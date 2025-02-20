Рашисти атакували об’єкт енергетики на Одещині

Російські війська у ніч на 20 лютого атакували енергетичний об'єкт на Одещині.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує енергетичний терор Одещини другу ніч поспіль. Під час масованої атаки знову атаковано енергетичний обʼєкт ДТЕК.

Як тільки енергетики отримають дозвіл від військових та рятувальників, відразу розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.

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