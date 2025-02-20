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Новини Війна
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Рашисти атакували об’єкт енергетики на Одещині

РФ атакувала об’єкт енергетики на Одещині

Російські війська у ніч на 20 лютого атакували енергетичний об'єкт на Одещині.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує енергетичний терор Одещини другу ніч поспіль. Під час масованої атаки знову атаковано енергетичний обʼєкт ДТЕК.

Як тільки енергетики отримають дозвіл від військових та рятувальників, відразу розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Наслідки атаки на Одесу: пожежі у закладі громадського харчування та складській будівлі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

РФ атакувала об’єкт енергетики на Одещині

Автор: 

війна (1443) обстріл (29575) Одеська область (3356) енергетика (2634) ДТЕК (1989) війна в Україні (5022)


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Лавров сказав що це не вони.
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20.02.2025 08:31 Відповісти
Вчора наші насипали зі всієї наявної стволки як востаннє. Реально БК не шкодували.
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20.02.2025 08:54 Відповісти
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20.02.2025 08:55 Відповісти
Чому не б'єм по перевалці нафти в Новоросійську? Буданов не спи...
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20.02.2025 09:10 Відповісти
 
 