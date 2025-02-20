Фінляндія підтримує Україну всіма можливими засобами, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб категорично не згоден із заявами президента США Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Yle.

"Фінляндія підтримує Україну всіма можливими засобами. Фінляндія підтримує українську конституцію і демократично обраного президента Володимира Зеленського", - наголосив він.

"Загарбницька війна була розпочата виключно Росією і президентом Путіним. Наше завдання - обговорити з Трампом, якими будуть наслідки, якщо Путін доб'ється свого", - сказав Стубб.

Він вважає вкрай важливим завданням для Європи зараз - переконати США, що Україна не може програти війну.

Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

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