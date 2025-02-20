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В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: у небі стратегічна авіація РФ, загроза ракетних пусків (оновлено)

ту-95

Зранку 20 лютого по всій території  України оголошували повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомили про зліт російських  Ту-95

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

За інформацією Повітряних сил ЗСУ о 6:13 - ракета на Харківщині, курсом на Дніпропетровщину. Продовжила курс на Полтавщину.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров о 6:16 заявив про загрозу крилатих ракет по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу.

6:21 - Група ракет на Харківщині, рухається у південно-східному напрямку.

О 6:40 моніторингові канали повідомили, що всі борти повертаються на аеродром базування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україну атакують ворожі безпілотники, в низці областей повітряна тривога, - Повітряні Сили

Автор: 

ракети (4099) літак (2983) Повітряні сили (2821) повітряна тривога (945)


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Топ коментарі
+4
коли мокву будемо бомбити, зегніди?
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20.02.2025 06:26 Відповісти
+3
Gans,якщо незнаїш до краще промовчи про кількість наданих літаків.Київ за три дні вже було,ну то таке.
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20.02.2025 07:22 Відповісти
+3
Зранку 19 лютого по всій території України оголошували повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомили про зліт російських Ту-95 Джерело: https://censor.net/ua/n3536841, може 20 лютого?
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20.02.2025 07:27 Відповісти
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коли мокву будемо бомбити, зегніди?
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20.02.2025 06:26 Відповісти
я не керую бюджетом
якщоб керував я б знайшов засіб створити на мокві ад
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20.02.2025 07:50 Відповісти
Артист! чим? язиком? чи, як артист, на піаніно би ...?
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20.02.2025 09:19 Відповісти
Пусть попробуют F-16 и Миражи быстро эту путинскую рухлядь побросают об землю. Будут на метлах летать
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20.02.2025 06:35 Відповісти
Не болтай ерундой ватнег
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20.02.2025 06:54 Відповісти
Gans,якщо незнаїш до краще промовчи про кількість наданих літаків.Київ за три дні вже було,ну то таке.
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20.02.2025 07:22 Відповісти
Мир по хйловско-лавровски.
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20.02.2025 06:30 Відповісти
От мене цікавить одне, що хочуть рашисти показати Келлогу?
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20.02.2025 06:30 Відповісти
Бункерный ракетами трясет перед Келлогом?
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20.02.2025 06:33 Відповісти
Що вони - поза умов і вимог. Роблять що хочуть, в той час як інші зобов'язані суворо дотримуватись всіх законів та домовленостей.
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20.02.2025 09:04 Відповісти
Зранку 19 лютого по всій території України оголошували повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомили про зліт російських Ту-95 Джерело: https://censor.net/ua/n3536841, може 20 лютого?
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20.02.2025 07:27 Відповісти
то мабуть по "американському" відліку часу!
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20.02.2025 09:21 Відповісти
агент кремля вчора дав натяк навалюйте, ракет ППО нема
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20.02.2025 07:54 Відповісти
 
 