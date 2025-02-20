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США заслуговують на компенсацію від України, - Волц

Волтц про те, що хочуть США від України

Радник із питань національної безпеки США Майк Волц заявив про "ескалацію риторики" та "дивний спротив" з боку України після презентації угоди про корисні копалини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Hromadske, про це він заявив в ефірі телеканалу Fox News.

За словами Волца, "розчарування" виникло минулого тижня (10-16 лютого) через "дивний спротив" та "ескалацію риторики" після того, як США презентували Україні угоду про корисні копалини.

На думку радника президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки, Вашингтон запропонував Україні те, що є для неї "абсолютною можливістю".

"Щоб Сполучені Штати інвестували в українську інфраструктуру, щоб вони добували свої корисні копалини, свої природні ресурси, свою нафту та газ", - сказав Волц.

Окрім того, що це "шанс для України", Волц вважає, що США "заслуговують на відшкодування".

"Ми дивимося на тип допомоги, яку надають європейці, і це часто у формі позик, які погашаються з відсотків від арештованих російських активів. Ми вважаємо, що американські платники податків заслуговує на відшкодування більшої частини своїх інвестицій", - заявив радник з нацбезпеки.

Натомість за словами Волца, США отримали таку "ескалацію риторики" та "спротив", я  Трамп "не збирається терпіти".

Він також сказав, що "ера нескінченної жорстокої війни зі смертями та руйнуваннями з усіх боків, вартістю в сотні мільярдів доларів та сотень тисяч, якщо не мільйонів життів", закінчилася, навіть якщо "не всі" це ще прийняли.

"Президент Трамп висловився дуже чітко. Він має намір довести цю війну до кінця, і що всі сторони повинні підтримати це", — підкреслив Волц.

Нагадаємо, також Волц заявив, що відносини між очільником Білого дому Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським погіршуються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп має намір дуже швидко просувати переговори щодо припинення війни в Україні, - Волтц

Автор: 

США (23618) Україна (5991) Волц Майк (92)


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Топ коментарі
+48
То були, виявляється, "інвестиції"! Шиза якась, їх у дурдомі ФСБ наловило?
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20.02.2025 07:05 Відповісти
+47
Таке враження що нові владі США тексти пише захарова і мєдвєдєв з запухшими мозгами.
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20.02.2025 07:06 Відповісти
+38
Яка рафінована мерзота дорвалася до влади в США.
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20.02.2025 07:09 Відповісти
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А це, дорогі українці, наслідки нашого минулого з 1991 року. Що наголосували протягом цих років, то тепер і маємо. "Гречколюби ненаглядні"
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20.02.2025 11:10 Відповісти
Можливо. Але не під час війни! На україну напали. Україну і досі вбивають та мордують, а США вже хочуть стягувати репарації! З країни на яку напали! З країни якій гарантували захист коли забирали ядерну зброю!
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20.02.2025 11:33 Відповісти
А пан рудий найвеличніший не здогадується, що причиною всіх американських воєнних і фінансових витрат є не Україна, а рашистська агресія? То може компенсацію треба вимагати з "харошіва парня"? Бо якби не рашка, то Україні оте все не потребувалось би.
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20.02.2025 11:34 Відповісти
тим більше вони мають їх активи. Але збираються зняти заморозку і все повернути каацапам. Вони співучасники злочину
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21.02.2025 02:55 Відповісти
))))) Волтц вважає, що США "заслуговують на відшкодування". Джерело: https://censor.net/ua/n3536844
А близько 1500 ядерних боєголовок, яких Україна позбулася на вимогу США, під якийсь сумнівний підпис їхнього президента, не заслуговують на відшкодування.
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20.02.2025 14:25 Відповісти
а ху.ху_не хо.хо?
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20.02.2025 18:43 Відповісти
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