В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: у небі стратегічна авіація РФ, загроза ракетних пусків (оновлено)

Зранку 20 лютого по всій території України оголошували повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомили про зліт російських Ту-95

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ о 6:13 - ракета на Харківщині, курсом на Дніпропетровщину. Продовжила курс на Полтавщину.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров о 6:16 заявив про загрозу крилатих ракет по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу.

6:21 - Група ракет на Харківщині, рухається у південно-східному напрямку.

О 6:40 моніторингові канали повідомили, що всі борти повертаються на аеродром базування.

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