коментар
13.02.2025 00:03 Відповісти
Да он ее скорее похоронит. Вместе с безумным Маском. Еще сынок у него с заскоками. Говорят такой умничка, просто гений, насоветует папочке.
показати весь коментар
13.02.2025 00:17 Відповісти
Штати зламались. Але Європа може все надолужити. Все буде Україна.
показати весь коментар
13.02.2025 00:59 Відповісти
🤞
показати весь коментар
13.02.2025 06:50 Відповісти
а шо 🤡 не тягне на віпекскорт ?!!!берить і його ,та може здохнете всі разом, одночасно !!!
показати весь коментар
13.02.2025 01:18 Відповісти
А почему не в Газе?!

Эксгибиционист ТрампПадонок в своем стиле...
показати весь коментар
13.02.2025 03:56 Відповісти
Будуть руки тиснути та в десна лупитися. Бо 2 старих довб...ба. хай к собі ще Сі запросять
показати весь коментар
13.02.2025 06:30 Відповісти
Скоріше Трамп планує зустрітися з одним з ху...лів, якого виділіть рашкостан
показати весь коментар
13.02.2025 07:36 Відповісти
З таким підходом премія миру Трампу не світить.
показати весь коментар
13.02.2025 08:50 Відповісти
Надіюся що через два роки рудого щура виженуть не тільки з білого дому а із Америки.
показати весь коментар
13.02.2025 09:14 Відповісти
", Путин "хочет мира" и "хочет, чтобы это закончилось""

Уже мразь хочет мира. А как дышал, как дышал
показати весь коментар
13.02.2025 16:24 Відповісти
 
 