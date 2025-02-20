В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: у небі стратегічна авіація РФ, загроза ракетних пусків (оновлено)
Зранку 20 лютого по всій території України оголошували повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомили про зліт російських Ту-95
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ о 6:13 - ракета на Харківщині, курсом на Дніпропетровщину. Продовжила курс на Полтавщину.
Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров о 6:16 заявив про загрозу крилатих ракет по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу.
6:21 - Група ракет на Харківщині, рухається у південно-східному напрямку.
О 6:40 моніторингові канали повідомили, що всі борти повертаються на аеродром базування.
Топ коментарі
+4 Артист
показати весь коментар20.02.2025 06:26 Відповісти Посилання
+3 Мопасан
показати весь коментар20.02.2025 07:22 Відповісти Посилання
+3 Александр Иванов #442761
показати весь коментар20.02.2025 07:27 Відповісти Посилання
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якщоб керував я б знайшов засіб створити на мокві ад