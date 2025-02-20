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Фінляндія підтримує Україну всіма можливими засобами, - Стубб

Президент Фінлянді розкритикував заяви Трампа

Президент Фінляндії Александр Стубб категорично не згоден із заявами президента США  Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Yle.

"Фінляндія підтримує Україну всіма можливими засобами. Фінляндія підтримує українську конституцію і демократично обраного президента Володимира Зеленського", - наголосив він.

"Загарбницька війна була розпочата виключно Росією і президентом Путіним. Наше завдання - обговорити з Трампом, якими будуть наслідки, якщо Путін доб'ється свого", - сказав Стубб.

Він вважає вкрай важливим завданням для Європи зараз - переконати США, що Україна не може програти війну.

Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

Читайте також: Європа має переконати США, що Україна не може програти війну, - Стубб

Автор: 

Україна (5991) Фінляндія (1339) підтримка (630) Стубб Александр (96)


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Топ коментарі
+3
Тобто корумповане фсбешне бидло,яке узурпувало владу в Україні,розділило людей як худобу за статевими ознаками,перетворило чоловіків на рабів,обкрадаючи при цьому ЗС України,все робить вірно?
А не пішов би ти накуй йоллоппукє
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20.02.2025 09:19 Відповісти
+2
Авжеж, має. Не хоче, щоб з рашкою воювала Фінляндія. Хай українці вічно воюють.
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20.02.2025 09:02 Відповісти
+1
Як вони його приведуть до тями, якщо безпеково залежні від США ?...
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20.02.2025 08:56 Відповісти
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20.02.2025 08:50 Відповісти
Дійсно,чому ніхто з європейських політиків не може привести цього патлатого довбой@ба до тями? Чи це нереально.
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20.02.2025 08:55 Відповісти
Як вони його приведуть до тями, якщо безпеково залежні від США ?...
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20.02.2025 08:56 Відповісти
Александр Стубб також має здоровий глузд-респект...
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20.02.2025 09:00 Відповісти
Авжеж, має. Не хоче, щоб з рашкою воювала Фінляндія. Хай українці вічно воюють.
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20.02.2025 09:02 Відповісти
Не схоже на те, щоб ви там Сполученому Королівстві воювали.
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20.02.2025 10:15 Відповісти
Стаття і коментар про Фінляндію. Але ж тобі висратись якось треба. Хоч і не по темі.
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20.02.2025 13:09 Відповісти
Завтра Стубб щось не те ляпне , коментатори і його проклянуть
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20.02.2025 09:06 Відповісти
Тобто корумповане фсбешне бидло,яке узурпувало владу в Україні,розділило людей як худобу за статевими ознаками,перетворило чоловіків на рабів,обкрадаючи при цьому ЗС України,все робить вірно?
А не пішов би ти накуй йоллоппукє
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20.02.2025 09:19 Відповісти
Не всіма. Військами не підтримує.
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20.02.2025 09:24 Відповісти
 
 