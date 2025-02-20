США заслуговують на компенсацію від України, - Волц

Радник із питань національної безпеки США Майк Волц заявив про "ескалацію риторики" та "дивний спротив" з боку України після презентації угоди про корисні копалини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Hromadske, про це він заявив в ефірі телеканалу Fox News.

За словами Волца, "розчарування" виникло минулого тижня (10-16 лютого) через "дивний спротив" та "ескалацію риторики" після того, як США презентували Україні угоду про корисні копалини.

На думку радника президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки, Вашингтон запропонував Україні те, що є для неї "абсолютною можливістю".

"Щоб Сполучені Штати інвестували в українську інфраструктуру, щоб вони добували свої корисні копалини, свої природні ресурси, свою нафту та газ", - сказав Волц.

Окрім того, що це "шанс для України", Волц вважає, що США "заслуговують на відшкодування".

"Ми дивимося на тип допомоги, яку надають європейці, і це часто у формі позик, які погашаються з відсотків від арештованих російських активів. Ми вважаємо, що американські платники податків заслуговує на відшкодування більшої частини своїх інвестицій", - заявив радник з нацбезпеки.

Натомість за словами Волца, США отримали таку "ескалацію риторики" та "спротив", я Трамп "не збирається терпіти".

Він також сказав, що "ера нескінченної жорстокої війни зі смертями та руйнуваннями з усіх боків, вартістю в сотні мільярдів доларів та сотень тисяч, якщо не мільйонів життів", закінчилася, навіть якщо "не всі" це ще прийняли.

"Президент Трамп висловився дуже чітко. Він має намір довести цю війну до кінця, і що всі сторони повинні підтримати це", — підкреслив Волц.

Нагадаємо, також Волц заявив, що відносини між очільником Білого дому Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським погіршуються.

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