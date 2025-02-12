Трамп заявив, що планує зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії

У середу, 12 лютого, президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним, ймовірно, відбудеться в Саудівській Аравії.

Про це у соцмережі Х повідомила журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідну заяву американський лідер зробив під час спілкування з пресою в Овальному Кабінеті.

Зазначається, що Трамп "очікує зустрітися" з Путіним, і, ймовірно, зробить це в Саудівській Аравії.

Водночас ймовірну дату зустрічі глава Білого дому не назвав.

Також президент США сказав журналістам, що його розмова з Путіним тривала понад годину. На його думку, Путін "хоче миру" і "хоче, щоб це закінчилося".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати розглядаються Росією як можливі місця проведення зустрічі на вищому рівні між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

Що передувало

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним вранці 12 лютого.

Вони говорили, зокрема, про війну в Україні.

Цього ж дня президент США Трамп провів телефонну розмову із президентом України Зеленським.

